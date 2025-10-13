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甲硫氨酸和硫代谢紊乱

甲硫氨酸和硫代谢紊乱

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

高胱氨酸尿(236200*)

胱硫醚beta-合成酶

生化特征：甲硫氨酸尿症、高胱氨酸尿症

临床特征：骨质疏松症、脊柱侧凸、皮肤白皙、晶状体异位、渐进性智力障碍、血栓栓塞

治疗：吡哆醇、叶酸、甜菜碱（用于无反应患者），低蛋氨酸饮食并补充L-半胱氨酸和维生素C

亚甲基四氢叶酸还原酶缺乏症(236250*)

亚甲基四氢叶酸还原酶

生化特征：低~正常的血浆蛋氨酸、高胱氨酸血症、高胱氨酸尿症

临床特征：症状不同，从无症状到小头畸形、肌张力降低、癫痫、步态异常、智力障碍，再到窒息、昏迷和死亡

治疗：吡哆醇、叶酸（叶酸）、羟钴胺素、蛋氨酸、甜菜碱

高胱氨酸尿症-巨幼红细胞性贫血 (cblE; 236270*)

蛋氨酸合成酶还原酶

生化特征：高胱氨酸尿症、高胱氨酸血症、低血浆蛋氨酸、无甲基丙二酸尿症、正常B12和叶酸

临床特征：喂食困难、生长障碍，智力障碍，共济失调，脑萎缩

治疗：羟基钴胺素、叶酸、左旋蛋氨酸

高胱氨酸尿症-巨幼红细胞性贫血 (cblG; 250940*)

蛋氨酸合成酶

同同型半胱氨酸尿症-巨幼红细胞性贫血 cblE

高甲硫胺酸血症(250850*)

甲硫氨酸腺苷转移酶I和III

生化特征：血浆蛋氨酸升高

临床特征：大多数无症状，有口臭

治疗：不需要

胱硫醚尿症(219500*)

胱硫醚gamma-裂解酶

生化概况： 胱硫醚尿

临床特征：通常正常，有智力障碍的报道

治疗：吡哆醇

亚硫酸氧化酶缺乏症(606887*)

亚硫酸氧化酶

生化特征：尿液中亚硫酸盐、硫代硫酸盐和S-半胱氨酸升高；硫酸盐降低

临床特征：发育延迟、晶状体异位、湿疹、出牙延迟、汗毛、偏瘫、小儿肌张力低下、肌张力过高、癫痫、舞蹈病手足徐动症、共济失调、肌张力异常、死亡

治疗：无有效治疗方法

钼辅因子缺乏症(252150*)

MOCS1A和MOCS1B蛋白

生化特征：尿液中亚硫酸盐、硫代硫酸盐、S-半胱氨酸、牛磺酸、次黄嘌呤和黄嘌呤升高；硫酸盐和尿酸降低

临床特征：与亚硫酸盐氧化酶缺乏症相似，但是也有尿路结石

治疗：无有效治疗方法

含硫量低的饮食对症状较轻患者有益

钼蝶呤合成酶

桥尾蛋白

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

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