心脏听诊需要良好的听力，且能够区分音调和时间上的细微差异。听力障碍的医护人员可以使用能扩音的听诊器。高调声音以膜型胸件听诊器听诊最好，而低调声音则以钟型胸件听诊最佳。使用钟型胸件时施加的压力应非常小。过度的压力将底层皮肤转换为膜，从而消除非常低diao的声音。

整个心前区应系统有序检查，病人取左侧卧位，规范听诊始于心尖冲动处。然后病人转平卧位继续听诊胸骨左下缘，朝头部方向逐肋间隙听诊，再从胸骨右上缘，朝脚部方向听诊。临床医师还应在左腋下和锁骨上部听诊。病人坐直接受背部听诊，然后取前倾位，这利于主动脉瓣和肺动脉瓣舒张期杂音或心包摩擦音的听诊。

主要的听诊发现包括：

心音

杂音

摩擦音

心音为短暂的声音，由瓣膜开放和关闭引起，它们可分为收缩期音和舒张期音。

杂音 是由血流湍流产生的，并且比心音更持久;它们可能是收缩期，舒张期或持续的。按强度分级并且以出现部位及心动周期中出现的时间描述。杂音的强度等级为1到6（见表 心脏杂音强度）。

表格 心脏杂音的强度 表格

摩擦音为高调刺耳的声音，常有2或3个分开的组分，其根据身体姿势的不同会有不同变化，在心动过速时此音可几乎呈连续性。

临床医生将注意力依次集中在心动周期的各个阶段，留意心脏搏动的每一个声音和杂音。 分析声音的强度、音高、持续时间和时间间隔，通常能提供准确诊断。每次对病人的心血管系统作检查时，在心前区的主要听诊和触诊发现 ，均应以图示形式常规记入病人的病历卡中（见图体格检查图解）。从这些图中可对每次检查作比较。随后的检查结果应在可用的影像学结果（包括超声心动图和心脏MRI）的背景下进行解释，以诊断和监测瓣膜异常。

患主动脉瓣和二尖瓣反流病人的体检发现示意图

收缩期心音 收缩期心音包括： 第1心音（S1）

喀喇音 S1和第2心音（S2，舒张期心音）为心动周期的正常成分，即大家熟识的“lub-dub”音。 S1 紧随收缩期的开始而出现，主要由二尖瓣关闭引起但亦可包括三尖瓣关闭的成分。它常分裂且音调高。二尖瓣狭窄时S1响亮。 由于瓣叶硬化和僵硬引起二尖瓣反流时S1柔和或消失，但由二尖瓣结构发生黏液样变性或心室肌异常（如乳头肌功能失调、心室扩张）引起二尖瓣反流时常仍可清晰听到。S1在一级房室传导阻滞中通常较软或缺失，因为房室瓣小叶（二尖瓣和三尖瓣）在心室收缩前漂移到几乎闭合的位置。 喀喇音 仅在收缩期出现，与S1和S2不同在于其较高的音调和较短的时限。有些喀喇音随着血流动力学的变化在收缩期的不同时间中出现。喀喇音可以是单个或多个。 出现在先天性主动脉瓣狭窄或肺动脉瓣狭窄的喀喇音被认为是心室壁张力异常的结果。这些喀喇音发生在收缩早期（非常接近S1）且不受血流动力学改变的影响。类似的喀喇音发生在重度的肺高压病人中。二尖瓣脱垂或三尖瓣脱垂引起的喀喇音，典型地发生在收缩中晚期，被认为是累赘和冗长的腱索或瓣叶所致。 心脏收缩期间任何时候都可能发生由于瓣膜粘液性变性引起的喀喇音，但在做会短暂地减少心室充盈量的动作（如站立，瓦氏动作）期间会移近 S1。 如心室充盈量增加（如平卧位），喀喇音移向S2，尤其是在二尖瓣脱垂的病人。喀喇音的性质可能在多次检查之间有大的差别，并可时来时去，其原因不明。 收缩期心音

