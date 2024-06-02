长 QT 间期综合征

长QT间期综合征（LQTS）是由任何先天性或后天性心脏离子通道功能或调节障碍（通道病）引起的，该障碍延长了心室肌细胞动作电位的持续时间，如心电图上速率校正QT间期的延长所反映的。患者有发生尖端扭转型多型室性心动过速的风险，这种心动过速可能会自发停止或退化为室颤。根据临床标准和心电图进行诊断，有时通过运动和/或刺激性测试进行诊断。治疗包括避免触发因素、β 阻滞剂，有时还可以使用植入式心律转复除颤器。
长QT间期综合征可为后天性、先天性或两者兼有。（有关获得性原因的讨论，请参见 尖端扭转型室速)。先天性 LQTS 的发病率约为 1/2000（1) 是约 15% 心脏骤停的病因，这些心脏骤停在经过临床评估（包括心电图、超声心动图和排除冠状动脉疾病）后仍无法解释（2）。
参考文献
1.Schwartz PJ, Stramba-Badiale M, Crotti L, et al: Prevalence of the congenital long-QT syndrome. Circulation 120(18):1761–1767, 2009.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.863209
2. Krahn AD, Healey JS, Chauhan V, et al: Systematic assessment of patients with unexplained cardiac arrest: Cardiac Arrest Survivors With Preserved Ejection Fraction Registry (CASPER).Circulation 120(4):278–285, 2009.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.853143
长QT间期综合征的病理生理学
先天性长QT间期综合征是由心脏离子通道功能或调节的遗传性疾病（通道病）引起的，这些疾病延长了心室肌细胞动作电位的持续时间，如心电图上速率校正的QT间期的延长所反映的（QTc，通常使用Bazett公式计算）。
功能紊乱可能涉及
复极化钾电流通道功能丧失或
去极化钠或去极化钙电流通道的功能增益
动作电位的延长增加了在去极化肌细胞电位期间发生跨膜电压震荡的概率（早期后极化）。如果局部区域心肌细胞的动作电位持续时间不同，这些振荡可能会重新激活已复极化的邻近心肌细胞，从而产生 尖端扭转型室性心动过速 (TdeP VT)。TdeP VT 的风险取决于 QTc 延长的程度，特别是当它 > 0.50 秒时 (1) 。
LQTS（特别是LQTS3）也可能引起阵发性心房颤动。
心律失常的诱发因素
病理生理学参考文献
1.Sauer AJ, Moss AJ, McNitt S, et al: Long QT syndrome in adults.J Am Coll Cardiol 49(3):329–337, 2007.doi: 10.1016/j.jacc.2006.08.057
2.Roden DM: Long QT syndrome: reduced repolarization reserve and the genetic link.J Intern Med 259(1):59–69, 2006.doi: 10.1111/j.1365-2796.2005.01589.x
长QT间期综合征的病因
长 QT 间期综合征是根据发生突变的特定基因来分类的然而，只有70%至85%的病例发现了特定的遗传异常；检测到异常的可能性根据存在的临床因素而变化 (1) 。
已经描述了超过15种形式的LQTS，但大多数病例分为3个亚组：
长 QT 综合征 1 型 (LQTS1)：KCNQ1基因功能缺失突变, 该基因编码负责缓慢外向钾电流（IKs）的肾上腺素能敏感Kv7.1通道
长 QT 综合征2 型 (LQTS2)： KCNH2基因功能缺失突变，该基因编码负责快速外向钾电流（IKr）的hERG通道
长 QT 综合征 3 型 (LQTS3)：SCN5A基因的功能获得突变，该基因编码负责内向钠电流（INa）的Nav1.5通道。
绝大多数情况是LQTS1、LQTS2或LQTS3。这三种形式均为常染色体显性遗传疾病，外显率不完全。
罕见的LQTS具有其他临床特征，包括Jervell和Lange-Nielsen综合征（先天性神经性耳聋）、Anderson-Tawil综合征（周期性麻痹和颅面畸形）和Timothy综合征（颅面畸形、免疫缺陷、先天性心脏病、发育迟缓和并指）。
