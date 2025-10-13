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不同类型的肝移植排斥的症状

不同类型的肝移植排斥的症状

排斥类型

描述

超急性排斥反应

ABO血型不相容肝移植后立即发生的侵袭性抗体介导损伤（极其罕见）

急性T细胞介导的排斥反应（TCMR）

最常见的形式。通常发生在移植后3个月内。晚期排斥反应可能因未坚持服用免疫抑制剂而发生。

发生率高达64%

急性抗体介导排斥反应（AMR）

与供体特异性抗体相关，供体特异性抗体可以是预先形成的，也可以是移植后新产生的。

发生率低于1%

慢性排斥反应

通常源于反复且未充分治疗的TCMR或严重的AMR

成人受者中发生率为5%，儿童受者中为16%

AMR = 抗体介导的排斥反应；DSA = 供体特异性抗体；TCMR = T细胞介导的排斥反应。

Montano-Loza AJ, Rodríguez-Perálvarez ML, Pageaux GP, et al.Liver transplantation immunology: Immunosuppression, rejection, and immunomodulation. J Hepatol.2023;78(6):1199-1215.doi:10.1016/j.jhep.2023.01.030

AMR = 抗体介导的排斥反应；DSA = 供体特异性抗体；TCMR = T细胞介导的排斥反应。

Montano-Loza AJ, Rodríguez-Perálvarez ML, Pageaux GP, et al.Liver transplantation immunology: Immunosuppression, rejection, and immunomodulation. J Hepatol.2023;78(6):1199-1215.doi:10.1016/j.jhep.2023.01.030

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