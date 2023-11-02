大多数吸烟者都想戒烟，并都进行过一些尝试，然后成功的并不多。有效的干预措施包括戒烟咨询和药物治疗，如伐尼克兰，安非他酮，或尼古丁替代产品。
尼古丁 与戒烟相关的戒断症状和强烈的渴望感使戒烟变得非常困难。在美国，大约 70% 的吸烟成年人表示他们想戒烟（1），但只有一小部分是成功的。
参考文献
1.Babb S, Malarcher A, Schauer G, Asman K, Jamal A: Quitting Smoking Among Adults - United States, 2000-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 65(52):1457-1464, 2017.2017 年 1 月 6 日发布。doi:10.15585/mmwr.mm6552a1
尼古丁 戒断
戒断症状往往非常严重，即使了解健康风险，许多吸烟者也无法维持戒烟尝试。戒烟会导致严重的戒瘾症状，主要是对香烟中尼古丁的强烈渴望、焦虑、情绪低落、无法集中注意力、易怒、烦躁、失眠、饥饿、头痛、胃肠道紊乱和睡眠中断。这些症状在前3天最严重(大多数人试图戒烟时复发)，大多数人在2到4周内消退，但有些症状，如渴望，可能会持续数月甚至数年。戒烟者体重增加4～5kg是很常见的，这也是一个导致试图戒烟者再次吸烟的理由。偶尔咳嗽、头痛、便秘可能在戒烟后发作。
戒烟干预措施
循证咨询和药物治疗对治疗烟草使用和成瘾都是有效的;结合心理咨询和药物治疗比单独干预更有效 (1)。药物可以减轻戒烟带来的不适，同时人们学会“重新设计”他们的生活以支持无烟生活方式（2）。戒烟药物的作用机制包括提供不含香烟烟雾毒素的尼古丁替代来源；治疗以下症状 尼古丁 退出;并减少奖励效应 尼古丁 如果有人戒烟并吸烟，可以通过阻断烟碱受体或使烟碱受体脱敏。
吸烟是一种慢性疾病。因此，对于治疗吸烟者，尤其那些不准备戒烟或尚未考虑过要戒烟的患者，我们需要提供有研究依据的处理方法，其原则与慢性病控制相同：
持续评价和检测吸烟的状况
根据不同患者先前的经历和治疗偏好，使用不同的循证干预措施（或联合使用）
对于那些容易功亏一篑的患者，在鼓励他们短暂性控制欲望和降低消耗的同时，要强调停止对香烟的需求欲望是其最终目标
虽然减少吸烟量可以增加戒烟的动力(特别是与尼古丁替代疗法结合使用时)，但应该提醒吸烟者，减少吸烟的数量可能不会改善健康状况，因为当人们减少每天吸烟的数量时，每支烟吸入更多的烟雾(从而吸入更多的毒素)来维持尼古丁的摄入量是很常见的。
其他戒烟方法，如针灸、激光和草药尚未被证明是有效的，不能推荐作为常规使用。对 14 项催眠戒烟研究的回顾得出结论，催眠治疗后的戒烟率与其他行为干预（例如咨询）后的戒烟率相当（3）。其中五项研究评估了催眠疗法作为其他治疗的辅助手段，汇总结果显示催眠疗法具有统计学上显着的益处；然而，研究结果受到研究之间偏倚风险的限制，并且需要额外的高质量证据。
基于证据的劝诫
咨询工作遵循 5A：
每次患者来诊均要问其吸烟状态并记录其反应。
用明确、强烈、易懂和客观的语言告诉患者要戒烟。
评估吸烟者是否愿意在未来30天内戒烟，对不打算在未来30天内戒烟的吸烟者强调戒烟的好处。
通过提供简短的咨询和戒烟药物来帮助愿意尝试戒烟的患者。
安排随访，最好是在戒烟的第一周内，之后再进行一次，以防止复发。
对于愿意戒烟的患者，临床医生应与患者一起确定戒烟日期，最好在2周内，并强调完全戒断比减少更好。可以回顾过去的戒烟经历，以确定哪些是有帮助的，哪些是没有帮助的，并且应该提前计划烟草使用对戒烟的诱因或挑战。例如，喝酒是引起烟瘾复发的原因，故应向患者提出要戒酒或禁酒。此外，当别人在家里吸烟时，戒烟更加困难;同样吸烟的配偶和室友应该被鼓励在室外吸烟，或者一起戒烟。临床医生应该加强他们的可用性和协助，以支持戒烟尝试。
除了临床医生提供的简短咨询外，咨询项目也会有所帮助。他们通常使用由很多健康项目提供的认知-行为技术。成功率高于自助项目。美国所有州都有戒烟热线，可以提供戒烟咨询支持（有时 尼古丁 替代疗法）。人们可以在美国境内免费拨打电话1-800-QUIT-NOW（1-800-784-8669）。戒烟热线的效果和面对面诊疗的效果比较起来不相上下。移动戒烟应用程序（app）也可能是有用的工具。美国国家癌症研究所的 smokefree.gov 网站提供信息，量身定制的戒烟计划以及基于文本的支持和“戒烟”应用程序。
