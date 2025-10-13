帮助杂音诊断的生理动作
生理动作
对血流的作用
对心音的作用
吸入亚硝酸异戊酯
引起显著的静脉扩张，从而减少静脉回流到右心
增强肥厚梗阻性心肌病、主动脉瓣狭窄和二尖瓣脱垂的杂音
减弱二尖瓣反流的杂音
吸气
降低胸内压，同时增加流入右心室的静脉血，减少流入左心的肺静脉血流
增强右心音（如三尖瓣狭窄和反流的杂音、肺动脉瓣狭窄* [立即] 和反流 [通常] 的杂音）
降低左心心音
等长握拳动作
增加后负荷和周围动脉阻力
减轻主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病、二尖瓣脱垂或乳头肌功能不全的杂音
增强二尖瓣反流和主动脉瓣反流的杂音以及二尖瓣狭窄的舒张期杂音
Valsalva动作放松期
增加RV 和左心室 (LV) 的容量
增强主动脉瓣狭窄、主动脉瓣反流（4或5次心搏后）和肺动脉瓣反流或狭窄*（即刻）的杂音
减弱三尖瓣狭窄的杂音
下蹲
增加回流右心的静脉血流同时增加后负荷和周围阻力
会增强主动脉瓣反流、主动脉瓣狭窄、二尖瓣反流的杂音，以及二尖瓣狭窄的舒张期杂音
减轻梗阻性肥厚型心肌病和二尖瓣脱垂的杂音
Valsalva动作
增加胸内压，可减小左心室（LV）的大小，减少静脉回流到右心和其后到左心的量
增强梗阻性肥厚型心肌病和二尖瓣脱垂的杂音
减弱主动脉瓣狭窄，二尖瓣反流和三尖瓣狭窄的杂音
*为了能听到对肺动脉瓣狭窄的影响，病人可能需要取站立位。