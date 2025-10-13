心肌炎的分期与治疗
分期
A期
B期
C期
D 阶段
描述
危险人群
无症状
有症状；
重度
症状
否
否
是
是
诊断性检测（活检、心脏磁共振成像、肌钙蛋白）
正常
活检或心脏MRI符合诊断标准，或心肌肌钙蛋白异常且伴有额外支持证据
活检或心脏MRI符合诊断标准，或心肌肌钙蛋白异常且伴有额外支持证据
活检或心脏MRI符合诊断标准，或心肌肌钙蛋白异常且伴有额外支持证据
额外的测试（如尚未进行过的话）
无
心电图
心电图；考虑活检
心电图；进行活检
处理
适当时清除有害物质
风险咨询
适当时清除有害物质
治疗病因
考虑住院治疗以及/或者转诊至心脏衰竭专科中心
指南指导的心力衰竭药物治疗
免疫抑制或其他病因相关的治疗
住院在重症监护室；转至心脏衰竭治疗中心
血液动力学稳定措施，包括根据需要提供机械支持。
心律失常治疗
以指南为导向的心力衰竭治疗方案
如有需要，可进行长期的机械支持或进行移植手术
随访
监测病情进展
监测症状
重复进行心脏磁共振成像（CMRI）和超声心动图检查
考虑进行遗传咨询/检测
连续肌钙蛋白检测、CMRI以及超声心动图
考虑进行遗传咨询/检测
连续肌钙蛋白检测、CMRI以及超声心动图
考虑进行遗传咨询/检测
活动
不适用
考虑临床情况
限制剧烈运动 3 至 6 个月；按照指南要求恢复运动活动
限制剧烈运动 3 至 6 个月；按照指南要求恢复运动活动
Writing Committee, Drazner MH, Bozkurt B, et al.2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Strategies and Criteria for the Diagnosis and Management of Myocarditis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol.2025;85(4):391-431.doi:10.1016/j.jacc.2024.10.080
CMRI = 心脏磁共振成像。