用于戒烟的药物治疗
尼古丁替代产品和作用于尼古丁受体的药物是有效且安全的治疗方法 尼古丁 瘾。
尼古丁 替代产品旨在减少戒烟时的戒断感。四 尼古丁 替代疗法（口香糖、含片、透皮贴剂和鼻喷雾剂的形式——见表 用于戒烟的药物和尼古丁替代产品）已获准在美国使用。以前可通过处方购买， 尼古丁 2023 年吸入器在美国停产。这 尼古丁 口腔喷雾剂在美国以外的许多国家都有销售，但在美国尚未获准。
作用于烟碱受体的药物包括安非他酮 SR 和畅沛。安非他酮的作用机制是促进大脑释放去甲肾上腺素和多巴胺。瓦伦尼克林在烟碱型乙酰胆碱受体（中 alpha-4beta-2亚基）中发挥效果，在那里它充当部分激动剂，具有一些烟碱作用，并作为一个部分拮抗剂，阻断尼古丁的效果。伐尼克兰的作用是减轻尼古丁戒断症状，如果患者有行为失检，可以减少吸烟的愉悦作用。瓦伦尼克林是最有效的单药治疗药物 (4)。
伐尼克兰 或 安非他酮 可结合使用尼古丁 替代产品。另外，不同的尼古丁替代品的组合比单一产品更有效，与伐尼克兰的疗效相当(5)。例如，尼古丁贴片结合短效的尼古丁替代药物（例如，锭剂，口香糖，喷鼻剂）比单一疗法更为有效。当他们联合使用时，尼古丁贴片有助于保持药性的持续，而口香糖、锭剂或鼻喷雾的使用让患者迅速增加自身的尼古丁水平，以应对即时的烟瘾。尼古丁替代疗法的剂量为每天每支香烟约1mg尼古丁替代品。使用尼古丁贴片的患者即使行为失检并复吸，也应继续佩戴该贴片。
人们可能担心他们在使用尼古丁产品戒烟后仍然对尼古丁依赖；然而，这种依赖极少存在。重要的一点是，药物的成瘾潜力与药物进入大脑的速度有关。由于没有尼古丁替代产品能以接近吸烟的速度将尼古丁传递到大脑的任何地方（8至10秒），因此替代产品的成瘾性要小得多。药物选择应根据临床医生对药物的熟悉程度、患者偏好和既往经验(阳性或阴性)以及禁忌症来指导。
尽管他们被证明有效，戒烟药物使用 < 吸烟者戒烟手段的25％。人们在尝试戒烟时不使用戒烟药物的原因包括成本、保险覆盖率低、对同时吸烟和尼古丁替代的副作用和安全性的担忧，以及由于过去戒烟尝试不成功而使患者气馁。
处于观察阶段的戒烟治疗方法包括：药物金雀花碱、溴隐亭及托吡酯研究发现疫苗疗法无效。
用于戒烟的药物和尼古丁替代产品
药物治疗
持续时间
重要的不良反应*
注释
丁氨苯丙酮缓释片†
初始为7～12周，可最长连续到6个月
失眠
口干
神经精神症状
处方药；
过去 2 周内有癫痫、饮食失调或单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 使用史的禁忌症
尼古丁口香糖
～6个月
口腔疼痛
消化不良
仅限非处方药
建议缓慢咀嚼，并在脸颊和牙龈之间停留，以最大程度地提高血液水平，并最小化对胃和食道的刺激； 使用足够的口香糖来解决戒断问题可能是一个挑战； 有不同的口味可供选择
尼古丁锭剂
～6个月
恶心
失眠
口疮
仅非处方药； 提供不同口味和迷你版本； 需要频繁给药可能会损害依从性
尼古丁鼻喷剂
14 周
鼻腔刺激
处方药；
与其他尼古丁替代产品相比，能较早达到血中浓度峰值（早10分钟）
尼古丁贴片
10 周
局部皮肤反应
失眠
生动的梦境
非处方药和处方药
如果贴剂的部位轮换，局部皮肤反应的可能性较小；如果被生动的梦困扰，可以在晚上移除
瓦伦尼克林*
12–24 周‡
比较常见为恶心和失眠。
神经精神症状
处方药；
*有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。
†上市后有神经精神症状的报道，但临床试验数据尚未证实有因果关系。FDA(US Food and Drug Administration)的黑框警告已被删除。
‡较长的治疗时间会增加那些使用瓦伦尼克林12周后的戒烟患者的长期禁戒可能。
用药安全
丁氨苯丙酮的反指证包括既往抽搐发作、进食异常和两周内MAO抑制剂使用史。
服用安非他酮SR或伐尼克兰时发生严重或有临床意义的神经精神不良事件的上市后报告包括行为改变、敌意、激动、情绪低落、自杀念头、自杀未遂和自杀完成。临床医生应观察尝试使用伐尼克兰或安非他酮 SR戒烟的患者是否出现此类症状，并建议他们停止服用伐尼克兰或安非他酮SR，如果出现此类不良事件，请立即联系医疗保健提供者。如果由于神经精神症状而停止治疗，则应监测患者直至症状消失。尽管如此，大多数专家仍向大部分吸烟者推荐瓦伦尼克林，因为吸烟带来的风险大大超过了服用该药的风险。但是，有自杀风险的人避免使用伐尼克兰是合理的。
