非他汀类降脂药物*
药物治疗
注释
腺苷三磷酸柠檬酸裂解酶抑制剂
降低LDL-C
Bempedoic acid
高尿酸血症、肌腱断裂的风险
特别适用于他汀类药物相关肌肉不良反应的患者，因为肌肉中缺乏激活这种药物所需的酶
胆汁酸多价螯合剂
降低LDL（主要作用）；轻微升高HDL-C（次要作用）；可能升高TGs
考来烯胺
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考来维仑
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考来替泊
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胆固醇吸收抑制剂
降低LDL-C（主要作用），轻微增加HDL-C
依折麦布
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用于纯合子型家族性高胆固醇血症的药物
降低LDL-C
Evinacumab
通过静脉输注给药，持续60分钟
临床试验中的不良反应包括鼻咽炎、流感样疾病和输液反应
洛美他派
肝毒性风险
逐渐加大剂量（大约每2周）
剂量加大前检测转氨酶水平
贝特类
降低甘油三酯和极低密度脂蛋白，提高高密度脂蛋白（HDL），可能会增加LDL-C（高甘油三酯患者）
苯扎贝特
肾功能不全患者减量
在美国不可用
环丙贝特
在美国不可用
非诺贝特
肾功能不全患者减量
是贝特类中与他汀类联用时最安全的一种
吉非贝齐
肾功能不全患者减量
烟酸
增加HDL-C，降低TGs（小剂量）；降低LDL（较大剂量）；降低Lp（a）（次要作用）
常见副作用：潮红，糖耐量受损，尿酸增加。
使用阿司匹林并与食物同服可尽量减少潮红
单克隆抗体PCSK9
降低LDL-C和TG，可能降低Lp(a)
Alirocumab（一种PCSK9抑制剂）
对于家族性高胆固醇血症患者和其他高危人群
Evolocumab（一种PCSK9抑制剂）
对于家族性高胆固醇血症患者及其他高风险人群
处方ω-3脂肪酸
二十碳五烯酸乙酯（EPA）+二十二碳六烯酸（DHA）
降低TGs
增加LDL-C
仅限二十碳五烯酸乙酯（EPA）
仅降低TGs
靶向PCSK9的SiRNA
降低LDL-C和TG，可能降低LP(a)
英克西兰
对于患有家族性高胆固醇血症和其他高风险患者
*这些药物中的许多也可以与他汀类药物联合使用。
HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）；HDL-C=HDL cholesterol（高密度脂蛋白胆固醇）；LDL=low-density lipoprotein（低密度脂蛋白）；LDL-C=LDL cholesterol（低密度脂蛋白胆固醇）；Lp(a)=lipoprotein (a)（脂蛋白(a)）；PCSK9=proprotein convertase subtilisin-like/kexin type 9（前蛋白转化酶枯草溶菌素9型）；SiRNA=small interfering ribonucleic acid（小分子干扰核糖核酸）；TG=triglyceride（甘油三酯）；VLDL=very low-density lipoprotein（极低密度脂蛋白）。