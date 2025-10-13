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可引起血清素综合征的药物

可引起血清素综合征的药物

类别

药物

抗抑郁药：单胺氧化酶抑制剂

异卡波肼

利奈唑胺

苯乙肼

司来吉兰

反苯环丙胺

抗抑郁药：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂

丁氨苯丙酮

萘法唑酮

曲唑酮

文拉法辛

抗抑郁药：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）

西酞普兰

艾司西酞普兰

氟西汀

氟伏沙明

帕罗西汀

舍曲林

抗抑郁药：三环类抗抑郁药

阿米替林

阿莫沙平

地昔帕明

多塞平

丙米嗪

马普替林

去甲替林

普罗替林

曲米帕明

中枢神经系统兴奋剂

苯丙胺

可卡因

安非拉酮

甲基苯丙胺

3,4-亚甲二氧苯丙胺（MDA）

3,4 - 亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA，摇头丸）

哌甲酯

芬特明

西布曲明

迷幻剂

麦角酸二乙胺（LSD）

5 - 甲氧基 - 二异丙基色胺

中草药

肉豆蔻

（亚洲或美洲）人参

圣约翰草

叙利亚芸香

5-羟色胺（5-HT1）激动剂（曲坦类药物）

阿莫曲普坦

依来曲普坦

夫罗曲坦

那拉曲坦

利扎曲普坦

舒马普坦

佐米曲普坦

阿片类

丁丙诺啡

芬太尼

氢可酮

哌替啶

羟考酮

喷他佐辛

度冷丁

曲马多

其他

丁螺环酮

氯苯那敏

右美沙芬

格拉司琼

5-羟色氨酸

左旋多巴

甲氧氯普胺

奥氮平

昂丹司琼

利培酮

利托那韦

色氨酸

丙戊酸盐

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