病因参考文献
1. Wilde AAM, Semsarian C, Márquez MF, et al: European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases.J Arrhythm 38(4):491–553, 2022.doi: 10.1002/joa3.12717
长 QT 间期综合征的症状和体征
LQTS是无症状的，除非发生TdeP-VT，这可能导致心悸、近晕厥或晕厥。有些患者在晕厥过程中出现肌阵挛性抽搐；他们可能会错误地对癫痫进行诊断。由于心室动作电位持续时间随着心率的增加而减少，因此TdeP-VT通常是自我终止的。但可能会发展为心室颤动，导致心脏骤停和猝死。对于患有 LQTS 的患者来说，首次发生危及生命的心律失常的 5 年风险约为 0.3% 至 17%（1）。预测因素包括以下内容
年龄
性别
使用β受体阻滞剂治疗（是或否）
晕厥（无，未接受 β 受体阻滞剂治疗时，或接受 β 受体阻滞剂治疗时）
QTc 间期
基因型（若可用；LQTS2和LQTS3高于LQTS-1）
对于尚未出现危及生命的心律失常的患者，可以使用在线风险计算器（1）。
症状和体征
1.Wang M, Peterson DR, Pagan E, et al: Assessment of absolute risk of life-threatening cardiac events in long QT syndrome patients. Front Cardiovasc Med 2022;9:988951.2022 年 10 月 17 日发布。doi:10.3389/fcvm.2022.988951
长 QT 间期综合征的诊断
特征性临床和心电图表现
有时进行运动测试
有时进行动态心电图监测
有时使用静脉注射肾上腺素或异丙肾上腺素进行刺激性测试
经常进行基因检测
亲属筛查
当患者没有结构性心脏病时，应考虑对不明原因的心脏骤停或晕厥或有此类家族史的患者进行诊断。当由于其他原因进行心电图检查时，发现QT间期较长的人也应考虑这一点。
心电图显示心率校正后的QT间期（QTc）延长，可诊断为长QT间期。正常 QTc 值 < 男性为 0.43 秒， < 对于女性来说，0.45 秒为正常值，而对于男性来说，> 0.45 秒或对于女性来说，> 0.47 秒则被视为延长（1）。
然而，考虑到影响QTc的多种因素，正常的QTc并不排除诊断。然而，在尖端扭转性室性心动过速的时刻，QTc基本上总是延长的。
当患者有明显的 QT 间期显着延长并且记录到 尖端扭转型室速 ，而没有其他导致QT间期延长的原因，那么先天性长QT间期综合征的诊断就成立了。疑似 LQTS 的临界 QT 间期患者应进行运动试验，因为有些异常仅在运动时出现。动态心电图监测也可显示一过性的心室复极化异常。对于QTc间期正常的患者，使用静脉异丙肾上腺素或肾上腺素进行诱发测试可能会显示出隐性的长QTc，在可能存在先天性LQTS的中间概率患者中应考虑此测试。
由于并非所有的长QT间期患者都是先天性长QT综合征，也由于并非所有的先天性长QT综合征患者在任何给定的心电图上都有长QT间期，因此开发了 施瓦兹评分 来评估先天性的LQTS的概率（见表 长 QT 综合征的 Schwartz 评分)。根据临床、心电图和运动试验标准，对患者进行评估，如果患者目前没有暴露在任何引起QT间期延长的环境因素中，则估计其概率为低、中或高。该评分可用于确定进行遗传测试的资格，由于需要测试多个基因变体，因此可能会耗费时间和金钱。患者患有先天性LQTS的可能性低的情况下不需要进行基因测试，但在患者患有中度或高度先天性LQTS可能性的情况下需要进行基因测试。没有检测到基因异常的高概率患者可能被认为是15%至30%具有未识别突变的患者之一。对基因突变阴性的中概率患者进行反复心电图检查，包括心电图、动态心脏监测和运动测试。（2, 3)。
长QT综合征的Schwartz评分（LQTS）*
标准
积分
病史
应激性晕厥†
2
无应激性晕厥†
1
先天性耳聋
0.5
家族史
家庭成员有已知的LQTS‡
1
家庭成员在 30 岁前有不明原因的心脏死亡 ‡
0.5
心电图检查§
QTc ≥ 480 毫秒
3
QTc 460～479 毫秒
2
QTc 450～459 毫秒（仅限男性）
1
运动试验恢复后第 4 分钟， QTc ≥ 480 毫秒
1
尖端扭转型室速§
2
T波电交替
1
3个导联中的T波凹陷
1
静息心率 < 年龄的第 2 个百分位数
0.5
* 评分标准：≤ 1 的低概率； 1.5–3 中概率； ≥ 3.5的 高概率
† 互斥性（即，如果因应激而发生晕厥，则无应激的晕厥不计分）
‡ 互斥
§ 如果出现心动过速，则不计为晕厥
