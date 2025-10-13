改良的马歇尔器官衰竭评分
器官系统
评分 0*
评分：1
评分 2
评分 3
评分 4
心血管（收缩压）†
> 90mmHg
<90mmHg（对液体治疗有反应）
<90mmHg（对液体治疗无反应）
<90mmHg（pH <7.3）
<90mmHg（pH <7.2）
肾（血清肌酐）‡
<1.4mg/dL（≤134 micromol/L）
1.4–1.8 mg/dL（134–169 micromol/L）
1.9～3.6mg/dL（170～310micromol/L）
3.6-4.9mg/dL（311-439micromol/L）
>4.9mg/dL（>439micromol/L）
呼吸（PaO2/FiO2）§
> 400 mmHg
301–400 mmHg
201–300 mmHg
101–200 mmHg
≤101 mmHg
*在任何器官系统中得分为2分或2分以上表示器官衰竭。
† 停用正性肌力药物支持。
‡既往慢性肾脏病患者的评分取决于基线肾功能进一步恶化的程度。对于基线血清肌酐 ≥ 1.5 mg/dL（≥ 134 μmol/L）的情况，尚无正式的校正方法。
§ PaO2单位为mmHg；FiO2用小数形式表示吸入氧浓度而非百分数形式（如采用0.5，而非50%）。
对于不通气的患者，FiO2可以根据以下方法估算：
补充氧气：FiO2（小数形式）
Data from Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al: Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus.Gut 62:102–111, 2013.doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779