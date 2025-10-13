妊娠期糖尿病的管理
时间范围
治疗措施
受孕前
以前怀孕时患有妊娠糖尿病的妇女应该努力达到或保持正常体重，并进行适度的运动。
膳食应该低脂，相对高复合碳水化合物，高纤维。
应检查空腹血糖和Hb A1c水平。
妊娠期
饮食和热量摄入是个体化和动态监测的，以防止体重增加超过约 6.8-11.3 公斤（> 15-25 磅），如果女性肥胖，则超过约 5-9.1 公斤（> 11-20 磅）。
推荐餐后进行中等强度锻炼。
胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：
尽管进行了≥2周的饮食治疗，但是对于持续高血糖者（空腹血糖>95mg/dL或餐后两小时血糖>120mg/dL），需要使用胰岛素治疗。
胰岛素数量和种类应该个体化。对于肥胖女性，每餐前都要注射短效胰岛素。对于非肥胖女性，总剂量的三分之二（60% NPH，40% 常规）在早晨注射；三分之一（50% NPH，50% 常规）在晚上注射。或者，女性可以每天注射一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即注射门冬胰岛素。
分娩期
如果女性有明确的分娩日期和良好的血糖控制，那么足月阴道分娩是可能的。
仅在具有产科适应症，或巨大胎儿（>4500g）而增加肩难产的情况下才进行剖宫产。
对于仅通过饮食和运动控制的妊娠糖尿病女性，分娩应在妊娠39至40又6/7周之间。对于药物控制良好的妊娠期糖尿病 (A2GDM) 女性，建议在妊娠 39 0/7 周至 39 6/7 周期间分娩。专家意见支持妊娠期糖尿病控制不佳的妇女尽早分娩；但是，有关分娩时间的建议缺乏具体指导。可以通过咨询母胎医学专家来指导决策。
Hb A1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素。