一些服用伐尼克兰的患者报告酒精作用增加。指导患者减少饮酒量，直到他们知道伐尼克兰是否会影响他们。
对于有一定心血管风险的人（心肌梗死2周内、严重心律失常或严重心绞痛）患者，应谨慎使用尼古丁替代品；然而，大多数数据表明这种使用是安全的。颞下颌关节综合征人群应禁止使用尼古丁口香糖。有严重的局部过敏人群禁止使用尼古丁贴片。
由于安全问题、疗效数据不足或两者兼而有之，通常不建议以下人群使用戒烟药物：
妊娠期
非每天吸烟或每天只吸几支烟
青少年（< 18 岁）
使用无烟烟草
电子烟与戒烟
电子烟是尼古丁传递的另一种形式，某些电子烟可像燃烧的香烟一样将尼古丁快速地传递到大脑。
一些临床医生建议将电子烟作为另一种尼古丁替代品用于戒烟。但是，美国国家科学院得出的结论是，没有足够证据证明电子烟作为戒烟设备的有效性 (6)。另一个令人担忧的问题是，由于从某些电子烟设备吸入的尼古丁与从烟头中吸收的尼古丁一样快速地被输送到大脑，因此患者可能仍然对电子烟上瘾，尽管其有害暴露量低于燃烧的香烟。双重使用（在使用电子烟时继续使用燃烧的香烟）也很常见，并且在双重使用的情况下电子烟的健康益处尚未得到证实。相比之下，美国食品和药物管理局批准的尼古丁替代疗法在帮助人们戒烟方面已经证明了有效性，并有几个额外的好处:
很少和轻微的副作用
诱导依赖性的可能性低
青年人没有滥用的可能性，也没有证据表明青年人将过渡到使用可燃烟草制品
如果患者最近通过循证方法戒烟失败，并打算尝试使用电子烟，则临床医生应提供支持和鼓励他们的努力，重点是完全从可燃性香烟转向电子香烟。
儿童戒烟
针对儿童吸烟者的辅导方法是类似于成年吸烟者;但是，不建议对18岁以下的吸烟者使用戒烟药物。(参见Centers for Disease Control and Prevention — Youth Tobacco Prevention。）
儿童应在10岁之前接受烟草使用筛查。应建议父母维持无烟家庭，并向他们的孩子传达他们不会吸烟的期望。避免电影和青少年电子游戏中有吸烟的情况
对于吸烟儿童，认知行为疗法包括建立烟草使用意识、提供戒烟动机、准备戒烟以及提供戒烟后保持戒烟的策略，可有效治疗尼古丁依赖。
非卷烟烟草产品停止
对于使用无烟烟草的人来说，戒烟咨询已被证明是有效的。然而，药物尚未证明可以有效治疗无烟烟草的使用。
戒烟治疗对戒烟烟斗和雪茄的有效性没有很好的记录。此外，戒烟可能会受到该人是否吸入烟雾以及是否也吸烟（例如，同时使用两种或多种烟草）的影响。
干预措施参考文献
1.US Preventive Services Task Force, Krist AH, Davidson KW, et al: Interventions for Tobacco Smoking Cessation in Adults, Including Pregnant Persons: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA.325(3):265-279, 2021.doi:10.1001/jama.2020.25019
2.Hartmann-Boyce J, Hong B, Livingstone-Banks J, et al: Additional behavioural support as an adjunct to pharmacotherapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 6(6):CD009670, 2019.2019 年 6 月 5 日发布。doi:10.1002/14651858.CD009670.pub4
3.Barnes J, McRobbie H, Dong CY, Walker N, Hartmann-Boyce J: Hypnotherapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 6(6):CD001008, 2019.2019 年 6 月 14 日发布。doi:10.1002/14651858.CD001008.pub3
4.Guo K, Zhou L, Shang X, et al: Varenicline and related interventions on smoking cessation: A systematic review and network meta-analysis. Drug Alcohol Depend 241:109672, 2022.doi:10.1016/j.drugalcdep.2022.109672