Data from Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome.Circulation 124:2181–2184, 2011.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182
索引病例的一级亲属 应进行临床评估（即检测提示心律失常的症状）和心电图。此后，任何新发现患者的一级家庭成员都会接受类似的评估（级联筛查）。当首发病例已知基因突变时进行基因测试。当结果可能改变 Schwartz 评分概率结果时，进行运动测试。
某些LQTS形式与某些触发因素的关联更强。
LQTS1：身体压力，尤其是游泳，或情绪压力
LQTS2：像闹钟一样突然响
LQTS3：睡眠
某些形式的 LQTS 也与特定的心电图模式有关
LQTS1：宽 T 波
LQTS2：低电压、 T 波压低
LQTS3：长ST段，出现正常的T波
然而，诱因和心电图结果都不是很具体，不应该用来确认类型或指导基因测试。
诊断参考
1. Goldenberg I, Moss AJ, Zareba W: QT interval: how to measure it and what is "normal".J Cardiovasc Electrophysiol 2006 Mar;17(3):333-6.doi: 10.1111/j.1540-8167.2006.00408.x
2.Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, Crampton RS: Diagnostic criteria for the long QT syndrome: an update.Circulation 88:782–784, 1993.doi: 10.1161/01.cir.88.2.782
3.Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome.Circulation 124:2181–2184, 2011.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182
长 QT 间期综合征的治疗
任何室性心动过速/心室颤动的治疗
缓解易感因素和触发因素，特别是电解质异常和使用某些药物。
通常是β受体阻滞剂
有时需要美西律
有时植入心脏除颤器（ICD）
有时左心交感神经去神经支配
尖端扭转型室性心动过速的治疗细节 的详细信息在其他地方讨论，但包括对尖端扭转型室性心动过速引起的室颤进行心脏复律和硫酸镁静脉注射。频繁或长时间出现尖端扭转型室性心动过速的患者可能受益于通过使用临时起搏增加心率来缩短QT间期的治疗。与药物引起的获得性尖端扭转型室性心动过速不同，急性静脉药物治疗的主要药物是静脉注射β受体阻滞剂，而不是静脉注射异丙肾上腺素。
预防猝死的长期治疗包括避免特定的触发因素（包括LQTS1和LQTS2的剧烈运动）和QTc延长的情况。在可能的情况下，临床医生应停止任何易感药物，并开出可替代药物（参见 CredibleMeds 获取最新信息）。患者，特别是那些不会接受运动限制的患者，应该接受有关采取适当预防措施的建议（例如，在训练和比赛期间提供自动体外除颤器）。
对于大多数患有 LQTS 并伴有 QT 间期延长或有症状的患者（对 LQTS1 或 LQTS2 最有效），建议使用β受体阻滞剂治疗。当使用β-受体阻滞剂时，最好使用没有内在拟交感神经活性的长效β-受体阻滞剂（如纳多洛尔、缓释普萘洛尔）。当β受体阻滞剂治疗无法有效缓解症状时，可添加美西律（对 LQTS3 最有效）。
进行永久起搏以增加基础心室率并防止后extrasystolic停顿可能会降低复发性 TdEP VT 的概率。植入式心律转复除颤器 (ICD) 适用于心脏骤停后被抢救的患者，以及使用β受体阻滞剂治疗后仍有心源性晕厥的患者（见表植入式心律转复除颤器治疗室性心动过速和心室颤动的适应症)。
左心（交感神经节）去神经支配也可使用（1）。
治疗参考文献
1. Savastano S, Schwartz PJ: Blocking nerves and saving lives: Left stellate ganglion block for electrical storms.Heart Rhythm 20(7):1039–1047, 2023.doi: 10.1016/j.hrthm.2022.11.025
关键点
先天性长QT间期综合征可能导致尖端扭转型室性心动过速、室颤和猝死。
许多因素，尤其是使用某些药物，会增加室性心律失常的风险。
诊断基于临床和心电图标准的组合，包括运动和有时的激发试验。
对特定的患者进行基因检测。
应筛查家庭成员。
长期治疗包括避免触发因素、使用β受体阻滞剂、美西律、永久起搏、植入式心脏复律除颤器或星状神经节去神经支配。