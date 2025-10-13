*瑞斯托霉素辅因子测定正被测量血管性血友病因子（VWF）功能的更可靠、可重复的测定方法所取代，例如GP1BM测定和胶原结合测定。(Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, et al. von Willebrand disease. Nat Rev Dis Primers. 2024;10(1):51.Published 2024 Jul 25.doi:10.1038/s41572-024-00536-8)

ADP=腺苷二磷酸；aPTT=活化部分凝血活酶时间；DIC=弥散性血管内凝血；ELISA=酶联免疫吸附试验；PT=凝血酶原时间；VWD=血管性血友病；VWF=血管性血友病因子。