若检测前发生概率低或为中等概率，可进行门诊筛查D-二聚体。

如果预检概率或 D-二聚体结果升高，则进行 CT 血管造影，或者如果存在肾功能不全或 CT 造影禁忌时，进行通气/灌注 (V/Q) 扫描

有时对腿或手臂进行超声检查（在肺影像检查被动延迟或无法进行时用于确认深静脉血栓形成）

目前还无针对疑似急性肺栓塞普遍认可的最佳检查方案。用于诊断或排除PE最有用的测试是：

D-二聚体检测

CT血管成像

通气/灌注扫描

多普勒超声扫描

超声心动图可能有助于识别通向肺部的栓塞（在途中凝结）或寻找新的右心室功能障碍的证据。可能提示肺栓塞的超声心动图检查结果包括60/60征和麦康奈尔征，前者是肺动脉加速时间＜60毫秒，收缩三尖瓣峰值梯度＜60毫米汞柱的组合（3），后者是RV游离壁与RV心尖相比收缩力下降（4）。

D-二聚体是内源性纤溶过程的副产物，其水平升高提示近期有血栓形成。从历史上看，当预测概率被认为很低或中等概率，阴性D-二聚体水平（<0.4mcg/mL [< 2.2 nmol/L]）对于诊断无PE是高度敏感的（ 阴性预测值 > 95％;在大多数情况下，这样的结果排除PE诊断是非常可靠的。最近的数据显示，年龄会升高D-二聚体水平，从而导致假阳性检测结果。因此，对于PE预测概率较低或中等且年龄超过50岁的患者，最常见的校正因素是使用年龄乘以10的临界值，单位为ng/mL。然而，D-二聚体水平升高并不是静脉血栓所特有的，因为许多没有深静脉血栓 (DVT) 或 PE 的患者的水平也升高（特别是住院患者）。因此，当D-二聚体水平升高或PE的预测试概率高时，需要进一步测试。

CT血管造影 是用于诊断急性肺栓塞的首选成像技术。它快速，准确，且灵敏度和特异性高。 它也可以提供有关其他肺部疾病的详细信息（如证实为肺炎，而不是PE引起的缺氧或胸膜炎性胸痛）以及PE的严重程度(例如右心室的大小或肝静脉回流情况)。尽管由于运动伪影或造影剂推注不良导致的扫描质量较差会限制检查的灵敏度，但 CT 技术现在允许的采集时间为 < 2 秒，为呼吸困难患者提供相对无运动的图像。扫描时间迅速，允许使用小剂量碘造影剂，减少了急性肾损伤的风险。

肺栓塞（胸部 CTA） 图片 Image courtesy of Victor F.Tapson, MD.

CT血管造影对肺栓塞在主肺动脉及肺叶和节段血管的敏感性最高。CT血管造影的敏感性在亚段血管栓子最低（约占所有肺栓塞的30％）。然而，如果没有禁忌症，CT血管造影术仍然是诊断急性PE的首选方法。

通气/灌注 (V/Q) 扫描 在肺栓塞中检测通气但未灌注的肺区域。 V/Q扫描时间比CT血管造影长，特异性低。然而，当胸部X线表现正常或接近正常，无显著潜在肺部疾病的存在，这是一个高度敏感度的测试。当肾功能不全无法使用 CT 血管造影所需的造影剂时，V/Q 扫描特别有用，而造影剂是CT血管造影术所必需的，在孕妇中也是如此 (5）。在某些医院中，可以使用便携式仪器完成V/Q扫描，该设备可以提供3个通气和灌注的视图，这对于无法移动的重病患者非常有用。 灌注缺失也可发生于其他多种肺部疾病，（如，COPD、肺纤维化、肺炎及胸腔积液）肺血管炎，肺静脉闭塞性疾病，和结节病也可能发生类似PE灌注缺损。

结果基于 V/Q 失配模式，通常报告为

正常：以接近 100% 的准确度排除 PE

极低概率：< 5%

低概率：PE 的可能性为 15%

中概率：PE概率30%~40%

高概率：80%~90%概率PE

要综合分析临床概率预测和扫描结果，以决定是否需要治疗或进一步检查 (6)。

多普勒超声对于发现腿和手臂血栓来说是一种安全、无创、便携式检查。确定静脉不可压缩、多普勒证实血流减少，可发现存在凝块。该检查对血栓的敏感性>95%，特异性>95%。确认小腿或髂静脉的深静脉血栓可能更困难，但通常可以完成。超声技术人员应该尽量扫描腘静脉以下到其三根分叉部。

下肢静脉内未发现血栓并不能排除来自其他部位血栓的可能性，如上肢或盆腔血管，但疑似深静脉血栓且多普勒检查阴性的患者无血栓事件存活率>95%，因为血栓来源于其他部位的可能性很低。

虽然腿和手臂超声并不能明确诊断为PE，一项研究发现腿或腋-锁骨下栓子需要立即进行抗凝治疗，而一般不需要进一步诊断性检查，除非需要进行溶栓等进一步治疗。 因此，对于有CT造影禁忌且V/Q扫描预期特异性低的病情稳定的患者（例如胸部X线片异常的患者）在上下肢超声检查DVT之后，停止进一步诊断评估最为合适。对于怀疑急性PE的患者，超声结果阴性还要进一步检查的。

经验与提示

超声心动图可能显示在右心房或心室凝块，但它是最常用于急性肺栓塞的风险分层。 右心室扩张和运动功能减退的存在可能会建议需要更积极的治疗。

心脏标志物检查用于急性肺栓塞病人的死亡风险分层评估。怀疑或确诊PE时，心脏标志物检测可作为其他检查的辅助。肌钙蛋白水平升高提示右室（有时左室）缺血。脑利钠肽及前利钠肽水平升高提示右室功能不全；但二者对于右室功能障碍或PE的特异性不高。

血栓性疾病（血栓形成倾向） 不应定期进行测试。应考虑对无诱因的 PE 患者（即没有已知的危险因素或原因）进行检测，特别是如果他们较年轻（年龄 < 60 岁）、患有复发性 PE 或有阳性家族史。某些血栓形成症，例如 抗磷脂综合征, 需要针对特定疾病类型进行抗凝治疗。应在适当的临床环境中考虑SARS-CoV-2感染。

肺动脉造影 很少用于诊断急性PE，因为无创CT血管造影也有类似的敏感性和特异性。但是，在使用导管溶栓治疗的患者，肺血管造影有助于评估导管放置的位置和在导管移除后评估治疗的成功性。肺动脉造影也用于联合右心脏导管检查评估慢性血栓栓塞性肺动脉高压患者是否需要进行肺动脉内膜切除术。