怀孕会使已有 1 型血糖控制变得更加困难（胰岛素-依赖）和类型 2（非 -胰岛素-依赖） 糖尿病 但似乎不会加剧糖尿病视网膜病变、肾病或神经病变（1）。
妊娠期糖尿病 大约 4% 的妊娠发生这种情况，但某些种族（非西班牙裔亚裔/太平洋岛民和西班牙裔/拉丁裔）的发生率高于平均水平（2）。 妊娠糖尿病的女性在产后或者将来患2型糖尿病的风险增加
美国妇产科医师学会（ACOG [1, 3]）提供了妊娠期糖尿病的管理指南。
妊娠期糖尿病的风险
参考文献
1.Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: ACOG Practice Bulletin No. 201: Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists: Pregestational diabetes mellitus.Obstet Gynecol 132 (6):e228–e248, 2018. doi: 10.1097/AOG.0000000000002960
2.Shah NS, Wang MC, Freaney PM, et al: Trends in Gestational Diabetes at First Live Birth by Race and Ethnicity in the US, 2011-2019. JAMA 326(7):660-669, 2021.doi:10.1001/jama.2021.7217
3.Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: ACOG Practice Bulletin No. 190: Gestational diabetes mellitus.Obstet Gynecol 131 (2):e49–e64, 2018.doi: 10.1097/AOG.0000000000002501
妊娠期糖尿病的诊断
口服葡萄糖耐受性试验（OGTT）或单个血浆葡萄糖测定（空腹或随机的）
美国妇产科医师学会 (ACOG) 建议所有孕妇 筛查妊娠期糖尿病，通常在妊娠 24 至 28 周时（1）。应该使用OGTT，而当空腹血糖>126mg/dL（＞6.9mmol/l）或任意血糖>200 mg/dL（＞11mmol/l）时就可确诊糖尿病。
推荐的检查方法有两个步骤。 首先是用50 g口服葡萄糖负荷和单次测量1小时葡萄糖水平进行筛查。 如果1小时的血糖值是> 130~140mg/dL（> 7.2~7.8mmol/L），那么需进行第二步，使用100克葡萄糖负荷进行3小时血糖值测定（见表使用3小时口服葡萄糖耐量试验检测妊娠糖尿病的葡萄糖阈值).
在美国以外的大多数组织推荐单步，2小时的测试。
使用100g口服葡萄糖耐量试验检测妊娠期糖尿病的血糖阈值*
组织
空腹血糖 mg/dL（[mmol/L]）
1小时毫克/分升（mmol/L）
2小时毫克/分升（mmol/L）
3小时毫克/分升（mmol/L）
正常值
95 (5.3)
180 (10)
155 (8.6)
140 (7.8)
美国国家糖尿病资料组
105 (5.8)
190 (10.6)
165 (9.2)
145 (8)
*也可采用100g糖耐量检查。
诊断参考文献
1.ACOG Practice Bulletin No. 190: Gestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol 131(2):e49-e64, 2018.doi:10.1097/AOG.0000000000002501
妊娠期糖尿病的治疗
密切监测
严格控制血糖
并发症管理
孕前咨询和妊娠前、中、后的糖尿病最佳控制使得产妇和胎儿的风险降到最低，包括先天性畸形 (1)。 由于畸形可在妊娠确诊前发展，因此已经具有糖尿病的女性和考虑怀孕的女性（或没有使用避孕手段的女性）应该进行持续和严格的血糖水平控制。
为了将风险最小化，医生应该进行如下操作：
接收糖尿病工作组（如内科医生、护士、营养师、社会工作者）和儿科医生
不管表现多么微不足道，都要及时诊断和治疗妊娠并发症
