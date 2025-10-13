亚急性或慢性脑膜炎的主要感染性病因
微生物
环境
细菌
分枝杆菌：（Mycobacterium tuberculosis，很少为其他分枝杆菌）
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螺旋体：莱姆病，梅毒，偶见钩端螺旋体病
莱姆病，东海岸，上中西部地区，加利福尼亚州，俄勒冈州
Brucella属
与牲畜相关
在美国或其他资源丰富国家不常见
Ehrlichia属
蜱叮咬伤
Leptospira属
与接触到大鼠，小鼠和其它动物的尿液相关
西方国家少见
真菌
Cryptococcus neoformans
在免疫功能低下的患者中最为常见，尤其见于HIV感染者。
C. gattii
主要是北部太平洋沿岸
似乎广泛分布
Coccidioides immitis
美国西南部地区
Histoplasma capsulatum
美国中部和东部
Blastomyces(芽生菌)属
主要在美国中部和东部地区
Sporothrix(孢子丝菌)属（不常见）
无特定地域分布，但感染与玫瑰刺或灌木丛相关
寄生虫
Toxoplasma gondii
猫屎，被污染的肉
病毒
逆转录病毒：HIV；人类T淋巴细胞病毒Ⅰ型
在已知HIV或危险因素的患者中
肠病毒
患有先天性免疫缺陷综合征的患者