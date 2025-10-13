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儿童和青少年NIAAA酒精筛查问卷

儿童和青少年NIAAA酒精筛查问卷

年龄组（岁）*

第一个问题

第二个问题

解释

基于年龄的风险水平

小学（通常9-11岁）

你有朋友在过去一年里喝过含酒精的饮料吗?

在过去的一年里，你喝过几口含酒精的饮料吗?

朋友们：任何饮酒都会加剧担忧

患者：任何饮酒的最高风险

≤11岁：任何饮酒风险最高

中学（通常是11-14岁）

你有朋友在过去一年里喝过含酒精的饮料吗?

在过去的一年里，有多少天你喝了不止几口含酒精的饮料?

朋友们：任何饮酒都会加剧担忧

患者：饮酒的风险从中度到最高，取决于年龄和饮酒天数

≤11岁：任何饮酒的最高风险

12-14岁：1-5天为中等风险；>5天为最高风险

高中（通常14-18岁）

在过去的一年里，有多少天你喝了不止几口含酒精的饮料?

如果你的朋友喝酒，他们通常一次喝几杯？

患者：低，中等或最高风险取决于年龄和天数

朋友：过量饮酒（3-5杯或更多）会增加担忧

14-15岁：1-5天为中等风险；>5天为最高风险

16岁：6-11天为中等风险；>11天为最高风险

17岁：6-24天为中等风险；>24天为最高风险

18岁：12-52天为中等风险；>52天为最高风险

*使用学校级别是因为在向更高级别过渡时风险会增加。

NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

*使用学校级别是因为在向更高级别过渡时风险会增加。

NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

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