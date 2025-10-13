甲硫氨酸和硫代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
高胱氨酸尿(236200*)
胱硫醚beta-合成酶
生化特征：甲硫氨酸尿症、高胱氨酸尿症
临床特征：骨质疏松症、脊柱侧凸、皮肤白皙、晶状体异位、渐进性智力障碍、血栓栓塞
治疗：吡哆醇、叶酸、甜菜碱（用于无反应患者），低蛋氨酸饮食并补充L-半胱氨酸和维生素C
亚甲基四氢叶酸还原酶缺乏症(236250*)
亚甲基四氢叶酸还原酶
生化特征：低~正常的血浆蛋氨酸、高胱氨酸血症、高胱氨酸尿症
临床特征：症状不同，从无症状到小头畸形、肌张力降低、癫痫、步态异常、智力障碍，再到窒息、昏迷和死亡
治疗：吡哆醇、叶酸（叶酸）、羟钴胺素、蛋氨酸、甜菜碱
高胱氨酸尿症-巨幼红细胞性贫血 (cblE; 236270*)
蛋氨酸合成酶还原酶
生化特征：高胱氨酸尿症、高胱氨酸血症、低血浆蛋氨酸、无甲基丙二酸尿症、正常B12和叶酸
临床特征：喂食困难、生长障碍，智力障碍，共济失调，脑萎缩
治疗：羟基钴胺素、叶酸、左旋蛋氨酸
高胱氨酸尿症-巨幼红细胞性贫血 (cblG; 250940*)
蛋氨酸合成酶
同同型半胱氨酸尿症-巨幼红细胞性贫血 cblE
高甲硫胺酸血症(250850*)
甲硫氨酸腺苷转移酶I和III
生化特征：血浆蛋氨酸升高
临床特征：大多数无症状，有口臭
治疗：不需要
胱硫醚尿症(219500*)
胱硫醚gamma-裂解酶
生化概况： 胱硫醚尿
临床特征：通常正常，有智力障碍的报道
治疗：吡哆醇
亚硫酸氧化酶缺乏症(606887*)
亚硫酸氧化酶
生化特征：尿液中亚硫酸盐、硫代硫酸盐和S-半胱氨酸升高；硫酸盐降低
临床特征：发育延迟、晶状体异位、湿疹、出牙延迟、汗毛、偏瘫、小儿肌张力低下、肌张力过高、癫痫、舞蹈病手足徐动症、共济失调、肌张力异常、死亡
治疗：无有效治疗方法
钼辅因子缺乏症(252150*)
MOCS1A和MOCS1B蛋白
生化特征：尿液中亚硫酸盐、硫代硫酸盐、S-半胱氨酸、牛磺酸、次黄嘌呤和黄嘌呤升高；硫酸盐和尿酸降低
临床特征：与亚硫酸盐氧化酶缺乏症相似，但是也有尿路结石
治疗：无有效治疗方法
含硫量低的饮食对症状较轻患者有益
钼蝶呤合成酶
桥尾蛋白
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。