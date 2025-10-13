根据 HIV 感染风险的新生儿抗逆转录病毒管理
围产期 HIV 传播风险
孕产妇/新生儿因素
新生儿艾滋病毒管理*
低
母亲在怀孕期间接受了 ART。
母亲在妊娠期间未确诊急性或早期HIV感染。
母亲在妊娠20周至分娩期间持续病毒学抑制（表现为HIV血浆病毒载量<50拷贝/毫升）。
没有人担心母亲对 ART 的依从性。
抗逆转录病毒预防方案：ZDV治疗2周
高
母亲在怀孕期间没有接受 ART。
母亲未接受产前或产时抗逆转录病毒疗法。
母亲仅接受了产时抗逆转录病毒疗法。
母亲接受了产前和产时抗逆转录病毒疗法，但在分娩前4周内HIV血浆病毒载量未知或可检测到（≥50拷贝/毫升）。
母亲在妊娠期或哺乳期（母乳喂养期）发生早期或急性HIV感染（这种情况下应立即停止母乳喂养）。
母亲在分娩时或产后有 1 次以上 HIV 检测呈阳性，但未确诊 HIV 感染状况。
三药推定 HIV 治疗：齐多夫定、拉米夫定和奈韦拉平或拉替拉韦（从出生开始联合用药2至6周）
* 抗逆转录病毒药物应尽快开始，最好在分娩后 6 小时内开始。剂量细节见表 围产期 HIV 暴露的新生儿的抗逆转录病毒给药。
ART = 抗逆转录病毒疗法； ZDV = 齐多夫定。
关于其他较不常见的传播风险类别的数据及进一步信息可从儿童艾滋病病毒感染者抗逆转录病毒治疗及医疗管理专题小组处获取。Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection.September 30, 2025.Accessed June 19, 2025.