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妊娠期2型糖尿病的管理*

妊娠期2型糖尿病的管理*

时间范围

治疗方法

受孕前

血糖控制

如果受孕时HbA1c水平6.5%，风险最低。 †

如果BMI>27kg/m2，需要减重。

饮食应为低脂肪、相对高复合碳水化合物和高纤维

鼓励进行运动。

妊娠期

对于超重女性，膳食和卡路里摄入应个体化，并要监测体重，避免增重超过6.8~11.3kg（＞15~25磅）；对于肥胖女性，避免增重超过5~9.1kg（＞11~20磅）。

建议餐后进行中等强度的步行。

应指导孕妇进行血糖自我监测。

如果可能，每周在门诊就诊时检查餐后2小时血糖水平。

每个孕三月都应该检查Hb A1c水平。

胎儿监测应从第32周开始直至分娩（如果需要的话也可提早进行）：

  • 无应激试验（每周）

  • 生物物理评分（每周）

  • 计数胎动（每日）

胰岛素数量和种类应该个体化。对于肥胖女性，每餐前使用短效胰岛素。对于非肥胖女性，总剂量的三分之二（60% NPH，40% 常规）在早上服用；三分之一（50% NPH，50% 常规）在晚上服用。或者，女性可以每天服用一次或两次长效胰岛素，并在早餐、午餐和晚餐前立即服用门冬胰岛素

分娩期

处理方法与1型糖尿病相同(见表妊娠期1型糖尿病的管理)。

*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。

†根据所应用的试验方法，正常值可能不同

BMI=体质指数；HbA1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素

*指南仅用于建议；显著的个体差异需要适宜的调整。

†根据所应用的试验方法，正常值可能不同

BMI=体质指数；HbA1c=糖化血红蛋白；NPH=中性鱼精蛋白锌胰岛素

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