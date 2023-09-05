治疗方法可能有所不同，但一些通用的管理指南很有用（见表妊娠期间1型糖尿病的治疗, 妊娠期间2型糖尿病的治疗, 和妊娠期糖尿病的处理)。

1型糖尿病和2型糖尿病女性应该在家中监测血糖水平。 在妊娠期，正常空腹血糖水平是大约76毫克/分升（4.2毫摩尔/升）。

治疗的目标是

空腹血糖水平<95毫克/分升（<5.3毫摩尔/L）

2小时餐后水平≤120毫克/分升（≤6.6毫摩尔/升）

没有明显的血糖波动

糖化血红蛋白（HbA1c）水平<6.5％

表格 妊娠期1型糖尿病的管理* 表格

临床计算器 通过末次月经和超声生物测量确定妊娠

表格 妊娠期2型糖尿病的管理* 表格

表格 妊娠期妊娠糖尿病的管理 表格

胰岛素不能穿过胎盘并可提供预期的血糖控制，因此胰岛素是治疗1型和2型糖尿病的传统治疗方法。 胰岛素用于1型糖尿病和2型糖尿病及妊娠糖尿病的女性中。由于能够最大限度地减少抗体的形成，因此如果可能的话，要应用人胰岛素。 胰岛素抗体能穿过胎盘，但是其对胎儿的影响是未知的。 对于一些患有长期1型糖尿病的女性，低血糖不能触发反调节激素（如儿茶酚胺、胰高血糖素、皮质醇、生长激素）的正常释放，因此，太多的胰岛素能触发低血糖昏迷而没有前驱症状。 如果发生严重低血糖（无意识、混乱，或血糖水平<40mg/dL [<2.2mmol/L]） ，那么所有1型糖尿病孕妇都要有胰高血糖素试剂盒，并培训如何使用胰高血糖素（家庭成员也应接受培训）。

经验与提示

由于给药方式简便由于给药方式简便（比注射剂简便的片剂）、成本低和每天一次给药等优点，口服降糖药物（如二甲双胍）正越来越多的用于孕妇糖尿病的治疗中。一些研究已经表明，二甲双胍在妊娠期是安全的，并在妊娠糖尿病女性的血糖控制上，与胰岛素等效。 对于怀孕前就有2型糖尿病的女性，缺乏妊娠期服用口服降糖药的数据，因此，胰岛素最常使用的。 妊娠期口服降糖药要一直持续到产后哺乳期，但是要密切监测婴儿的低血糖指征。