舒张期心音 舒张期心音包括： 第2、3和4心音（S2，S3和S4）

舒张期叩击音

二尖瓣音 与收缩期心音不同，舒张期心音均低调，其强度较柔和，时限较长。除了 S2, 成人这些声音通常是异常的，40岁以上及怀孕期间 S3 可能也是生理性的。 S2发生在舒张期的开始，由主动脉瓣和肺动脉瓣关闭引起。正常时主动脉瓣关闭（A2）发生在肺动脉瓣关闭（P2）之前，除非前者延迟或后者提前关闭。在左束支传导阻滞或主动脉瓣狭窄时，主动脉瓣关闭延迟；在有些预激综合征的类型中，肺动脉瓣提早关闭。 肺动脉瓣延迟关闭可能是由于流经右心室的血流增加（如房间隔缺损的常见继发类型）或完全性右束支传导阻滞时。 房间隔缺损时右心室血流增加，消除了主动脉瓣和肺动脉瓣先后关闭的正常呼吸变异，产生S2固定分裂。 左向右分流而右心室血流量正常时（如膜性室间隔缺损），不产生S2固定分裂。单一的S2发生于主动脉瓣反流、重度狭窄或闭锁（在主动脉干永存时只有一个共同瓣膜）。 舒张期心音 点击播放 房间隔缺损的第二心音分裂 声音是S2固定分裂，即休息时S1-A2-P2（“呼气”），吸气时分裂（“吸气”）。分裂是固定的，因为流通过右心室的体积增大，从而消除在与吸气相关的肺动脉瓣关闭的正常延迟。 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 点击播放 舒张期敲击音 舒张压敲击音是一个缩窄性心包炎引起的响亮 S3。 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 Click To Play 房间隔缺损的第二心音分裂 声音是S2固定分裂，即休息时S1-A2-P2（“呼气”），吸气时分裂（“吸气”）。分裂是固定的，因为流通过右心室的体积增大，从而消除在与吸气相关的肺动脉瓣关闭的正常延迟。 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 Click To Play 舒张期敲击音 舒张压敲击音是一个缩窄性心包炎引起的响亮 S3。 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 S3出现在舒张早期，此时心室扩张且无顺应性。它出现在心室舒张期被动充盈时，在成人它通常提示严重的心室功能不全；在儿童，它可以是正常的，甚至持续到40岁。在怀孕期间S3 也可以是正常。 患者仰卧位（有时仅）吸气（因为胸腔内负压增加右心室充盈）时右心室S3听诊最清楚。 左心室S3则在病人向左侧卧位呼气时听诊最清楚，因为此时心脏更靠近胸壁。 S4是由近舒张末期心房收缩使心室充盈增加所产生。它类似于 S3 ，用听诊器钟形胸件听诊最清楚。在吸气过程中，右心室 S4增强和左心室 S4 降低。 S4 被听到的次数比 S3 要多得多，通常提示舒张期，较轻程度的心室功能障碍。S4在心房颤动时消失（因为此时心房不收缩），但在活动性心肌缺血或心肌梗死后不久几乎总是存在。 S3伴或不伴有S4，常见于明显的左心室收缩功能不全；S4不伴有S3的则常见于左心室舒张功能不全。 重叠型奔马律见于心动过速病人同时有S3和S4时，因舒张期缩短而此两音重叠。当病人左侧卧位时，响亮的S3和S4可在心尖部被触到。 舒张期叩击音出现在舒张早期与S3相同的时间。它不伴有S4，为较响的砰击声，提示由于无顺应性的心室、缩窄的心包导致的心室充盈突然停止。 开瓣音（OS）发生于二尖瓣狭窄时的舒张早期，罕见于三尖瓣狭窄时。二尖瓣开瓣音甚高调、短促，用听诊器的膜形胸件听得最清楚。二尖瓣狭窄越严重（即左心房压力越高），开瓣音越靠近S2的肺动脉瓣成分。其响度与瓣叶的顺应性相关：当瓣叶仍有弹性时开瓣音响亮，在瓣叶发生硬化、纤维化和钙化时则逐渐减弱并最终消失。虽有时在心尖部可听到二尖瓣开瓣音，它常在或仅在胸骨左下缘处听得最清楚。

杂音的听诊方法 杂音在心动周期中出现的时间与其病因有关（见表 计时体现杂音的病因学），听诊发现与特定的心脏瓣膜疾病相关。 不同的生理动作（如吸气、Valsalva动作、握拳、下蹲、吸入亚硝异戊酯）可稍改变心脏的生理学，使鉴别心脏杂音产生的原因成为可能（见表 有助于诊断杂音的动作）。 表格 根据出现的时间判断杂音的病因 表格 表格 帮助杂音诊断的生理动作 表格 对所有的心脏杂音要用胸部X射线和心电图（ECG）检查来评价。其中大多数还需行 超声心动图检查以确定诊断，判定病变严重程度，追踪随时间而产生的严重程度的改变。通常，如疑有重要疾病需要心脏专科会诊。

