*有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。 †上市后有神经精神症状的报道，但临床试验数据尚未证实有因果关系。FDA(US Food and Drug Administration)的黑框警告已被删除。 ‡对于在使用伐尼克兰12周后已停烟的患者，延长治疗时间可能会增加长期戒断的可能性。