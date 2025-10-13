妊娠期2型糖尿病的管理*
时间范围
治疗方法
受孕前
血糖控制
如果受孕时HbA1c水平≤6.5%，风险最低。 †
如果BMI>27kg/m2，需要减重。
饮食应为低脂肪、相对高复合碳水化合物和高纤维
鼓励进行运动。
妊娠期
对于超重女性，膳食和卡路里摄入应个体化，并要监测体重，避免增重超过6.8~11.3kg（＞15~25磅）；对于肥胖女性，避免增重超过5~9.1kg（＞11~20磅）。
建议餐后进行中等强度的步行。
应指导孕妇进行血糖自我监测。
如果可能，每周在门诊就诊时检查餐后2小时血糖水平。
每个孕三月都应该检查Hb A1c水平。
胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：
胰岛素数量和种类应该个体化。对于肥胖女性，每餐前使用短效胰岛素。对于非肥胖女性，总剂量的三分之二（60% NPH，40% 常规）在早上服用；三分之一（50% NPH，50% 常规）在晚上服用。或者，女性可以每天服用一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即服用门冬胰岛素。
分娩期
处理方法与1型糖尿病相同(见表妊娠期1型糖尿病的管理)。
*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。
†根据所应用的试验方法，正常值可能不同
BMI=体质指数；HbA1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素