计划分娩，并让有经验的儿科医生在场
确保有新生儿重症监护保障
在当地围产期中心，确保糖尿病并发症治疗专家在场。
妊娠期
治疗方法可能有所不同，但一些通用的管理指南很有用（见表妊娠期间1型糖尿病的治疗, 妊娠期间2型糖尿病的治疗, 和妊娠期糖尿病的处理)。
1型糖尿病和2型糖尿病女性应该在家中监测血糖水平。 在妊娠期，正常空腹血糖水平是大约76毫克/分升（4.2毫摩尔/升）。
治疗的目标是
空腹血糖水平<95毫克/分升（<5.3毫摩尔/L）
2小时餐后水平≤120毫克/分升（≤6.6毫摩尔/升）
没有明显的血糖波动
糖化血红蛋白（HbA1c）水平<6.5％
妊娠期1型糖尿病的管理*
时间范围
治疗方法
受孕前
血糖控制
如果受孕时 HbA1c 水平 ≤ 6.5%，风险最低。†
评估包括
妊娠期
一旦确认怀孕，就开始产前检查。
根据血糖控制程度来确定产前检查的频率。
根据ADA指南要进行个体化膳食，并与胰岛素给药相协调。
推荐每日三餐和三次零食，但要注意要时间保持一致。
孕妇应该学会血糖监测知识技能并自己进行血糖监测
应该注意预防妊娠妇女在运动时和夜间低血糖的风险。
妊娠妇女及家庭成员应该被传授胰岛素的给药技能。
妊娠期每个阶段都应该检查Hb A1c水平。
胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：
胰岛素数量和种类应该个体化。上午，使用总剂量的三分之二（60% NPH，40% 常规）；下午，使用总剂量的三分之一（50% NPH，50% 常规）。 或者，女性可以每天服用一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即服用门冬胰岛素。
分娩期
如果女性做记录性标准检查和良好的血糖控制，那么足月阴道分娩是可能的。
仅在具有产科适应症，或巨大胎儿（>4500g）而增加肩难产的情况下才进行剖宫产。
最佳分娩时间取决于胎儿死亡风险与早产风险的平衡。一些患有血管病变、肾病、血糖控制不良或先前死产等并发症的患者可能需要提前分娩（妊娠 36 至 38 6/7 周，甚至更早）。只要产检仍然令人放心，糖尿病控制良好且没有其他合并症的女性可以在妊娠 39 0/7 周至 39 6/7 周进行控制。
分娩期，通常进行持续低剂量胰岛素输注，并且皮下注射胰岛素要停止。如果计划引产，通常晚上长效 胰岛素 剂量在诱导前一天给予。
应该安排产后和持续糖尿病护理。
产后胰岛素需求会降低50%。
*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。
†根据所应用的试验方法，正常值可能不同
‡一些医院方案建议每天注射4次胰岛素。持续、密集的皮下胰岛素注射，有时可在专业的糖尿病研究中进行。
ADA=美国糖尿病协会； ECG =心电图；Hb A1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素。
妊娠期2型糖尿病的管理*
时间范围
治疗方法
受孕前
血糖控制
如果受孕时 HbA1c 水平 ≤ 6.5%，风险最低。 †
如果BMI>27kg/m2，需要减重。
膳食应该低脂，高复合碳水化合物应该，高纤维。
鼓励进行运动。
妊娠期
对于超重女性，膳食和卡路里摄入应个体化，并要监测体重，避免增重超过6.8~11.3kg（＞15~25磅）；对于肥胖女性，避免增重超过5~9.1kg（＞11~20磅）。
建议餐后进行中等强度的步行。
孕妇应该学会血糖监测知识技能并自己进行血糖监测
如果可能每周要进行门诊检查餐后两小时血糖水平。
妊娠期每个阶段都应该检查Hb A1c水平。
胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：
胰岛素数量和种类应该个体化。 对于肥胖女性，每餐前都要常规使用短效胰岛素注射。 对于非肥胖症女性，白天的时候要给予三分之二的总剂量（60%NPH，40%常规）；三分之一的剂量要在夜间进行（50%NPH，50%常规）。 或者，女性可以每天服用一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即服用胰岛素。
分娩期
