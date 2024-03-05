急性胰腺炎是胰腺的急性炎症（有时也累及周围组织）。最常见的诱发因素是胆石症和酒精摄入。根据局部并发症、暂时性或持续性器官衰竭，将急性胰腺炎按严重程度分为轻度、中重度或重度。其诊断基于临床表现和血淀粉酶、脂肪酶水平和影像学检查。治疗主要是支持疗法，包括静脉补液、止痛和营养支持。尽管急性胰腺炎的总体死亡率较低，但在严重的病例中，发病率和死亡率显著。

（参见 胰腺炎概述）。

急性胰腺炎是一种常见的疾病，也是一个主要的医疗保健问题。

急性胰腺炎的发病机制 无论病因如何，急性胰腺炎发病的早期事件是胰酶腺泡内激活（包括胰蛋白酶，磷脂酶 A2和弹性蛋白酶），导致腺体自身消化性损伤。酶可损伤组织并激活补体系统和炎症级联反应，产生细胞因子并引起炎症和水肿。此过程在一些病例中会导致坏死。急性胰腺炎造成损害肠道屏障增加感染风险，导致细菌从肠腔流向血液循环。 进入腹膜腔的被激活的胰酶和细胞因子造成化学性灼伤和“第三间隙”液体的重新分布；进入体循环的因子可造成全身性的炎性反应，导致 急性呼吸窘迫综合征和急性肾损伤。释放的细胞因子及趋化因子导致毛细血管通透性增高和外周血管张力降低，造成全身炎症反应。磷脂酶A2可损伤肺泡膜。

急性胰腺炎的分类 2012年修订的亚特兰大分类（1）根据类型和严重程度对急性胰腺炎进行分类。 胰腺炎的类型 急性胰腺炎的分类 包括： 间质性水肿性胰腺炎

坏死性胰腺炎 间质性胰腺炎 在影像学上表现为胰腺增大。可以看到胰周渗出，是炎症的迹象。大多数患者发展为这种类型的胰腺炎。大多数病例都是自限性的。 坏死性胰腺炎 定义为胰腺和/或胰腺周围坏死。在对比增强的横断面成像中看得最清楚。坏死性胰腺炎发生在5-10％的急性胰腺炎患者中，并伴有病程延长和病情加重。 胰腺炎的严重程度 急性胰腺炎按严重程度可分为： 轻度

中度严重

重度 轻症急性胰腺炎的炎症反应局限于胰腺及其邻近部位。 患者没有器官衰竭或全身/局部并发症。本病死亡率较低。 在中度重症急性胰腺炎, 患者有局部或全身并发症，但无器官衰竭，或仅有短暂性器官衰竭（在48小时内消失）。 重症急性胰腺炎存在持续的单个或多个器官衰竭（超过48小时）。 分类参考文献 1.Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al: Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus.Gut 62:102–111, 2013.doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779

急性胰腺炎的症状和体征 急性胰腺炎发作产生持续不停歇的上腹痛，典型腹痛常严重到需要注射阿片类药物。约50%患者出现背部放射痛。胆石性胰腺炎的疼痛常突然发作；酒精性胰腺炎在数日内疼痛逐渐发生发展。腹痛通常持续数天。坐位和向前屈曲可减轻疼痛，但是咳嗽、剧烈活动和深呼吸可能使疼痛加剧。常常会出现恶心和呕吐。 患者表现为急性病容且出汗。脉率通常升高（例如，100 至 140 次/分钟）。呼吸浅表而快速。血压可能一过性升高或降低，并伴有明显的体位性低血压。开始时，体温可能正常或甚至低于正常，但在数小时内可升高至37.7～38.3°C。神志可能减弱，甚至变得迟钝。由于胆结石阻塞胆管或胰头的炎症和水肿，偶尔会出现巩膜黄染。肺部检查可发现横膈移动受限制和肺不张的迹象。 患者可能出现肠梗阻，从而出现肠鸣音减弱与腹胀。腹部压痛明显，绝大多数在上腹部。腹部板样强直的严重腹膜刺激征很罕见。胰管破裂可能引起腹水（胰性腹水）。Grey Turner征（腹胁部淤斑）和Cullen征（脐部淤斑）提示有大量血性渗出。这两个体征出现在＜1%的病例，并提示预后较差。 如果患者有发热和白细胞升高的中毒性表现，或在初期稳定后又发生病情恶化，这时要怀疑是否存在胰腺或胰腺周围积液的感染。重症患者可以出现多器官衰竭（心血管，肾脏和呼吸系统）。

急性胰腺炎的诊断 血清学指标（淀粉酶、脂肪酶）

影像学检查 每当发生不明原因的严重腹痛时，就应当怀疑是胰腺炎，尤其是大量饮酒者或已知有胆石症的患者。 患者出现以下至少两项可明确诊断急性胰腺炎： 与急性胰腺炎特征相符的腹痛

