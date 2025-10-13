改良的Katz日常生活活动 (ADL) 量表
活动
项目
评分
进食
在没有帮助的情况下将食物从盘子里送进嘴里
食物可能由另一个人准备
无需辅助进食
1
进食时需要部分或完全的帮助，或通过静脉喂养
0
着装
从衣柜和抽屉中取出衣物，穿上衣服和外套，并系好所有扣件。可能有帮助系鞋带。
1
需要帮助穿衣或需要完全穿衣
0
洗澡（擦拭浴、盆浴、淋浴）
完全自行洗澡或仅需帮助清洗身体某一部位，如背部、生殖器区域或残疾肢体
1
在沐浴身体多个部位、进出浴缸或淋浴时需要帮助，或者需要全面的帮助
0
*转移
在没有帮助的情况下进出床或椅子（可以使用机械转移辅助设备）
1
需要帮助从床上移动到椅子或需要完全转移
0
如厕
独立如厕，包括上下马桶、整理衣物和清洁生殖器
1
需要协助转移至厕所、清洁自身，或使用便盆或便桶
0
控制大小便
完全控制膀胱和肠道（无偶发事故）
1
部分或全部大小便失禁
0
*转移是Katz ADL量表中唯一衡量活动度的标准。
6分表示患者独立，4分表示患者有中度损伤，0表示患者非常依赖。
Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADL.Gerontologist 10 (1):20–30, 1970 as modified by Try this: Best practices in nursing care to older adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordign.org.