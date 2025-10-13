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长QT综合征的Schwartz评分（LQTS）*

长QT综合征的Schwartz评分（LQTS）*

标准

积分

病史

应激性晕厥†

2

无应激性晕厥†

1

先天性耳聋

0.5

家族史

家庭成员有已知的LQTS‡

1

家庭成员在 30 岁前有不明原因的心脏死亡 ‡

0.5

心电图检查§

QTc ≥ 480 毫秒

3

QTc 460～479 毫秒

2

QTc 450～459 毫秒（仅限男性）

1

运动试验恢复后第 4 分钟， QTc ≥ 480 毫秒

1

尖端扭转型室速§

2

T波电交替

1

3个导联中的T波凹陷

1

静息心率 < 年龄的第 2 个百分位数

0.5

* 评分标准：≤ 1 的低概率； 1.5–3 中概率； ≥ 3.5的 高概率

† 互斥性（即，如果因应激而发生晕厥，则无应激的晕厥不计分）

‡ 互斥

§ 如果出现尖端扭转型室速，则晕厥不计分数

Data from Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome.Circulation 124:2181–2184, 2011.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182

* 评分标准：≤ 1 的低概率； 1.5–3 中概率； ≥ 3.5的 高概率

† 互斥性（即，如果因应激而发生晕厥，则无应激的晕厥不计分）

‡ 互斥

§ 如果出现尖端扭转型室速，则晕厥不计分数

Data from Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome.Circulation 124:2181–2184, 2011.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182

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