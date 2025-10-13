复苏常用药物*
药物†
成人剂量
儿童剂量
腺苷
首剂6mg，必要时可再给予12mg×2次
首剂0.1mg/kg，之后0.2mg/kg ×2
胺碘酮
用于室颤/无脉性室速：300mg 静脉推注，推注时间为2分钟
若室颤/无脉性室速持续，可追加150mg
用于室颤/无脉室速：5 mg/kg 静脉推注
如果有持续性 VF/无脉性 VT，可重复最多 3 次总剂量
对于有灌流的VT：
用于有脉室速：5mg/kg，输注20～60分钟，可重复使用2次直至最大剂量15mg/kg/d
阿托品‡
每隔3-5分钟重复1mg，直至起效或总剂量达3mg，最小剂量0.5mg。
0.02 mg/kg，必要时3-5分钟内重复一次，最小剂量为0.1 mg
氯化钙
1 g
20mg/kg
葡庚糖酸钙 §
0.66g
不适用
葡萄糖酸钙
3 g
30mg/kg
多巴酚丁胺
2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min
同成人剂量
多巴胺
2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min
同成人剂量
肾上腺素
推注：1mg
输注：2-10mcg/min
推注：0.01mg/kg
输注：0.1-1.0mcg/kg/min
葡萄糖（仅用于有记录的低血糖）
25g 50%D/W
0.5–1 g/kg的10%葡萄糖溶液(D/W)
婴儿和低龄儿童应避免高浓度使用建议婴儿使用 10% D/W，儿童使用 10% 或 25%
利多卡因
1-1.5 mg/kg；每5-10分钟重复直至最大3mg/kg
负荷剂量：1 mg/kg
输注：20~50mcg/kg/min
硫酸镁
1-2g
25-50mg/kg，最大剂量2g
纳洛酮
2-4mg鼻内或0.4mg肌注
如患者体重 < 20kg或年龄<5岁，0.1mg/kg
如果患者体重≥20kg或年龄≥5岁，则2mg
去甲肾上腺素
输注：5-30mcg/min
输注：以0.05-0.1mcg/kg/min起始（最大剂量2mcg/kg/min）
去氧肾上腺素
输注：0.1-0.5mcg/kg/min
输注：0.1-0.5mcg/kg/min
普鲁卡因酰胺
20 - 50mg /分钟（总最大剂量17mg /kg）
30–60 分钟内 15 mg/kg
碳酸氢钠
50mEq
1mEq/kg
儿童高级生命支持(PALS)2020年指南不建议儿科患者使用碳酸氢钠，除非患者患有高钾血症、低钙血症、高镁血症、三环类抗抑郁药毒性或钙通道阻滞剂过量¶
*适应证及使用方法，参见正文。
†静脉内或骨内给药。
‡ 阿托品不再推荐用于无脉性室性心动过速 (VT) 患者。其使用仅限于有症状的心动过缓患者。
§ 很少使用。
¶ Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al.Pediatric Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Pediatrics 2021;147(Suppl 1):e2020038505B.doi:10.1542/peds.2020-038505B
D/W = 葡萄糖水溶液； SVT = 室上性心动过速；VF = 心室颤动； VT = 室性心动过速。