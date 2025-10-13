治疗痤疮的药物
药物治疗
不良反应
注释
外用抗菌制剂
2.5%、5%、10%过氧化苯甲酰凝胶、洗剂或清洁剂
皮肤干燥
可能使衣物、毛发漂白
过敏反应（极少）
溶解粉刺和抗菌作用，极少甚至无耐药性形成
如能耐受可用于所有的痤疮患者
凝胶制剂最常用
过氧化苯甲酰/克林霉素凝胶
皮肤干燥
可能使衣物、毛发漂白
过敏反应（极少）
美国皮肤病学会《寻常痤疮管理指南》（2024年）中提到的一种组合产品
过氧化苯甲酰/红霉素凝胶
皮肤干燥
可能使衣物、毛发漂白
过敏反应（极少）
部分剂型需冷藏保存
1% 克林霉素凝胶、溶液或洗剂
腹泻（极少）
合并炎症性肠病的患者禁用
氨苯砜 5% 和 7.5% 凝胶
与过氧化苯甲酰合用时皮肤暂时变黄
极少引起高铁血红蛋白血症
1.5%～2%红霉素（多种剂型）
局部刺激（极少）
耐受性佳，但易产生耐药性
米诺环素泡沫 4%
刺激、皮肤干燥、发红
泡沫推进剂易燃。涂抹后请立即远离明火并避免吸烟。
外用粉刺溶解剂和表皮剥脱剂
0.1%阿达帕林凝胶、霜剂、洗剂；0.3%阿达帕林凝胶
局部发红、烧灼感，且光敏性增加
与维A酸作用效果等同，但刺激性更小
加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）
20%壬二酸霜
可能导致皮肤色素减退（或皮肤变白）
刺激性极小
单用或联合维A酸药物
深肤色人群应慎用，因其具有皮肤变白（或色素减退）的作用
5%～10%乙醇酸
刺痛
轻微刺激
乳霜、洗剂或溶液剂型的非处方药；作为辅助治疗，但已不再常用
0.05%或0.1%他扎罗汀霜、凝胶
局部刺激
光敏性增加
开始使用他扎罗汀时，痤疮可能会明显加重，可能需要3至4周才会改善
加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）
孕妇禁用
维A酸 0.025%、0.05%、0.1%霜剂，0.05%溶液；0.01%、0.025%、0.1%凝胶
皮肤刺激（干燥、红斑和脱屑）
光敏性增加
起始治疗从低浓度如0.025%乳霜开始，若无效，逐渐增加浓度；若有刺激感出现，降低浓度和（或）使用频率
开始使用维A酸时，痤疮可能会明显加重，可能需要3至4周才会改善
加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）
孕妇禁用
0.005%曲法罗汀乳膏
干燥、红斑及皮肤脱屑
光敏性增加
加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）
口服抗生素
阿奇霉素
胃部不适
易产生耐药性
多西环素
光敏性增加
在疗效和成本方面是不错的一线药物
加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）
红霉素
胃部不适
易产生耐药性
米诺环素
头痛
头晕
皮肤变色（或色素沉着）
有时被认为是更有效的抗生素，但这一点尚不明确，而且可能很昂贵（6）
Sarecycline
与其他四环素类药物相似
针对痤疮特异性细菌的窄谱活性
四环素
光敏性增加
经济且安全，必须空腹口服
加强防晒（衣物遮盖和防晒霜）
复方磺胺甲噁唑（磺胺甲噁唑/甲氧苄啶，SMX-TMP）
很少有药物不良反应
细菌耐药性的产生
口服维甲酸
异维A酸
可能对发育中的胎儿造成伤害（怀孕期间禁用）
可能影响血细胞、肝功能、血脂（甘油三酯和胆固醇）水平
眼干、口唇干裂、黏膜干燥等
大剂量可引起大关节及下背部的疼痛和僵硬
与抑郁、自杀念想、试图自杀以及（极少）自杀有关
是否与新发或恶化的炎性肠病（克罗恩病和溃疡性结肠炎）有关联尚不明确
对于性活跃期的女性，要求在使用异维A酸治疗前以及在用药期间每月进行妊娠测试，并且在用药前1个月、用药期间以及停药后1个月内，须使用2种避孕措施或禁欲
需要定期随访全血细胞计数、肝功能、空腹血糖和血脂。
抗雄激素
Clascoterone 1% 乳膏
发红、脱屑或干燥，以及瘙痒
用于治疗12岁及以上患者的痤疮
联合（雌激素加孕激素）口服避孕药
高血压、血栓栓塞事件
体重增加
恶心
突破性出血
头痛
用于治疗女性痤疮
螺内酯
头晕
排尿增多
乳房胀痛
恶心
用于治疗女性痤疮