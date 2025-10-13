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改良的Katz日常生活活动 (ADL) 量表

改良的Katz日常生活活动 (ADL) 量表

活动

项目

评分

进食

在没有帮助的情况下将食物从盘子里送进嘴里

食物可能由另一个人准备

无需辅助进食

1

进食时需要部分或完全的帮助，或通过静脉喂养

0

着装

从衣柜和抽屉中取出衣物，穿上衣服和外套，并系好所有扣件。可能有帮助系鞋带。

1

需要帮助穿衣或需要完全穿衣

0

洗澡（擦拭浴、盆浴、淋浴）

完全自行洗澡或仅需帮助清洗身体某一部位，如背部、生殖器区域或残疾肢体

1

在沐浴身体多个部位、进出浴缸或淋浴时需要帮助，或者需要全面的帮助

0

*转移

在没有帮助的情况下进出床或椅子（可以使用机械转移辅助设备）

1

需要帮助从床上移动到椅子或需要完全转移

0

如厕

独立如厕，包括上下马桶、整理衣物和清洁生殖器

1

需要协助转移至厕所、清洁自身，或使用便盆或便桶

0

控制大小便

完全控制膀胱和肠道（无偶发事故）

1

部分或全部大小便失禁

0

*转移是Katz ADL量表中唯一衡量活动度的标准。

6分表示患者独立，4分表示患者有中度损伤，0表示患者非常依赖。

Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADL.Gerontologist 10 (1):20–30, 1970 as modified by Try this: Best practices in nursing care to older adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordign.org.

*转移是Katz ADL量表中唯一衡量活动度的标准。

6分表示患者独立，4分表示患者有中度损伤，0表示患者非常依赖。

Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADL.Gerontologist 10 (1):20–30, 1970 as modified by Try this: Best practices in nursing care to older adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordign.org.

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