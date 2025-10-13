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非甾体类抗炎药(NSAIDs)

非甾体类抗炎药(NSAIDs)

NSAID药物

常用剂量（口服）

每日最大推荐剂量

非选择性的NSAIDs

双氯芬酸

75 毫克每天 2 次或 50 毫克每天 3 次

每天一次，每次100 mg （缓释剂）

150 mg

依托度酸

300–500 毫克，每天 2 次

1200 mg

非诺洛芬

300–600 毫克，每天 4 次

3200 mg

氟比洛芬

100 毫克，每天 2 或 3 次 

300 mg

布洛芬

400–800 毫克，每天 4 次

3200 mg

吲哚美辛

25 mg 每天3~4次

每天两次，每次75mg（缓释剂）

200 mg

酮洛芬

50~75 mg qid

每天一次，每次200 mg（缓释剂）

300 mg

甲氯灭酸

50 mg 每天3~4次

400 mg

美洛昔康*

每天一次，每次7.5 mg

15 mg

萘丁美酮

1000～2000 mg/d，每天一次或分次服用(500~1000 mg bid)

2000mg

萘普生

250–500 毫克，每天 2 次

1500 mg

奥沙普秦

每天一次，每次1200 mg

1800 mg

吡罗昔康

每天一次，每次20 mg

20 mg

舒林酸

150–200mg bid

400 mg

托美丁

400 mg，每天 3 次

1800 mg

Cyclooxygenase-2 (COX-2) 选择性 NSAIDs

塞来昔布

每天一次或两次，每次200 mg

400 mg

* COX-2 特异性尚不清楚。

* COX-2 特异性尚不清楚。

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