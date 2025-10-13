可引起血清素综合征的药物
类别
药物
抗抑郁药：单胺氧化酶抑制剂
异卡波肼
利奈唑胺
苯乙肼
司来吉兰
反苯环丙胺
抗抑郁药：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
丁氨苯丙酮
萘法唑酮
曲唑酮
文拉法辛
抗抑郁药：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）
西酞普兰
艾司西酞普兰
氟西汀
氟伏沙明
帕罗西汀
舍曲林
抗抑郁药：三环类抗抑郁药
阿米替林
阿莫沙平
地昔帕明
多塞平
丙米嗪
马普替林
去甲替林
普罗替林
曲米帕明
中枢神经系统兴奋剂
苯丙胺
可卡因
安非拉酮
甲基苯丙胺
3,4-亚甲二氧苯丙胺（MDA）
3,4 - 亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA，摇头丸）
哌甲酯
芬特明
西布曲明
迷幻剂
麦角酸二乙胺（LSD）
5 - 甲氧基 - 二异丙基色胺
中草药
肉豆蔻
（亚洲或美洲）人参
圣约翰草
叙利亚芸香
5-羟色胺（5-HT1）激动剂（曲坦类药物）
阿莫曲普坦
依来曲普坦
夫罗曲坦
那拉曲坦
利扎曲普坦
舒马普坦
佐米曲普坦
阿片类
丁丙诺啡
芬太尼
氢可酮
哌替啶
羟考酮
喷他佐辛
度冷丁
曲马多
其他
丁螺环酮
氯苯那敏
右美沙芬
格拉司琼
5-羟色氨酸
左旋多巴
锂
甲氧氯普胺
奥氮平
昂丹司琼
利培酮
利托那韦
色氨酸
丙戊酸盐