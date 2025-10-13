skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

非他汀类降脂药物*

非他汀类降脂药物*

药物治疗

注释

腺苷三磷酸柠檬酸裂解酶抑制剂

降低LDL-C

Bempedoic acid

高尿酸血症、肌腱断裂的风险

特别适用于他汀类药物相关肌肉不良反应的患者，因为肌肉中缺乏激活这种药物所需的酶

胆汁酸多价螯合剂

降低LDL（主要作用）；轻微升高HDL-C（次要作用）；可能升高TGs

考来烯胺

考来维仑

考来替泊

胆固醇吸收抑制剂

降低LDL-C（主要作用），轻微增加HDL-C

依折麦布

用于纯合子型家族性高胆固醇血症的药物

降低LDL-C

Evinacumab

通过静脉输注给药，持续60分钟

临床试验中的不良反应包括鼻咽炎、流感样疾病和输液反应

洛美他派

肝毒性风险

逐渐加大剂量（大约每2周）

剂量加大前检测转氨酶水平

贝特类

降低甘油三酯和极低密度脂蛋白，提高高密度脂蛋白（HDL），可能会增加LDL-C（高甘油三酯患者）

苯扎贝特

肾功能不全患者减量

在美国不可用

环丙贝特

在美国不可用

非诺贝特

肾功能不全患者减量

是贝特类中与他汀类联用时最安全的一种

吉非贝齐

肾功能不全患者减量

烟酸

增加HDL-C，降低TGs（小剂量）；降低LDL（较大剂量）；降低Lp（a）（次要作用）

常见副作用：潮红，糖耐量受损，尿酸增加。

使用阿司匹林并与食物同服可尽量减少潮红

单克隆抗体PCSK9

降低LDL-C和TG，可能降低Lp(a)

Alirocumab（一种PCSK9抑制剂）

对于家族性高胆固醇血症患者和其他高危人群

Evolocumab（一种PCSK9抑制剂）

对于家族性高胆固醇血症患者及其他高风险人群

处方ω-3脂肪酸

二十碳五烯酸乙酯（EPA）+二十二碳六烯酸（DHA）

降低TGs

增加LDL-C

仅限二十碳五烯酸乙酯（EPA）

仅降低TGs

靶向PCSK9的SiRNA

降低LDL-C和TG，可能降低LP(a)

英克西兰

对于患有家族性高胆固醇血症和其他高风险患者

*这些药物中的许多也可以与他汀类药物联合使用。

HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）；HDL-C=HDL cholesterol（高密度脂蛋白胆固醇）；LDL=low-density lipoprotein（低密度脂蛋白）；LDL-C=LDL cholesterol（低密度脂蛋白胆固醇）；Lp(a)=lipoprotein (a)（脂蛋白(a)）；PCSK9=proprotein convertase subtilisin-like/kexin type 9（前蛋白转化酶枯草溶菌素9型）；SiRNA=small interfering ribonucleic acid（小分子干扰核糖核酸）；TG=triglyceride（甘油三酯）；VLDL=very low-density lipoprotein（极低密度脂蛋白）。

*这些药物中的许多也可以与他汀类药物联合使用。

HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）；HDL-C=HDL cholesterol（高密度脂蛋白胆固醇）；LDL=low-density lipoprotein（低密度脂蛋白）；LDL-C=LDL cholesterol（低密度脂蛋白胆固醇）；Lp(a)=lipoprotein (a)（脂蛋白(a)）；PCSK9=proprotein convertase subtilisin-like/kexin type 9（前蛋白转化酶枯草溶菌素9型）；SiRNA=small interfering ribonucleic acid（小分子干扰核糖核酸）；TG=triglyceride（甘油三酯）；VLDL=very low-density lipoprotein（极低密度脂蛋白）。

在这些主题中