血清淀粉酶和/或脂肪酶大于正常值上限的三倍(淀粉酶和脂肪酶水平的正常范围可能因检测方法的不同而不同)。

造影增强横断面成像研究的特征性表现 急性胰腺炎症状的 鉴别诊断包括 胃穿孔或十二指肠 溃疡

肠系膜梗死

绞窄性肠梗阻

主动脉瘤

胆绞痛

急性肝炎

阑尾炎

憩室炎

下壁心肌梗死

腹肌或脾脏的血肿 为了排除其他腹痛原因并诊断急性胰腺炎的代谢并发症，通常在初始评估时进行一系列检查。包括实验室检查和影像学检查。 实验室检查 急性胰腺炎发病的第1天，血清淀粉酶和脂肪酶浓度会升高，在3～7天内恢复正常。 脂肪酶对胰腺炎更具特异性，但这两种酶在肾衰竭和各种腹部疾病（如溃疡穿孔、肠系膜血管闭塞及肠梗阻）时均可能升高。其他导致血清中淀粉酶和脂肪酶升高的因素还包括唾液腺功能障碍、巨淀粉酶血症以及可分泌淀粉酶的肿瘤。分别测定血清总淀粉酶中的胰型同工酶（P型）和涎型同工酶（S型），可提高血清淀粉酶对疾病诊断的准确性。 若腺泡组织在之前的发作中已被破坏，不能释放足够数量的酶，那么这两种酶的水平可能“正常”。淀粉酶和脂肪酶的正常范围可能会有所不同，具体取决于所使用的检测方法。高甘油三酯血症患者可能有一种循环抑制物，必须将其稀释后才能检测到血清淀粉酶的升高。 巨淀粉酶血症患者的血清淀粉酶水平可能会长期升高。这是因为淀粉酶与血清免疫球蛋白结合，形成复合体，经肾脏缓慢排泄。淀粉酶与肌酐清除率比值对诊断胰腺炎并不具有足够的敏感度和特异度。无胰腺炎存在时，它常被用来确定巨淀粉酶血症。 尿糜蛋白酶原-2检测对诊断急性胰腺炎的敏感性和特异性 > 90%。 临床计算器 淀粉酶的排泄分数（淀粉酶与肌酸酐的清除率比值） 白细胞计数往往升高至12,000～20,000/mcL (12-20 × 109/L)。第三间隙液体的丢失可能使血细胞比容高达50%～55%，血尿素氮（BUN）水平升高，提示严重炎症反应。液体复苏后BUN持续升高指示发病率和死亡率增加。 可能出现高血糖和低钙血症。患者可能出现肝功能异常，由于胆管内残留结石或胰腺水肿导致胆管受压而引起血清胆红素升高。休克患者可能有阴离子间隙升高、代谢性酸中毒或其他电解质异常。低钙血症患者需要排除低镁血症。 影像学检查 CT与静脉造影 是确定急性胰腺炎诊断并评估局部并发症的首选影像学检查。如果急性胰腺炎诊断不确定或为了排除引起症状的其他原因，应在病程早期进行此检查。此外，一旦确诊胰腺炎，在病程后期行CT检查用于发现急性胰腺炎的并发症如坏死，液体积聚或假性囊肿，特别是如果腹部症状持续存在。静脉注射造影剂后坏死胰腺组织没有增强。通常，MRI在检测胆总管结石和胰腺坏死方面要优于CT，对于其他检查方式不能确定结石的患者以及可能需要胰管引流的患者，应进行MRI检查。 急性坏死物积聚 隐藏详情 经静脉和口服造影的CT扫描显示，从坏死性胰腺炎的最初表现开始，在< 4周的时间内，大量急性坏死组织(箭头所示)取代了大部分胰腺组织。 Image courtesy of Sonam Rosberger, MD. 怀疑胆石引起的胰腺炎时（其他病因不明显）应该进行腹部超声检查，明确是否存在胆结石或胆总管扩张（提示胆道梗阻）。 可能见到胰腺水肿，但是上覆的气体往往使胰腺显示不清。 腹部X线平片可发现胰管钙化（提示曾有过炎症，之后发生慢性胰腺炎），钙化的胆结石，左上腹或中腹部局限性肠梗阻（“前哨环”）或在更严重情况下的结肠截断征（结肠脾曲或降结肠中的气体缺失）。然而，常规的腹部X线检查价值是有争议的。 胸片检查 可能发现肺不张或胸腔积液（常在左侧或双侧，很少局限于右侧胸腔），提示重症病例。 超声内镜检查对急性胰腺炎诊断作用有限。超声内镜在检查胆总管结石方面与磁共振胆胰管造影（MRCP）的敏感性相当，但MRCP有无创优势。如果肝脏检查，尤其是直接胆红素和丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 从基线水平升高，并且腹部超声检查不能排除胆总管中的胆结石作为胆石性急性胰腺炎的病因，则进行 MRCP。 若胆石性胰腺炎患者血清胆红素升高且有胆管炎迹象，应尽快施行内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）以解除胆管梗阻。