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脂质代谢中主要的载脂蛋白和酶

脂质代谢中主要的载脂蛋白和酶

组成部分

部位

功能

载脂蛋白

Apo A-I

HDL

HDL的主要成分

Apo A-II

HDL

HDL的主要成分

Apo A-V

高密度脂蛋白（主要）、极低密度脂蛋白、乳糜微粒

甘油三酯脂肪分解的 LPL 辅助因子

Apo B-100

VLDL，IDL，LDL，Lp（a）

LDL受体配体

Apo B-48

乳糜微粒

乳糜微粒主要成分

Apo C-II

乳糜微粒，VLDL，HDL

LPL辅助因子

载脂蛋白C-III

乳糜微粒，VLDL，HDL

抑制LPL

Apo E

乳糜微粒，残余物，VLDL，HDL

LDL受体配体

Apo（a）

Lp（a）

脂蛋白(a)的组成部分，并与LDL样颗粒连接。

ABCA1

细胞内

将细胞内胆固醇转移到细胞膜

CETP

HDL

介导胆固醇酯从HDL转移到VLDL

LPL

内皮

水解乳糜微粒和极低密度脂蛋白中的甘油三酯释放游离脂肪酸

LCAT

HDL

在HDL内酯化游离胆固醇用作转运

ABCA1 =腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）结合盒转运子A1；apo=载脂蛋白；CETP=胆固醇酯转移蛋白；HDL=高密度脂蛋白；IDL=中间密度脂蛋白；LCAT=卵磷脂胆固醇酰基转移酶；LDL=低密度脂蛋白；LPL=脂蛋白脂肪酶；Lp(a)=脂蛋白(a)；TG = 甘油三酯；VLDL=极低密度脂蛋白。

ABCA1 =腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）结合盒转运子A1；apo=载脂蛋白；CETP=胆固醇酯转移蛋白；HDL=高密度脂蛋白；IDL=中间密度脂蛋白；LCAT=卵磷脂胆固醇酰基转移酶；LDL=低密度脂蛋白；LPL=脂蛋白脂肪酶；Lp(a)=脂蛋白(a)；TG = 甘油三酯；VLDL=极低密度脂蛋白。

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