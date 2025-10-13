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心肌炎的分期与治疗

心肌炎的分期与治疗

分期

A期

B期

C期

D 阶段

描述

危险人群

无症状

有症状；

重度

症状

诊断性检测（活检、心脏磁共振成像、肌钙蛋白）

正常

活检或心脏MRI符合诊断标准，或心肌肌钙蛋白异常且伴有额外支持证据

活检或心脏MRI符合诊断标准，或心肌肌钙蛋白异常且伴有额外支持证据

活检或心脏MRI符合诊断标准，或心肌肌钙蛋白异常且伴有额外支持证据

额外的测试（如尚未进行过的话）

心电图

心电图；考虑活检

心电图；进行活检

处理

适当时清除有害物质

风险咨询

适当时清除有害物质

治疗病因

考虑住院治疗以及/或者转诊至心脏衰竭专科中心

指南指导的心力衰竭药物治疗

免疫抑制或其他病因相关的治疗

住院在重症监护室；转至心脏衰竭治疗中心

血液动力学稳定措施，包括根据需要提供机械支持。

心律失常治疗

以指南为导向的心力衰竭治疗方案

如有需要，可进行长期的机械支持或进行移植手术

随访

监测病情进展

监测症状

重复进行心脏磁共振成像（CMRI）和超声心动图检查

考虑进行遗传咨询/检测

连续肌钙蛋白检测、CMRI以及超声心动图

考虑进行遗传咨询/检测

连续肌钙蛋白检测、CMRI以及超声心动图

考虑进行遗传咨询/检测

活动

不适用

考虑临床情况

限制剧烈运动 3 至 6 个月；按照指南要求恢复运动活动

限制剧烈运动 3 至 6 个月；按照指南要求恢复运动活动

Writing Committee, Drazner MH, Bozkurt B, et al.2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Strategies and Criteria for the Diagnosis and Management of Myocarditis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol.2025;85(4):391-431.doi:10.1016/j.jacc.2024.10.080

CMRI = 心脏磁共振成像。

Writing Committee, Drazner MH, Bozkurt B, et al.2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Strategies and Criteria for the Diagnosis and Management of Myocarditis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol.2025;85(4):391-431.doi:10.1016/j.jacc.2024.10.080

CMRI = 心脏磁共振成像。

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