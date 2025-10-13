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改良的马歇尔器官衰竭评分

改良的马歇尔器官衰竭评分

器官系统

评分 0*

评分：1

评分 2

评分 3

评分 4

心血管（收缩压）†

> 90mmHg

<90mmHg（对液体治疗有反应）

<90mmHg（对液体治疗无反应）

<90mmHg（pH <7.3）

<90mmHg（pH <7.2）

肾（血清肌酐）‡

<1.4mg/dL（≤134 micromol/L）

1.4–1.8 mg/dL（134–169 micromol/L）

1.9～3.6mg/dL（170～310micromol/L）

3.6-4.9mg/dL（311-439micromol/L）

>4.9mg/dL（>439micromol/L）

呼吸（PaO2/FiO2）§

> 400 mmHg

301–400 mmHg

201–300 mmHg

101–200 mmHg

≤101 mmHg

*在任何器官系统中得分为2分或2分以上表示器官衰竭。

† 停用正性肌力药物支持。

‡既往慢性肾脏病患者的评分取决于基线肾功能进一步恶化的程度。对于基线血清肌酐 ≥ 1.5 mg/dL（≥ 134 μmol/L）的情况，尚无正式的校正方法。

§ PaO2单位为mmHg；FiO2用小数形式表示吸入氧浓度而非百分数形式（如采用0.5，而非50%）。

对于不通气的患者，FiO2可以根据以下方法估算：

补充氧气：FiO2（小数形式）

  • 室内空气：0.21

  • 2升/分钟：0.25

  • 4升/分钟：0.3

  • 6–8升/分钟：0.4

  • 9-10升/分钟：0.5

Data from Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al: Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus.Gut 62:102–111, 2013.doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779

*在任何器官系统中得分为2分或2分以上表示器官衰竭。

† 停用正性肌力药物支持。

‡既往慢性肾脏病患者的评分取决于基线肾功能进一步恶化的程度。对于基线血清肌酐 ≥ 1.5 mg/dL（≥ 134 μmol/L）的情况，尚无正式的校正方法。

§ PaO2单位为mmHg；FiO2用小数形式表示吸入氧浓度而非百分数形式（如采用0.5，而非50%）。

对于不通气的患者，FiO2可以根据以下方法估算：

补充氧气：FiO2（小数形式）

  • 室内空气：0.21

  • 2升/分钟：0.25

  • 4升/分钟：0.3

  • 6–8升/分钟：0.4

  • 9-10升/分钟：0.5

Data from Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al: Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus.Gut 62:102–111, 2013.doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779

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