Lawton工具性日常生活活动量表
活动
描述
评分*
使用电话
使用电话，包括寻找和拨号
1
拨几个熟悉的号码
1
接听电话，但不拨
1
不能使用电话
0
购物
在没有帮助的情况下买所有东西
1
在没有帮助的情况下购买小件商品
0
无论何时购物均需要陪同
0
不能购物
0
准备食物
在没有帮助的情况下计划，准备，并提供充足的膳食
1
如果被提供原料，能准备充足的膳食
0
加热并供应预制餐食，或制作营养不均衡的餐食
0
需要他人来准备和提供餐点
0
做家务
在没有帮助的情况下完成家务或者偶尔在帮助下完成体能要求很高的任务（如洗窗）
1
完成轻家务劳动（如洗碗，扫尘）
1
从事轻微家务，但未能保持房屋足够清洁
1
完成所有家务需要帮助
1
不能做任何家务劳动
0
洗衣
洗衣不需要帮助
1
能洗小件物品（例如袜子）
1
需要他人帮助来完成洗衣
0
非步行旅行
在没有帮助的情况下使用公共交通或驾驶汽车
1
能叫出租车，但不能使用其他公共交通工具
1
若在别人帮助下可使用公共交通
1
仅在有他人帮助下乘出租车或汽车旅行
0
不能旅行
0
按要求服用处方药物
在没有帮助的情况下在正确的时间服用正确剂量的处方药物
1
如果药物已预先分装好，则按处方服用。
0
无法配发处方药物
0
管理钱财
在没有帮助的情况下理财（如，编制预算，写支票，支付房租，记账）
1
每天能买小物品，但银行业务以及大件物品采购需要帮助
1
不善理财
0
*人们被要求选择最符合他们最高功能级别的描述。评分标准：1分（能完成任务）或0分（不能完成任务）。
女性的总分范围为 0（低功能，依赖）到 8（高功能，独立），男性为 0 到 5。该分数确定了在护理和支持方面需要的领域。
Adapted from Lawton MP, Brody EM: Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living.Gerontologist 9 (3):179–186, 1969.