血清素综合征是某些药物引起中枢神经系统血清素活性增高的一种致命性疾病。症状包括神志改变、高热及自主神经和神经肌肉活动增多。诊断是基于临床的。给予支持治疗。

血清素综合征可在服用治疗性药物或自杀时发生，但最常见于使用2种血清素能药物所致的药物相互作用（见表可能导致血清素综合症的药物）。所有年龄段均可受累。

严重血清素综合征的并发症包括：代谢性酸中毒，横纹肌溶解，癫痫，急性肾损伤及 弥漫性血管内凝血（DIC）。引起这些并发症的原因可能包括严重高热及肌肉活动过量。

（参见 中暑概述。）

表格 可引起血清素综合征的药物 表格

Serotonin综合征的症状和体征 在大多数情况下，血清素综合征在24小时内发病，通常发生在6小时内，由于调整药物剂量或开始用药而引发。本病的临床表现根据严重程度而不同。可分为如下几类： 意识状态改变：焦虑，躁动及多动，容易惊讶，谵妄

自主神经亢进：心动过速，高血压，高热，出汗，寒战，呕吐和腹泻

神经肌肉亢进：颤抖，肌张力过高或僵硬，肌阵挛，反射亢进，阵挛（包括眼阵挛）及跖伸肌反应 下肢神经肌肉亢进较上肢更为显著。 通常24小时内症状消失，但应用半衰期长或有活性代谢产物的药物（例如，单胺氧化酶抑制剂，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂）后症状可持续较长时间。

血清素综合征的诊断 临床标准 血清素综合征的诊断是临床的。已提出几种明确的诊断标准。 目前首选亨特标准，因为使用简便且准确性高（与毒物学家做出的诊断相比较，用亨特标准诊断有近85%的敏感性及>95%的特异性）。该诊断标准为病人服用过血清素能药物且有如下之一： 肌张力增高

自发性阵挛

震颤及反射亢进

有眼震或可诱导的阵挛，加上躁动、出汗或体温>38°C 全身感染，药物或酒精戒断综合征，以及拟交感神经药或抗胆碱能药的毒性也需要鉴别。 由于症状相似（例如，肌肉僵硬、高热、自主神经亢进和意识状态改变），血清素综合征与神经阻滞剂恶性综合征较难区别。 血清素综合征有应用血清素能药物的病史，起病迅速（例如24小时内起病）且反射亢进，而神经阻滞剂恶性综合征通常表现为反射减弱。 无确诊试验，但需行相关检查排除其他疾病（例如，对可疑有中枢神经系统感染者行脑脊液分析，可疑药物滥用者行尿检）。 同时，对严重血清素综合征病例，需行某些检查（例如，血清电解质、血小板计数、肾功能、肌酸激酶、凝血酶原时间、尿肌红蛋白检测）以明确有无并发症。

血清素综合征的治疗 支持治疗

有时需应用赛庚啶 若及时识别血清素综合征并进行治疗，预后一般良好(1)。 停用所有血清素能性药物。症状轻微者通常予以苯二氮䓬类药物镇静后可缓解，24-72小时可恢复。若症状迅速好转，病人需至少留观数小时。然而，多数病人需住院以进一步检查、治疗及监护。 严重病例需收住重症监护病房进行治疗。给予降温以治疗高热（参见中暑：治疗）。给予适当镇静、肌松以及其他支持疗法。 由于自主神经效应可迅速发生变化，自主神经异常（例如，高血压和心动过速）的治疗需选用短效药物（例如，硝普钠和艾司洛尔）。 经支持治疗症状仍持续存在时，可口服或碾碎后经鼻胃管给予5-羟色胺拮抗剂赛庚啶（12mg，之后每隔2小时2mg直至起效）。 鼓励咨询相关毒物学家，可致电美国毒物控制协作网（1～800～222～12222） 治疗参考文献 1.Boyer EW, Shannon M: The serotonin syndrome.N Engl J Med 352(11):1112-20, 2005.doi: 10.1056/NEJMra041867 Erratum in: N Engl J Med 356(23):2437, 2007.Erratum in: N Engl J Med 361(17):1714, 2009.