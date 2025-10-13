长QT综合征的Schwartz评分（LQTS）*
标准
积分
病史
应激性晕厥†
2
无应激性晕厥†
1
先天性耳聋
0.5
家族史
家庭成员有已知的LQTS‡
1
家庭成员在 30 岁前有不明原因的心脏死亡 ‡
0.5
心电图检查§
QTc ≥ 480 毫秒
3
QTc 460～479 毫秒
2
QTc 450～459 毫秒（仅限男性）
1
运动试验恢复后第 4 分钟， QTc ≥ 480 毫秒
1
尖端扭转型室速§
2
T波电交替
1
3个导联中的T波凹陷
1
静息心率 < 年龄的第 2 个百分位数
0.5
* 评分标准：≤ 1 的低概率； 1.5–3 中概率； ≥ 3.5的 高概率
† 互斥性（即，如果因应激而发生晕厥，则无应激的晕厥不计分）
‡ 互斥
§ 如果出现尖端扭转型室速，则晕厥不计分数
Data from Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome.Circulation 124:2181–2184, 2011.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182