不同类型的肝移植排斥的症状
排斥类型
描述
超急性排斥反应
ABO血型不相容肝移植后立即发生的侵袭性抗体介导损伤（极其罕见）
急性T细胞介导的排斥反应（TCMR）
最常见的形式。通常发生在移植后3个月内。晚期排斥反应可能因未坚持服用免疫抑制剂而发生。
发生率高达64%
急性抗体介导排斥反应（AMR）
与供体特异性抗体相关，供体特异性抗体可以是预先形成的，也可以是移植后新产生的。
发生率低于1%
慢性排斥反应
通常源于反复且未充分治疗的TCMR或严重的AMR
成人受者中发生率为5%，儿童受者中为16%
AMR = 抗体介导的排斥反应；DSA = 供体特异性抗体；TCMR = T细胞介导的排斥反应。
Montano-Loza AJ, Rodríguez-Perálvarez ML, Pageaux GP, et al.Liver transplantation immunology: Immunosuppression, rejection, and immunomodulation. J Hepatol.2023;78(6):1199-1215.doi:10.1016/j.jhep.2023.01.030