这是一种常染色体隐性遗传胱硫醚beta-合成酶缺陷，它催化由高半胱氨酸和丝氨酸合成胱硫醚。高半胱氨酸水平升高，聚合形成高胱氨酸，自尿中排出。由于再甲基化过程是完好的，一些过多的高半胱氨酸可以再转化为蛋氨酸，在血液中积聚。过量的同型半胱氨酸倾向于血栓形成并且对结缔组织（可能涉及原纤维蛋白）有不利影响，特别是眼睛和骨骼；不良的神经系统影响可能是由于血栓形成或直接效应。

动静脉血栓形成现象可以发生在任何年龄。很多发生晶状体易位（也称晶状体半脱位）、智力发育迟缓和骨质疏松。尽管患者通常不高，但他们可能有马方综合征样的体态。

经典的高胱氨酸尿的诊断根据新生儿筛查 评定血清蛋氨酸水平，全血高半胱氨酸水平升高和/或DNA检测可以确诊。可以行皮肤成纤维细胞的酶学分析以进一步诊断。

经典的高胱氨酸尿的治疗给予低蛋氨酸饮食和补充L-半胱氨酸，同时给予大剂量维生素B6（胱硫醚合成酶辅助因子） 每天1次口服。约有1/2的病人对大剂量维生素B6反应好，而不必限制饮食。一些病人还需给予甜菜碱增加甲基化，降低高半胱氨酸水平。 甜菜碱的剂量通常从100~125 mg/kg po bid开始，并根据同型半胱氨酸水平进行滴定； 需求差异很大，有时需要≥9 g/d。叶酸1～5mg每天1次。

如早期给予治疗，智力可以正常或接近正常。

维生素C100mg po qd 也可用于预防血栓栓塞。