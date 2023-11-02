尼古丁替代产品和作用于尼古丁受体的药物是有效且安全的治疗方法 尼古丁 瘾。

尼古丁 替代产品旨在减少戒烟时的戒断感。四 尼古丁 替代疗法（口香糖、含片、透皮贴剂和鼻喷雾剂的形式——见表 用于戒烟的药物和尼古丁替代产品）已获准在美国使用。以前可通过处方购买， 尼古丁 2023 年吸入器在美国停产。这 尼古丁 口腔喷雾剂在美国以外的许多国家都有销售，但在美国尚未获准。

作用于烟碱受体的药物包括安非他酮 SR 和畅沛。安非他酮的作用机制是促进大脑释放去甲肾上腺素和多巴胺。瓦伦尼克林在烟碱型乙酰胆碱受体（中 alpha-4beta-2亚基）中发挥效果，在那里它充当部分激动剂，具有一些烟碱作用，并作为一个部分拮抗剂，阻断尼古丁的效果。伐尼克兰的作用是减轻尼古丁戒断症状，如果患者有行为失检，可以减少吸烟的愉悦作用。瓦伦尼克林是最有效的单药治疗药物 (4)。

伐尼克兰 或 安非他酮 可结合使用尼古丁 替代产品。另外，不同的尼古丁替代品的组合比单一产品更有效，与伐尼克兰的疗效相当(5)。例如，尼古丁贴片结合短效的尼古丁替代药物（例如，锭剂，口香糖，喷鼻剂）比单一疗法更为有效。当他们联合使用时，尼古丁贴片有助于保持药性的持续，而口香糖、锭剂或鼻喷雾的使用让患者迅速增加自身的尼古丁水平，以应对即时的烟瘾。尼古丁替代疗法的剂量为每天每支香烟约1mg尼古丁替代品。使用尼古丁贴片的患者即使行为失检并复吸，也应继续佩戴该贴片。

人们可能担心他们在使用尼古丁产品戒烟后仍然对尼古丁依赖；然而，这种依赖极少存在。重要的一点是，药物的成瘾潜力与药物进入大脑的速度有关。由于没有尼古丁替代产品能以接近吸烟的速度将尼古丁传递到大脑的任何地方（8至10秒），因此替代产品的成瘾性要小得多。药物选择应根据临床医生对药物的熟悉程度、患者偏好和既往经验(阳性或阴性)以及禁忌症来指导。

尽管他们被证明有效，戒烟药物使用 < 吸烟者戒烟手段的25％。人们在尝试戒烟时不使用戒烟药物的原因包括成本、保险覆盖率低、对同时吸烟和尼古丁替代的副作用和安全性的担忧，以及由于过去戒烟尝试不成功而使患者气馁。

处于观察阶段的戒烟治疗方法包括：药物金雀花碱、溴隐亭及托吡酯研究发现疫苗疗法无效。