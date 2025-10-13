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复苏常用药物*

复苏常用药物*

药物†

成人剂量

儿童剂量

腺苷

首剂6mg，必要时可再给予12mg×2次

首剂0.1mg/kg，之后0.2mg/kg ×2

胺碘酮

用于室颤/无脉性室速：300mg 静脉推注，推注时间为2分钟

若室颤/无脉性室速持续，可追加150mg

用于室颤/无脉室速：5 mg/kg 静脉推注

如果有持续性 VF/无脉性 VT，可重复最多 3 次总剂量

对于有灌流的VT：

  • 负荷剂量：150 mg静脉推注超过10分钟，随后

  • 输滴：1mg/min×6h，之后0.5mg/min×24h

用于有脉室速：5mg/kg，输注20～60分钟，可重复使用2次直至最大剂量15mg/kg/d

阿托品‡

每隔3-5分钟重复1mg，直至起效或总剂量达3mg，最小剂量0.5mg。

0.02 mg/kg，必要时3-5分钟内重复一次，最小剂量为0.1 mg

氯化钙

1 g

20mg/kg

葡庚糖酸钙 §

0.66g

不适用

葡萄糖酸钙

3 g

30mg/kg

多巴酚丁胺

2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min

同成人剂量

多巴胺

2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min

同成人剂量

肾上腺素

推注：1mg

输注：2-10mcg/min

推注：0.01mg/kg

输注：0.1-1.0mcg/kg/min

葡萄糖（仅用于有记录的低血糖）

25g 50%D/W

0.5–1 g/kg的10%葡萄糖溶液(D/W)

婴儿和低龄儿童应避免高浓度使用建议婴儿使用 10% D/W，儿童使用 10% 或 25%

利多卡因

1-1.5 mg/kg；每5-10分钟重复直至最大3mg/kg

负荷剂量：1 mg/kg

输注：20~50mcg/kg/min

硫酸镁

1-2g

25-50mg/kg，最大剂量2g

纳洛酮

2-4mg鼻内或0.4mg肌注

如患者体重 < 20kg或年龄<5岁，0.1mg/kg

如果患者体重≥20kg或年龄≥5岁，则2mg

去甲肾上腺素

输注：5-30mcg/min

输注：以0.05-0.1mcg/kg/min起始（最大剂量2mcg/kg/min）

去氧肾上腺素

输注：0.1-0.5mcg/kg/min

输注：0.1-0.5mcg/kg/min

普鲁卡因酰胺

20 - 50mg /分钟（总最大剂量17mg /kg）

30–60 分钟内 15 mg/kg

碳酸氢钠

50mEq

1mEq/kg

儿童高级生命支持(PALS)2020年指南不建议儿科患者使用碳酸氢钠，除非患者患有高钾血症、低钙血症、高镁血症、三环类抗抑郁药毒性或钙通道阻滞剂过量¶

*适应证及使用方法，参见正文。

†静脉内或骨内给药。

‡ 阿托品不再推荐用于无脉性室性心动过速 (VT) 患者。其使用仅限于有症状的心动过缓患者。

§ 很少使用。

Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al.Pediatric Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Pediatrics 2021;147(Suppl 1):e2020038505B.doi:10.1542/peds.2020-038505B

D/W = 葡萄糖水溶液； SVT = 室上性心动过速；VF = 心室颤动； VT = 室性心动过速。

*适应证及使用方法，参见正文。

†静脉内或骨内给药。

‡ 阿托品不再推荐用于无脉性室性心动过速 (VT) 患者。其使用仅限于有症状的心动过缓患者。

§ 很少使用。

Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al.Pediatric Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Pediatrics 2021;147(Suppl 1):e2020038505B.doi:10.1542/peds.2020-038505B

D/W = 葡萄糖水溶液； SVT = 室上性心动过速；VF = 心室颤动； VT = 室性心动过速。

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