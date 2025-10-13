Lancefield 分类*
兰斯菲尔德群
种属
溶血
相关疾病
治疗
A
Streptococcus pyogenes
beta
咽炎，扁桃体炎，创面和皮肤感染，败血症，猩红热，肺炎，风湿热，肾小球肾炎、心内膜炎(罕见)
青霉素
红霉素、克林霉素（美国耐药性增加）
坏死性筋膜炎
迅速外科处理
β-内酰胺类抗生素（通常是广谱的，除非病原学明确；如果明确为GABHS，可以使用青霉素或头孢唑林）加上克林霉素
B
S. agalactiae
β
脓毒症，产后或新生儿脓毒症，脑膜炎，皮肤感染，感染性心内膜炎，化脓性关节炎，尿路感染。
青霉素或氨苄西林；头孢菌素；万古霉素
C和G
S. equi, S. equimilis, S. zooepidemicus, S. canis
β
咽炎，肺炎，蜂窝织炎，脓疱病，丹毒，脓疱疮，创面感染，产褥脓毒症，新生儿脓毒症，感染性心内膜炎，化脓性关节炎
人类感染C组意味着人畜共患
青霉素，万古霉素，头孢菌素，大环内酯类（敏感性不一）
D
肠球菌：† Enterococcus faecalis（粪肠球菌）、E. faecium（屎肠球菌）
非肠球菌：S. gallolyticus（溶胆链球菌）、S. equinus（马肠链球菌）
alpha或gamma
感染性心内膜炎，尿路感染，腹腔感染，创面感染以及合并的菌血症
青霉素、氨苄西林、万古霉素（严重感染加用一种氨基糖苷类抗生素）
耐万古霉素肠球菌：恶唑烷酮类（利奈唑胺）、脂肽类（达托霉素）
S. gallolyticus （以前称为S. bovis 生物型I）
结肠腺瘤或癌、心内膜炎
草绿色链球菌‡
S. mutans（变形链球菌）、S. sanguis（血链球菌）、S. salivarius（唾液链球菌）、S. mitis（轻型链球菌）、 S. anginosus （咽峡链球菌）、S. constellatus（星座链球菌）、S. intermedius（中间链球菌）
alpha或gamma
心内膜炎，菌血症，脑膜炎，局部感染，脓肿（特别是 S. milleri S. anginosus)
青霉素、氨苄西林、万古霉素（严重感染加用一种氨基糖苷类抗生素），根据体外药敏试验选用其他抗生素
S. suis
脑膜炎，有时为中毒休克综合征
S. iniae
鱼类引起的蜂窝织炎和侵袭性感染
青霉素
* 该表仅包括 20 个 Lancefield 组中最具有临床相关性的组。
†在Lancefield分型法中，肠球菌最初归为D组链球菌，但现在尽管它们表达Lancefield D组抗原，仍被归为一个独立的菌属。
‡ 不符合特定的 Lancefield血清群。
GABHS=A组beta-溶血性链球菌。