三种不同类型链球菌首先可以通过在绵羊血平板上生长后形态不同而鉴别：

beta-溶血性链球菌在每个菌落周围形成一个清晰的溶血环。

alpha溶血性链球菌（俗称草绿色链球菌）因不完全溶血菌落周围环绕绿色。

gamma溶血性链球菌为非溶血性的。

进一步分类基于细胞壁的糖基，将链球菌分成Lancefield分型A到H组和K到T组 (见表 Lancefield 分类*)。在Lancefield分型法中，肠球菌最初归为D组链球菌，但现在尽管它们表达Lancefield D组抗原，仍被归为一个独立的菌属。Lancefield K 至 V 组是毒力有限的链球菌，可导致免疫功能低下的人感染。

多种链球菌形成独立的组，难以鉴别。 一些链球菌如 肺炎链球菌 是α-溶血性的，即它们是一种草绿色链球菌，并且不表达兰斯菲尔德抗原。