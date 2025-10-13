脂质代谢中主要的载脂蛋白和酶
组成部分
部位
功能
载脂蛋白
Apo A-I
HDL
HDL的主要成分
Apo A-II
HDL
HDL的主要成分
Apo A-V
高密度脂蛋白（主要）、极低密度脂蛋白、乳糜微粒
甘油三酯脂肪分解的 LPL 辅助因子
Apo B-100
VLDL，IDL，LDL，Lp（a）
LDL受体配体
Apo B-48
乳糜微粒
乳糜微粒主要成分
Apo C-II
乳糜微粒，VLDL，HDL
LPL辅助因子
载脂蛋白C-III
乳糜微粒，VLDL，HDL
抑制LPL
Apo E
乳糜微粒，残余物，VLDL，HDL
LDL受体配体
Apo（a）
Lp（a）
脂蛋白(a)的组成部分，并与LDL样颗粒连接。
酶
ABCA1
细胞内
将细胞内胆固醇转移到细胞膜
CETP
HDL
介导胆固醇酯从HDL转移到VLDL
LPL
内皮
水解乳糜微粒和极低密度脂蛋白中的甘油三酯释放游离脂肪酸
LCAT
HDL
在HDL内酯化游离胆固醇用作转运
ABCA1 =腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）结合盒转运子A1；apo=载脂蛋白；CETP=胆固醇酯转移蛋白；HDL=高密度脂蛋白；IDL=中间密度脂蛋白；LCAT=卵磷脂胆固醇酰基转移酶；LDL=低密度脂蛋白；LPL=脂蛋白脂肪酶；Lp(a)=脂蛋白(a)；TG = 甘油三酯；VLDL=极低密度脂蛋白。