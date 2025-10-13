儿童和青少年NIAAA酒精筛查问卷
年龄组（岁）*
第一个问题
第二个问题
解释
基于年龄的风险水平
小学（通常9-11岁）
你有朋友在过去一年里喝过含酒精的饮料吗?
在过去的一年里，你喝过几口含酒精的饮料吗?
朋友们：任何饮酒都会加剧担忧
患者：任何饮酒的最高风险
≤11岁：任何饮酒风险最高
中学（通常是11-14岁）
你有朋友在过去一年里喝过含酒精的饮料吗?
在过去的一年里，有多少天你喝了不止几口含酒精的饮料?
朋友们：任何饮酒都会加剧担忧
患者：饮酒的风险从中度到最高，取决于年龄和饮酒天数
≤11岁：任何饮酒的最高风险
12-14岁：1-5天为中等风险；>5天为最高风险
高中（通常14-18岁）
在过去的一年里，有多少天你喝了不止几口含酒精的饮料?
如果你的朋友喝酒，他们通常一次喝几杯？
患者：低，中等或最高风险取决于年龄和天数
朋友：过量饮酒（3-5杯或更多）会增加担忧
14-15岁：1-5天为中等风险；>5天为最高风险
16岁：6-11天为中等风险；>11天为最高风险
17岁：6-24天为中等风险；>24天为最高风险
18岁：12-52天为中等风险；>52天为最高风险
*使用学校级别是因为在向更高级别过渡时风险会增加。
NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.