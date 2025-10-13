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妊娠期1型糖尿病的管理*

妊娠期1型糖尿病的管理*

时间框架

治疗方法

受孕前

血糖控制

如果受孕时HbA1c水平 6.5%，风险最低。†

评估包括

  • 完整的代谢检查和 24 小时尿液收集（蛋白质排泄和肌酐清除率）或点尿蛋白：肌酐比值以检查肾病

  • 眼科检查以检查视网膜病变

  • ECG检查来核查心脏并发症。

孕期

一旦确认怀孕，就开始产前检查。

根据血糖控制程度来确定产前检查的频率。

根据ADA指南要进行个体化膳食，并与胰岛素给药相协调。

推荐每日三餐和三次零食，并强调时间一致性。

应指导孕妇进行血糖自我监测。

应当警示孕妇在运动和夜间发生低血糖的危险

应指导妊娠妇女及其家庭成员如何使用胰高血糖素。

每个孕三月都应该检查HbA1c水平。

胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：

  • 无应激试验（每周）

  • 生物物理评分（每周）

  • 计数胎动（每日）

胰岛素数量和种类应该个体化。上午，使用总剂量的三分之二（60% NPH，40% 常规）；晚上，使用总剂量的三分之一（50% NPH，50% 常规）。或者，女性可以每天服用一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即服用胰岛素门冬胰岛素。‡

分娩期

如果女性有记录的孕周确认标准和良好的血糖控制，那么足月阴道分娩是可能的。

仅在具有产科适应症，或巨大胎儿（>4500g）而增加肩难产的情况下才进行剖宫产。

最佳分娩时间取决于胎儿死亡风险与早产风险的平衡。一些患有血管病变、肾病、血糖控制不良或先前死产等并发症的患者可能需要提前分娩（妊娠 36 至 38 6/7 周，甚至更早）。只要产检仍然令人放心，糖尿病控制良好且没有其他合并症的女性可在妊娠 39 0/7 周至 39 6/7 周期间进行期待性管理。

分娩期，通常进行持续低剂量胰岛素输注，并且皮下注射胰岛素要停止。如果计划引产，通常晚上长效 胰岛素 剂量在诱导前一天给予。

应该安排产后和持续糖尿病护理。

产后胰岛素需求会降低50%。

*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。

†根据所应用的试验方法，正常值可能不同

‡一些医院方案建议每天注射4次胰岛素。持续皮下胰岛素输注，虽然费时费力，但有时可在专业的糖尿病诊所进行。

ADA=美国糖尿病协会；ECG = 心电图；HbA1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素。

*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。

†根据所应用的试验方法，正常值可能不同

‡一些医院方案建议每天注射4次胰岛素。持续皮下胰岛素输注，虽然费时费力，但有时可在专业的糖尿病诊所进行。

ADA=美国糖尿病协会；ECG = 心电图；HbA1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素。

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