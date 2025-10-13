实验室参考范围：治疗药物监测*
治疗药物
低参考范围
高参考范围
危急高值
卡马西平
4.0 微克/毫升
12.0 微克/毫升
≥15.0微克/毫升
地高辛
0.8毫克/分升
2.0 毫克/分升
≥2.1毫克/分升
庆大霉素
谷值：1.0微克/毫升
峰值：5.0微克/毫升
谷值：1.9微克/毫升
峰值：8.0微克/毫升
谷值：≥2.0微克/毫升
峰值：≥12.0微克/毫升
随机：≥2.0微克/毫升
苯巴比妥
10.0 微克/毫升
30.0 微克/毫升
≥50.0微克/毫升
苯妥英
10.0 微克/毫升
20.0 微克/毫升
≥25.0微克/毫升
妥布霉素
—
谷值：0.5微克/毫升
峰值：6.0微克/毫升
—
谷值：2.0微克/毫升
峰值：9.9微克/毫升
随机：≥2.0微克/毫升
谷值：≥2.0微克/毫升
峰值：≥10.0微克/毫升
丙戊酸
50微克/毫升
99微克/毫升
≥100微克/毫升
万古霉素
—
谷值：5微克/毫升
峰值：20微克/毫升
—
谷值：10微克/毫升
峰值：40微克/毫升
≥30微克/毫升
谷值≥30微克/毫升
峰值≥80微克/毫升
* 所有值均适用于肝素锂血清样本。
参考文献：Baselt, R.C.(2020). Disposition of toxic drugs and chemicals in man (第12版).Biomedical Publications, Seal Beach, CA.