收缩期杂音 收缩期杂音可属正常或不正常。 它们可以出现在收缩早期、中期、晚期或全收缩期（holosystolic/pansystolic）。 收缩期杂音可分为喷射性杂音、反流性杂音和分流性杂音。 喷射型杂音是由于血液经狭窄或不规则的瓣膜或流出道而产生的前向湍流所致（如由于主动脉瓣狭窄或肺动脉瓣狭窄）。它们典型地发生在收缩中期其响度具有渐增--渐减的特征，当血流受阻加重时变得更响和历时更长。当狭窄和湍流越重，其渐增时相越长而渐减时相越短。 不存在有血流动力学意义的流出道狭窄时，收缩期喷射型杂音也可发生，因而并不一定提示疾病。在正常的婴儿和儿童，血流常呈轻度的湍流，可引起柔和的喷射型杂音。老年人常因瓣膜或血管硬化而有喷射型杂音。 怀孕期间，许多女性的胸骨左缘或右缘第二肋间可闻及性质柔和的喷射性杂音。 这些杂音的产生是因为血容量和心输出量的生理性增加，使流经正常结构的血流速度加快。如妊娠期并发重度贫血这些杂音可能大大增强。这些杂音不同于怀孕期间乳腺血管充血引起的静脉杂音（乳鸣）。 反流型杂音代表逆向或异常血流（如由于 二尖瓣反流, 三尖瓣反流或室间隔缺损）进入阻力较低的心腔。典型的反流性杂音为全收缩期并在高血流速度、低容量反流或分流时较响，而在高容量反流或分流时较柔和。 单独存在的收缩晚期杂音或喀喇音，或两种杂音并存，是典型的二尖瓣脱垂或乳头肌功能障碍的杂音听诊特点。通常需要结合各种体位动作或检查来更准确地判断杂音的时间和类型（见表有助于诊断杂音的动作）。 分流型杂音可发生于分流所在部位（如 动脉导管未闭, 心室间隔缺损）或是远离分流部位处由血流动力改变所致（由心房间隔缺损伴左至右分流引起的肺动脉瓣收缩期血流杂音）。心房分流杂音很少（如果有的话）。 收缩期杂音 点击播放 二尖瓣反流杂音 这种全收缩期二尖瓣返流性杂音在整个收缩期保持相同的强度，从 S1 延展至 S2. 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 点击播放 室间隔缺损杂音 室间隔缺损的杂音类似于二尖瓣关闭不全的杂音，但在胸骨左下缘比在心尖更响。 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 Click To Play 二尖瓣反流杂音 这种全收缩期二尖瓣返流性杂音在整个收缩期保持相同的强度，从 S1 延展至 S2. 录音由Jules Constant, MD.医师提供。 Click To Play 室间隔缺损杂音 室间隔缺损的杂音类似于二尖瓣关闭不全的杂音，但在胸骨左下缘比在心尖更响。 录音由Jules Constant, MD.医师提供。

舒张期杂音 舒张期杂音都属异常，多数为舒张早期或中期，但也可为晚期（收缩期前）。典型的舒张早期杂音为主动脉瓣反流 或 肺动脉瓣反流所致。舒张中期（或早至中期）杂音典型地 为二尖瓣狭窄 或 三尖瓣狭窄所致。舒张晚期杂音见于风湿性二尖瓣狭窄心律为窦性时。 由于心腔内肿块位置发生变化，心房肿瘤或血栓所致的二尖瓣或三尖瓣杂音易消失，并可随体位和先后两次检查而发生变化。 经验与提示

连续性杂音 连续性杂音存在于整个心动周期之中。它们均属异常，提示在收缩和舒张整个过程中都有分流持续存在，因此通过 S2 仍可听到。它们可由各种心脏缺损（见表计时体现杂音的病因学）所致。 有些缺损产生震颤，许多与右心室肥厚和左心室肥厚的体征有关。随分流病变而发生肺动脉阻力增高时，其舒张期成分逐渐减轻。当肺循环和体循环动脉阻力相等时，杂音可能消失。 动脉导管未闭的杂音在左锁骨内侧端下方的第二肋间隙处最响。主动脉肺窗的杂音居中，在胸骨左缘第3肋间可以听到。 某系统的动静脉瘘，其杂音最好直接在病变处听诊；肺动静脉瘘和肺动脉分支狭窄的杂音更弥散，整个胸部都能听到。 音频 动脉导管未闭杂音 当循环血量增多，妊娠，贫血，甲亢期间发生时，连续静脉嗡鸣音经常在右锁骨上窝听到;这种静脉嗡嗡声在儿童中也会发生，是正常的。内乳动脉扩张（乳腺杂音）产生的杂音可被误认为连续性心脏杂音。乳腺杂音通常在乳房在右侧和/或左侧第二或第三肋间隙水平最容易听到，虽然常常分类为连续的，是在心脏收缩期间，通常更响亮。