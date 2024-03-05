寻常痤疮的症状和体征

寻常痤疮的症状和体征

痤疮皮疹和疤痕会给患者带来不容忽视的负面情绪。结节和囊肿可伴疼痛。不同阶段的皮损常常共存。

粉刺分为白头和黑头粉刺。白头粉刺（闭合性粉刺）表现为肉色或白色的丘疹，直径1～3mm；黑头粉刺（开放性粉刺）与其大小形态类似，但中央呈黑色。

痤疮的表现 有大粉刺的痤疮 © Springer Science+Business Media 有耳廓粉刺的痤疮 © Springer Science+Business Media 皮肤病变（脓疱） 脓疱是隆起的，通常是带有脓液的黄色顶部病变。 这个长痘痘的人脸上会出现散落的脓疱。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 痤疮（粉刺和脓疱） 痤疮通常表现为粉刺（白头或黑头），也表现为丘疹（蓝色箭头）和脓疱（黑色箭头）。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 有多个脓疱的痤疮 丘疹和痂也可见。 © Springer Science+Business Media 影响身体的痤疮 存在丘疹和粉刺。 © Springer Science+Business Media 炎症性痤疮伴色素沉着过度 面部出现红斑脓疱和丘疹以及炎症后色素沉着和疤痕。 © Springer Science+Business Media 有大粉刺的痤疮 © Springer Science+Business Media 有耳廓粉刺的痤疮 © Springer Science+Business Media 皮肤病变（脓疱） 脓疱是隆起的，通常是带有脓液的黄色顶部病变。 这个长痘痘的人脸上会出现散落的脓疱。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 痤疮（粉刺和脓疱） 痤疮通常表现为粉刺（白头或黑头），也表现为丘疹（蓝色箭头）和脓疱（黑色箭头）。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 有多个脓疱的痤疮 丘疹和痂也可见。 © Springer Science+Business Media 影响身体的痤疮 存在丘疹和粉刺。 © Springer Science+Business Media 炎症性痤疮伴色素沉着过度 面部出现红斑脓疱和丘疹以及炎症后色素沉着和疤痕。 © Springer Science+Business Media

丘疹和脓疱表现为2～5mm大小的红色皮损。丘疹相对比较深在。脓疱的部位要浅些。

结节较丘疹更大、更深，触之更坚实。形态与炎性表皮样囊肿类似，但实际上痤疮结节缺乏真正的囊壁结构。

囊肿是化脓的结节。极少的囊肿会形成深在脓肿。长期的囊肿型痤疮会导致疤痕的形成，表现多样，如小而深的凹陷（冰锥形瘢痕）、较大的凹陷、表浅的凹陷，增生性瘢痕及瘢痕疙瘩。

炎症性痤疮病变消退后可能会导致色素沉着。

形成脓肿的痤疮 隐藏详情 © Springer Science+Business Media

囊肿性痤疮 隐藏详情 该图像显示与囊性痤疮一致的化脓性结节。 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

聚合性痤疮是寻常型痤疮最严重的一种表现，多发于男性。患者出现脓肿、窦道、瘘管，以及增生性或萎缩性瘢痕。胸、背部常严重受累，手臂、腹部、臀部亦可累及，严重病例皮损可累及头皮。

颜面聚合性痤疮 (融合性痤疮) 隐藏详情 这张照片显示了面部融合性痤疮，这是最严重的寻常痤疮形式。可见脓肿和瘢痕疙瘩。 © Springer Science+Business Media

暴发性痤疮是一种急性、发热性、溃疡性痤疮，特征表现为突发的融合性脓肿所致的出血性坏死。出现白细胞增多、关节肿痛等系统症状。

暴发性痤疮 隐藏详情 这张照片显示了痤疮引起的融合和非融合溃疡。 © Springer Science+Business Media

面部脓皮病 （亦称为“暴发性酒渣鼻”）常突发于年轻女性的面中部，可能是暴发性痤疮的同型。皮损表现为分布在下颌、面颊和前额的红斑性斑块、脓疱。 丘疹和结节可能发展并融合。

面部脓皮病（酒糟鼻） 隐藏详情 这张照片显示面部脓皮病有红斑、丘疹、脓疱和融合结节。 © Springer Science+Business Media