5.Baker TB, Piper ME, Stein JH, et al: Effects of Nicotine Patch vs Varenicline vs Combination Nicotine Replacement Therapy on Smoking Cessation at 26 Weeks: A Randomized Clinical Trial. JAMA 315(4):371-379, 2016.doi:10.1001/jama.2015.19284
6.National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Eaton DL, Kwan LY, Stratton K, et al: Public Health Consequences of E-Cigarettes.Washington (DC): National Academies Press (US); January 23, 2018.
戒烟的预后
在美国，大多数吸烟的成年人每年都会在没有使用戒烟药物或咨询的情况下尝试戒烟，并在几天、几周或几个月内复发。他们都会经历多次缓解期和复发期。在无人帮助的情况下，患者很容易放弃，戒烟成功率约为5％ (1)。相比之下，通过循证戒烟咨询和药物治疗可以实现更高的一年成功率。
在吸烟的青少年中，大多数人认为自己 5 年内不会再吸烟，60% 的人表示在前一年曾尝试戒烟（2）。然而，大多数每天吸烟的高中生五年后仍在继续吸烟。
预后参考
1.Méndez D, Le TTT, Warner KE: Monitoring the Increase in the U.S. Smoking Cessation Rate and Its Implication for Future Smoking Prevalence. Nicotine Tob Res 24(11):1727-1731, 2022.doi:10.1093/ntr/ntac115
2.Gentzke AS, Wang TW, Cornelius M, et al: Tobacco Product Use and Associated Factors Among Middle and High School Students - National Youth Tobacco Survey, United States, 2021. MMWR Surveill Summ 71(5):1-29, 2022.2022 年 3 月 11 日发布。doi:10.15585/mmwr.ss7105a1
关键点
大多数吸烟者都想戒烟，而且大多数人每年都会尝试戒烟，但很少有人能在一年内保持戒烟状态。
基于证据的戒烟方法可提高一年的成功率。
循证咨询方式，包括医师咨询和转诊支持计划。
除非有禁忌症（例如，怀孕，<18岁，轻度吸烟者，无烟烟草使用者），否则建议所有有意戒烟的患者进行药物治疗（例如伐尼克兰，尼古丁替代产品的组合）。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention — Youth Tobacco Prevention：情况说明书、信息图表和其他资源，供教师、教练、家长和其他参与反吸烟、青年教育的人员使用
Smokefree.gov：国家癌症研究所 (NCI) 资源通过提供戒烟信息、量身定制的戒烟计划和基于文本的支持，帮助降低美国的吸烟率，尤其是在某些人群中
The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Health and Medicine Division: Public health consequences of e-cigarettes: A 2018 review of the evidence of the health effects related to the use of electronic nicotine delivery systems
Rx for Change Clinician-Assisted Tobacco Cessation：为卫生专业学生和提供者提供的戒烟培训计划，以帮助患者戒烟
世界卫生组织：世卫组织推出戒烟应用程序：有关世界卫生组织“戒烟应用程序”的信息，该应用程序针对所有形式的烟草，帮助用户识别诱因、设定目标、管理烟瘾并集中精力戒烟