用于戒烟的药物和尼古丁替代产品
药物
持续时间
部分不良反应*
注释
安非他酮缓释片†
初始为7～12周，可最长连续到6个月
失眠
口干
神经精神症状
仅限处方药
既往有癫痫史、进食障碍史，或在过去2周内使用过单胺氧化酶抑制剂（MAOI）者禁用
尼古丁口香糖
最长6个月
口腔疼痛
消化不良
仅限非处方药
建议缓慢咀嚼，并将其含在脸颊和牙龈之间，以使血药浓度最大化，并将对胃和食道的刺激降至最低；使用足够的口香糖来充分解决戒断问题可能具有一定挑战；有不同口味可供选择
尼古丁锭剂
最长6个月
恶心
失眠
口疮
仅限非处方药；提供不同口味和迷你版本；需要频繁用药可能会降低依从性
尼古丁鼻喷剂
14 周
鼻腔和咽部刺激
仅限处方药
比其他尼古丁替代产品更早达到血药峰值（10分钟内）
尼古丁贴片
10 周
局部皮肤反应
失眠
生动的梦境
非处方药和处方药
如果贴剂的部位轮换，局部皮肤反应的可能性较小；如果被生动的梦困扰，可以在晚上移除
伐尼克兰*
12–24 周‡
最常见的是恶心和睡眠障碍
神经精神症状
仅限处方药
*有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。
†上市后有神经精神症状的报道，但临床试验数据尚未证实有因果关系。FDA(US Food and Drug Administration)的黑框警告已被删除。
‡对于在使用伐尼克兰12周后已停烟的患者，延长治疗时间可能会增加长期戒断的可能性。