处理方法与1型糖尿病相同(见表妊娠期1型糖尿病的管理）
*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。
†根据所应用的试验方法，正常值可能不同
BMI=体质指数；Hb A1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素
妊娠期妊娠糖尿病的管理
时间范围
治疗方法
受孕前
以前怀孕时患有妊娠糖尿病的妇女应该努力达到或保持正常体重，并进行适度的运动。
膳食应该低脂，高复合碳水化合物应该，高纤维。
应检查空腹血糖和Hb A1c水平。
妊娠期
饮食和热量摄入是个体化和动态监测的，以防止体重增加超过约 6.8-11.3 公斤（> 15-25 磅），如果女性肥胖，则超过约 5-9.1 公斤（> 11-20 磅）。
推荐餐后进行中等强度锻炼。
胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：
尽管进行了≥2周的饮食治疗，但是对于持续高血糖者（空腹血糖>95mg/dL或餐后两小时血糖>120mg/dL），需要使用胰岛素治疗。
胰岛素数量和种类应该个体化。 对于肥胖女性，每餐前都要常规注射短效胰岛素。 对于非肥胖症女性，白天的时候要给予三分之二的总剂量（60%NPH，40%常规）；三分之一的剂量要在夜间进行（50%NPH，50%常规）。 或者，女性可以每天服用一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即服用门冬胰岛素。
分娩期
如果女性做记录性标准检查和良好的血糖控制，那么足月阴道分娩是可能的。
仅在具有产科适应症，或巨大胎儿（>4500g）而增加肩难产的情况下才进行剖宫产。
对于仅通过饮食和运动控制的妊娠糖尿病女性，分娩应在妊娠 39 至 40 6/7 周之间。对于药物控制良好的妊娠期糖尿病 (A2GDM) 女性，建议在妊娠 39 0/7 周至 39 6/7 周期间分娩。专家意见支持妊娠期糖尿病控制不佳的妇女尽早分娩；但是，有关交付时间的建议缺乏具体指导。可以通过咨询母胎医学专家来指导决策。
Hb A1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素。
胰岛素不能穿过胎盘并可提供预期的血糖控制，因此胰岛素是治疗1型和2型糖尿病的传统治疗方法。 胰岛素用于1型糖尿病和2型糖尿病及妊娠糖尿病的女性中。由于能够最大限度地减少抗体的形成，因此如果可能的话，要应用人胰岛素。 胰岛素抗体能穿过胎盘，但是其对胎儿的影响是未知的。 对于一些患有长期1型糖尿病的女性，低血糖不能触发反调节激素（如儿茶酚胺、胰高血糖素、皮质醇、生长激素）的正常释放，因此，太多的胰岛素能触发低血糖昏迷而没有前驱症状。 如果发生严重低血糖（无意识、混乱，或血糖水平<40mg/dL [<2.2mmol/L]） ，那么所有1型糖尿病孕妇都要有胰高血糖素试剂盒，并培训如何使用胰高血糖素（家庭成员也应接受培训）。
经验与提示
由于给药方式简便由于给药方式简便（比注射剂简便的片剂）、成本低和每天一次给药等优点，口服降糖药物（如二甲双胍）正越来越多的用于孕妇糖尿病的治疗中。一些研究已经表明，二甲双胍在妊娠期是安全的，并在妊娠糖尿病女性的血糖控制上，与胰岛素等效。 对于怀孕前就有2型糖尿病的女性，缺乏妊娠期服用口服降糖药的数据，因此，胰岛素最常使用的。 妊娠期口服降糖药要一直持续到产后哺乳期，但是要密切监测婴儿的低血糖指征。
并发症的管理
虽然糖尿病视网膜病变、肾病和轻微神经病变对怀孕是非禁忌的，但是仍然需要孕前咨询，并妊娠前和妊娠期对并发症进行密切管理。
糖尿病视网膜病变需要在妊娠期的每个阶段进行眼科检查。 如果在首次产检时发现增殖性视网膜病，则要尽早进行光凝来阻止逐步恶化。
糖尿病肾病，尤其在肾移植的女性中，易患妊娠高血压。 如果孕妇肾功能受损，或者是最近进行的移植，那么早产的风险较高。 如果肾移植后≥2年进行分娩，那么预后是最好的。
