溶酶体酶能够分解来自细胞本身（如细胞结构成分再循环利用时）或从细胞外获得的大分子。溶酶体酶或溶酶体其他成分的遗传性缺陷或不足会导致未分解代谢产物的沉积。因为有许多特征性的缺陷，沉积疾病常常以沉积的生化代谢产物来分类。子组包括

也可参见可疑遗传性代谢病的诊断程序

最主要的是黏多糖病和鞘脂代谢障碍。Ⅱ型糖原累积病是一种溶酶体沉积病，但大部分糖原累积病不是。

由于网状内皮细胞在溶酶体中很丰富，（尤其在脾脏），这些组织为一部分溶酶体沉积病累及，但通常是富含酶作用底物的组织最常被累及。富含神经节糖苷脂的大脑特别会被神经节苷脂沉积症所累及，而黏多糖病会累及许多组织，因为黏多糖遍布全身。

黏多糖增多症 (MPS) 黏多糖病（mucopolysaccharidoses，MPS）是氨基聚糖分解过程中的酶类的遗传性缺陷。氨基聚糖（以前被称作黏多糖）是在细胞表面、细胞外基质和结构中含量丰富的多糖。阻止氨基聚糖降解的酶缺陷导致溶酶体中氨基聚糖苷片段的蓄积，引起广泛的骨骼、软组织和中枢神经系统的病变。除外MPSII型，通常是常染色体隐性遗传。 发病年龄、临床表现和严重程度因类型不同而有差异 (见表黏多醣贮积症 [MPS])常见临床表现包括面貌粗糙、神经发育延迟和退化、关节挛缩、器官巨大症、头发僵硬、进行性呼吸功能不全（源自气道阻塞和睡眠性呼吸暂停）、心瓣膜病变、骨骼改变和颈椎半脱位。 黏多醣贮积症的诊断通过病史、体格检查、骨骼检查中发现的骨骼异常（如脂肪软骨营养不良）和尿总氨基聚糖和氨基聚糖片段增多来明确。出生前根据DNA和/或培养的成纤维细胞或出生后外周血白细胞的酶学分析来确诊。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。） 需要检查来监测器官特异性改变（如超声心动图来检查心瓣膜病、听力测试来检查听力改变）。 黏多糖病Ⅰ型的治疗是用laronidase替代酶，它能有效地减缓进展，并逆转该病的非中枢神经系统并发症。也已经采用造血干细胞（HSC）移植。正在研究酶置换和造血干细胞移植联合治疗。对于MPS IV-A型（Morquio A综合征）患者，用elosulfase alfa替代酶可以改善功能状态，包括移动性。 表格 黏多醣贮积症 (MPS) 表格

粘脂贮积病其他溶酶体疾病 此外 粘脂贮积病，还有很多其他的溶酶体疾病包括 其他脂质沉积病

寡糖症及相关疾病

溶酶体转运缺陷

其他溶酶体疾病 表格 粘膜脂质沉积症 (ML) 表格 表格 其他脂质沉积 表格 表格 寡糖症及相关疾病 表格 表格 溶酶体转运缺陷 表格 表格 其他溶酶体疾病 表格