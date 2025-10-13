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治疗痤疮的药物

治疗痤疮的药物

药物治疗

不良反应

注释

外用抗菌制剂

2.5%、5%、10%过氧化苯甲酰凝胶、洗剂或清洁剂

皮肤干燥

可能使衣物、毛发漂白

过敏反应（极少）

溶解粉刺和抗菌作用，极少甚至无耐药性形成

如能耐受可用于所有的痤疮患者

凝胶制剂最常用

过氧化苯甲酰/克林霉素凝胶

皮肤干燥

可能使衣物、毛发漂白

过敏反应（极少）

美国皮肤病学会《寻常痤疮管理指南》（2024年）中提到的一种组合产品

过氧化苯甲酰/红霉素凝胶

皮肤干燥

可能使衣物、毛发漂白

过敏反应（极少）

部分剂型需冷藏保存

1% 克林霉素凝胶、溶液或洗剂

腹泻（极少）

合并炎症性肠病的患者禁用

氨苯砜 5% 和 7.5% 凝胶

与过氧化苯甲酰合用时皮肤暂时变黄

极少引起高铁血红蛋白血症

1.5%～2%红霉素（多种剂型）

局部刺激（极少）

耐受性佳，但易产生耐药性

米诺环素泡沫 4%

刺激、皮肤干燥、发红

泡沫推进剂易燃。涂抹后请立即远离明火并避免吸烟。

外用粉刺溶解剂和表皮剥脱剂

0.1%阿达帕林凝胶、霜剂、洗剂；0.3%阿达帕林凝胶

局部发红、烧灼感，且光敏性增加

与维A酸作用效果等同，但刺激性更小

加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）

20%壬二酸霜

可能导致皮肤色素减退（或皮肤变白）

刺激性极小

单用或联合维A酸药物

深肤色人群应慎用，因其具有皮肤变白（或色素减退）的作用

5%～10%乙醇酸

刺痛

轻微刺激

乳霜、洗剂或溶液剂型的非处方药；作为辅助治疗，但已不再常用

0.05%或0.1%他扎罗汀霜、凝胶

局部刺激

光敏性增加

开始使用他扎罗汀时，痤疮可能会明显加重，可能需要3至4周才会改善

加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）

孕妇禁用

维A酸 0.025%、0.05%、0.1%霜剂，0.05%溶液；0.01%、0.025%、0.1%凝胶

皮肤刺激（干燥、红斑和脱屑）

光敏性增加

起始治疗从低浓度如0.025%乳霜开始，若无效，逐渐增加浓度；若有刺激感出现，降低浓度和（或）使用频率

开始使用维A酸时，痤疮可能会明显加重，可能需要3至4周才会改善

加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）

孕妇禁用

0.005%曲法罗汀乳膏

干燥、红斑及皮肤脱屑

光敏性增加

加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）

口服抗生素

阿奇霉素

胃部不适

易产生耐药性

多西环素

光敏性增加

在疗效和成本方面是不错的一线药物

加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）

红霉素

胃部不适

易产生耐药性

米诺环素

头痛

头晕

皮肤变色（或色素沉着）

有时被认为是更有效的抗生素，但这一点尚不明确，而且可能很昂贵（6

Sarecycline

与其他四环素类药物相似

针对痤疮特异性细菌的窄谱活性

四环素

光敏性增加

经济且安全，必须空腹口服

加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）

复方磺胺甲噁唑（磺胺甲噁唑/甲氧苄啶，SMX-TMP）

很少有药物不良反应

细菌耐药性的产生

口服维甲酸

异维A酸

可能对发育中的胎儿造成伤害（怀孕期间禁用）

可能影响血细胞、肝功能、血脂（甘油三酯和胆固醇）水平

眼干、口唇干裂、黏膜干燥等

大剂量可引起大关节及下背部的疼痛和僵硬

与抑郁、自杀念想、试图自杀以及（极少）自杀有关

是否与新发或恶化的炎性肠病（克罗恩病和溃疡性结肠炎）有关联尚不明确

对于性活跃期的女性，要求在使用异维A酸治疗前以及在用药期间每月进行妊娠测试，并且在用药前1个月、用药期间以及停药后1个月内，须使用2种避孕措施或禁欲

需要定期随访全血细胞计数、肝功能、空腹血糖和血脂。

抗雄激素

Clascoterone 1% 乳膏

发红、脱屑或干燥，以及瘙痒

用于治疗12岁及以上患者的痤疮

联合（雌激素加孕激素）口服避孕药

高血压、血栓栓塞事件

体重增加

恶心

突破性出血

头痛

用于治疗女性痤疮

螺内酯

头晕

排尿增多

乳房胀痛

恶心

用于治疗女性痤疮

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