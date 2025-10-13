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用于戒烟的药物和尼古丁替代产品

用于戒烟的药物和尼古丁替代产品

药物

持续时间

部分不良反应*

注释

安非他酮缓释片†

初始为7～12周，可最长连续到6个月

失眠

口干

神经精神症状

仅限处方药

既往有癫痫史、进食障碍史，或在过去2周内使用过单胺氧化酶抑制剂（MAOI）者禁用

尼古丁口香糖

最长6个月

口腔疼痛

消化不良

仅限非处方药

建议缓慢咀嚼，并将其含在脸颊和牙龈之间，以使血药浓度最大化，并将对胃和食道的刺激降至最低；使用足够的口香糖来充分解决戒断问题可能具有一定挑战；有不同口味可供选择

尼古丁锭剂

最长6个月

恶心

失眠

口疮

仅限非处方药；提供不同口味和迷你版本；需要频繁用药可能会降低依从性

尼古丁鼻喷剂

14 周

鼻腔和咽部刺激

仅限处方药

比其他尼古丁替代产品更早达到血药峰值（10分钟内）

尼古丁贴片

10 周

局部皮肤反应

失眠

生动的梦境

非处方药和处方药

如果贴剂的部位轮换，局部皮肤反应的可能性较小；如果被生动的梦困扰，可以在晚上移除

伐尼克兰*

12–24 周‡

最常见的是恶心和睡眠障碍

神经精神症状

仅限处方药

*有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。

†上市后有神经精神症状的报道，但临床试验数据尚未证实有因果关系。FDA(US Food and Drug Administration)的黑框警告已被删除。

‡对于在使用伐尼克兰12周后已停烟的患者，延长治疗时间可能会增加长期戒断的可能性。

*有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。

†上市后有神经精神症状的报道，但临床试验数据尚未证实有因果关系。FDA(US Food and Drug Administration)的黑框警告已被删除。

‡对于在使用伐尼克兰12周后已停烟的患者，延长治疗时间可能会增加长期戒断的可能性。

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