怀孕期间和妊娠后前8周HbA1c水平升高能够预测主要器官的先天性畸形。 如果妊娠早期HbA1c水平≥8.5%，先天畸形的风险明显增加，就需要在妊娠中期进行靶向超声和胎儿超声心动图来筛查畸形 (2)。如果2型糖尿病的女性在第一妊娠期服用口服降糖药，那么胎儿先天畸形的风险是不清楚的（见表孕期有不良反应的一些药物）。
分娩
需要某些预防措施来确保最佳的结局。
分娩的时间依赖于胎儿的情况。 医生告诉产妇每天要进行60分钟的胎动计数（胎动计数）并且如果胎动减少要立即告诉产科医生。 产前检测自32周开始；如果女性患有严重高血压或肾病或如果怀疑胎儿生长受限，那么要早些开始这些检查。 以下女性有必要进行羊水穿刺来评估胎儿肺成熟度：
继往妊娠中有产科并发症
不充分的产前护理
分娩日期不详
血糖控制较差
不正规的坚持治疗
分娩方式通常为足月自然阴道分娩。 在分娩过程中死胎和肩难产的风险增加。 因此，如果到39 周仍未自然分娩，通常需要引产。 功能障碍性分娩、头盆不称或肩难产的可能都必须采取剖宫产。
通过持续输注低剂量 胰岛素，将分娩期的血糖水平控制到最佳。 如果计划引产，那么女性应该在分娩前的一天正常进食和正常使用 胰岛素剂量。 引产当天早上，不提供早餐和 胰岛素，测量基线空腹血糖，应用输液泵以125mL/h的速度静脉输注含有5%葡萄糖的0.45%盐水。 胰岛素的剂量由毛细血管血糖水平决定 胰岛素用量由以下决定：
初始：毛细血管血糖水平<80mg/dL（<4.4mmol/L，0单位；或者毛细血管血糖水平80~100mg/dL（4.4~5.5mmol/L），0.5单位/h
此后：血糖水平超过100mg/dL时，每升高40mg/dL（2.2mmol/L），胰岛素增加0.5单位/h；直到血糖水平>220mg/dL（>12.2mmol/L）时，胰岛素增加到2.5单位/h
分娩期的每小时：测量基线血糖水平，调整胰岛素剂量使血糖水平保持在70~120mg/dL（3.8~6.6mmol/L）
如果血糖水平显著增高：可能额外丸剂给药
自然分娩的程序是相同的，只是没有在之前的12小时内接受中效胰岛素，否则胰岛素的剂量需要降低。 对于发烧、感染或其他并发症及具有2型糖尿病并怀孕期需要接受>100单位/天胰岛素的肥胖症女性，胰岛素的剂量应该增加。
产后
分娩后，胎盘剥离，整个妊娠期合成的大量胰岛素拮抗剂激素会立即降低胰岛素的需求。 因此，妊娠糖尿病的女性和许多2型糖尿病的女性不需要产后胰岛素。 对于1型糖尿病女性来说，胰岛素需求急剧下降，但72小时后逐渐增加。
产后的前6周内，应该严格控制血糖。 餐前和睡前要检查血糖水平。 哺乳不是禁忌，但是若口服降糖药能导致新生儿低血糖。 妊娠糖尿病女性应该在产后的6~12周进行75g葡萄糖的两小时口服葡萄糖耐量试验，确定糖尿病是否已经治愈。
治疗参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics.ACOG Practice Bulletin No. 201: Pregestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol 132(6):e228-e248, 2018.doi:10.1097/AOG.0000000000002960
2.Miller E, Hare JW, Cloherty JP, et al: Elevated maternal hemaglogin A1c in early pregnancy and major congenital anomalies in infants of diabetic mothers.N Engl J Med 304 (22):1331–1334, 1981.doi: 10.1056/NEJM198105283042204
关键点
妊娠期糖尿病增加巨大儿、肩难产、子痫前期、剖宫产、死产的危险，而且，如果孕前已存在糖尿病或妊娠糖尿病的孕妇，在胎儿器官形成期血糖控制欠佳，则严重先天畸形和自发流产的风险增加。
所有孕妇需常规接受糖耐量试验来进行妊娠期糖尿病的筛选。
如果可以的话，参加一个糖尿病治疗团队，治疗的目标为保持空腹血糖水平<95mg/dL（<5.3mmol/L）和餐后两小时血糖水平≤120mg/dL（≤6.6mmol/L）。
开始产前的测试在32周和39周时分娩。
在胎盘娩出后，需立即调整 胰岛素 剂量。