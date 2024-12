隐球菌性脑膜炎是西半球慢性脑膜炎最常见的原因也是艾滋病患者最常见的机会性感染。在美国,隐球菌脑膜炎的主要病因为

Cryptococcus neoformans 新型隐球菌 变种 neoformans 新型隐球菌(血清型菌株Ð)

C. neoformans var.grubiigrubii变种(血清型毒株A)

C. neoformans var.grubiigrubii变种导致90%的病例。C. neoformans新型隐球菌可存在于土壤,树和鸽子或其它鸟的排泄物。C. neoformans新型隐球菌脑膜炎常见于免疫功能低下患者,但偶尔也发生于无明显基础疾病的患者中。

另一个隐球菌品种,C. gattiigatti隐球菌变种,在太平洋地区和华盛顿州造成脑膜炎;它可导致具有正常免疫状态的人发生脑膜炎。

隐球菌可引起陆地脑膜炎,导致脑积水和颅神经麻痹;血管炎相对少见。脑膜症状通常隐匿起病,有时表现为长期的复发和缓解可能发生隐球菌性脑膜炎并持续数月或数年。

典型脑脊液表现为

淋巴细胞性细胞增多

蛋白升高

葡萄糖降低

然而,在AIDS晚期或其他免疫功能重度低下的患者中,细胞应答很少甚至缺如。

诊断隐球菌性脑膜炎是基于对隐球菌抗原检测和真菌培养;用这些试验的诊断率是80%至90%。墨汁染色灵敏度为50%,也可被运用。有时,诊断非常困难,可能需要在一段时间内多次检查大量(20~30 mL)CSF。每次都应进行隐球菌抗原和真菌培养检测。

C. neoformans新型隐球菌脑膜炎但无艾滋病的患者传统治疗方案为5-氟胞嘧啶联合两性霉素B。(如果能耐受,隐球菌脑膜炎合并艾滋病的患者用两性霉素B联合氟胞嘧啶治疗,继而为氟康唑。