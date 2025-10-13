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实验室参考范围：治疗药物监测*

实验室参考范围：治疗药物监测*

治疗药物

低参考范围 

高参考范围

危急高值 

卡马西平

4.0 微克/毫升

12.0 微克/毫升

≥15.0微克/毫升

地高辛

0.8毫克/分升

2.0 毫克/分升

≥2.1毫克/分升

庆大霉素

谷值：1.0微克/毫升

峰值：5.0微克/毫升

谷值：1.9微克/毫升

峰值：8.0微克/毫升

谷值：≥2.0微克/毫升

峰值：≥12.0微克/毫升

随机：≥2.0微克/毫升

苯巴比妥

10.0 微克/毫升

30.0 微克/毫升

≥50.0微克/毫升

苯妥英

10.0 微克/毫升

20.0 微克/毫升

≥25.0微克/毫升

妥布霉素

谷值：0.5微克/毫升

峰值：6.0微克/毫升

谷值：2.0微克/毫升

峰值：9.9微克/毫升

随机：≥2.0微克/毫升

谷值：≥2.0微克/毫升

峰值：≥10.0微克/毫升

丙戊酸

50微克/毫升

99微克/毫升

≥100微克/毫升

万古霉素

谷值：5微克/毫升

峰值：20微克/毫升

谷值：10微克/毫升

峰值：40微克/毫升

≥30微克/毫升

谷值≥30微克/毫升

峰值≥80微克/毫升

* 所有值均适用于肝素锂血清样本。

参考文献：Baselt, R.C.(2020). Disposition of toxic drugs and chemicals in man (第12版).Biomedical Publications, Seal Beach, CA.

* 所有值均适用于肝素锂血清样本。

参考文献：Baselt, R.C.(2020). Disposition of toxic drugs and chemicals in man (第12版).Biomedical Publications, Seal Beach, CA.

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