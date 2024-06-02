长 QT 间期综合征

特征性临床和心电图表现

有时进行运动测试

有时进行动态心电图监测

有时使用静脉注射肾上腺素或异丙肾上腺素进行刺激性测试

经常进行基因检测

亲属筛查

当患者没有结构性心脏病时，应考虑对不明原因的心脏骤停或晕厥或有此类家族史的患者进行诊断。当由于其他原因进行心电图检查时，发现QT间期较长的人也应考虑这一点。

心电图显示心率校正后的QT间期（QTc）延长，可诊断为长QT间期。正常 QTc 值 < 男性为 0.43 秒， < 对于女性来说，0.45 秒为正常值，而对于男性来说，> 0.45 秒或对于女性来说，> 0.47 秒则被视为延长（1）。

然而，考虑到影响QTc的多种因素，正常的QTc并不排除诊断。然而，在尖端扭转性室性心动过速的时刻，QTc基本上总是延长的。

当患者有明显的 QT 间期显着延长并且记录到 尖端扭转型室速 ，而没有其他导致QT间期延长的原因，那么先天性长QT间期综合征的诊断就成立了。疑似 LQTS 的临界 QT 间期患者应进行运动试验，因为有些异常仅在运动时出现。动态心电图监测也可显示一过性的心室复极化异常。对于QTc间期正常的患者，使用静脉异丙肾上腺素或肾上腺素进行诱发测试可能会显示出隐性的长QTc，在可能存在先天性LQTS的中间概率患者中应考虑此测试。

由于并非所有的长QT间期患者都是先天性长QT综合征，也由于并非所有的先天性长QT综合征患者在任何给定的心电图上都有长QT间期，因此开发了 施瓦兹评分 来评估先天性的LQTS的概率（见表 长 QT 综合征的 Schwartz 评分)。根据临床、心电图和运动试验标准，对患者进行评估，如果患者目前没有暴露在任何引起QT间期延长的环境因素中，则估计其概率为低、中或高。该评分可用于确定进行遗传测试的资格，由于需要测试多个基因变体，因此可能会耗费时间和金钱。患者患有先天性LQTS的可能性低的情况下不需要进行基因测试，但在患者患有中度或高度先天性LQTS可能性的情况下需要进行基因测试。没有检测到基因异常的高概率患者可能被认为是15%至30%具有未识别突变的患者之一。对基因突变阴性的中概率患者进行反复心电图检查，包括心电图、动态心脏监测和运动测试。（2, 3)。

表格 长QT综合征的Schwartz评分（LQTS）* 表格

索引病例的一级亲属 应进行临床评估（即检测提示心律失常的症状）和心电图。此后，任何新发现患者的一级家庭成员都会接受类似的评估（级联筛查）。当首发病例已知基因突变时进行基因测试。当结果可能改变 Schwartz 评分概率结果时，进行运动测试。

某些LQTS形式与某些触发因素的关联更强。

LQTS1：身体压力，尤其是游泳，或情绪压力

LQTS2：像闹钟一样突然响

LQTS3：睡眠

某些形式的 LQTS 也与特定的心电图模式有关

LQTS1：宽 T 波

LQTS2：低电压、 T 波压低

LQTS3：长ST段，出现正常的T波

然而，诱因和心电图结果都不是很具体，不应该用来确认类型或指导基因测试。