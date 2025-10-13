黏多糖贮积症 (MPS)
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
MPS I-H （Hurler综合征； 607014*）
MPS I-S （Scheie综合征； 607016*）
MPS IH/S （Hurler-Scheie综合征；607015*）
alpha-L-艾杜糖苷酸酶
发作： I-H中，1岁
在IS中， > 5年
I-H/S中，3–8岁
尿代谢： 硫酸皮肤素、硫酸肝素
临床特征： 角膜混浊、关节僵硬、挛缩、多发性骨发育不良、面部粗糙、毛发粗硬、巨舌、器官肿大、智力障碍及退化、心脏瓣膜病、听力和视力受损、腹股沟疝和脐疝、睡眠呼吸暂停、脑积水
治疗： 支持性护理、laronidase替代、干细胞或骨髓移植
MPS II （Hunter综合征； 309900*)
艾杜糖硫酸酯酶
发作： 2–4岁
尿代谢： 硫酸皮肤素、硫酸肝素
临床特征： 和Hurler综合征相似但症状较轻且没有角膜混浊
轻型患者智力正常
重型患者表现为进行性智力和身体残疾，15岁前死亡
治疗： 酶替代(艾度硫酸酯酶)、支持性护理、干细胞或骨髓移植
MPS III （Sanfilippo综合征）
发作： 2–6岁
尿代谢： 硫酸肝素
临床特征：类似Hurler综合征，但伴有严重智力障碍和轻度躯体症状
治疗： 支持性治疗
III-A型 (252900*）
肝素 N-硫酸酯酶
III-B型 (252920*）
alpha-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶
III-C型 (252930*）
乙酰辅酶A：α-葡糖胺-乙酰转移酶
III-D型 (252940*）
N-乙酰氨基葡萄糖-6-硫酸酯酶
MPS IV (Morquio综合征）
发作： 1–4岁
尿代谢物：硫酸角质素；IVB型还包括硫酸软骨素6-硫酸盐
临床特征： 和Hurler综合征相似但具有严重骨改变，包括牙状发育不良；智力可能正常
治疗： 支持性治疗
IVA型的酶替代疗法为使用elosulfase alfa（阿法艾杜糖醛酸酶）
IV-A型 (253000*）
半乳糖胺-6-硫酸硫酸酯酶
IV-B型 (253010*）
beta-半乳糖苷酶
MPS VI （Maroteaux-Lamy综合征； 253200*)
N-乙酰半乳糖胺-4-硫酸酯酶（芳基硫酸酯酶B）
发作： 各不相同，但是和Hurler综合征相似
尿代谢物： 硫酸皮肤素
临床特征： Hurler综合征相似但智力正常
治疗： 用galsulfase（加硫酶）替代，支持性治疗
MPS VII （Sly综合征； 253220*)
beta-葡萄糖醛酸酶
发作： 1–4岁
尿代谢物： 硫酸皮肤素、硫酸肝素、4-硫酸软骨素、6-硫酸软骨素
临床特征： 和Hurler综合征相似但严重程度不同
治疗： 支持性护理、干细胞或骨髓移植
MPS IX （透明质酸酶缺乏症； 601492*)
透明质酸酶
发作： 6个月
尿液代谢物： 无
临床特征： 双侧关节周围软组织肿块、畸形特征、身材矮小、智力正常
治疗： 未建立
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。