非甾体类抗炎药(NSAIDs)
NSAID药物
常用剂量（口服）
每日最大推荐剂量
非选择性的NSAIDs
双氯芬酸
75 毫克每天 2 次或 50 毫克每天 3 次
每天一次，每次100 mg （缓释剂）
150 mg
依托度酸
300–500 毫克，每天 2 次
1200 mg
非诺洛芬
300–600 毫克，每天 4 次
3200 mg
氟比洛芬
100 毫克，每天 2 或 3 次
300 mg
布洛芬
400–800 毫克，每天 4 次
3200 mg
吲哚美辛
25 mg 每天3~4次
每天两次，每次75mg（缓释剂）
200 mg
酮洛芬
50~75 mg qid
每天一次，每次200 mg（缓释剂）
300 mg
甲氯灭酸
50 mg 每天3~4次
400 mg
美洛昔康*
每天一次，每次7.5 mg
15 mg
萘丁美酮
1000～2000 mg/d，每天一次或分次服用(500~1000 mg bid)
2000mg
萘普生
250–500 毫克，每天 2 次
1500 mg
奥沙普秦
每天一次，每次1200 mg
1800 mg
吡罗昔康
每天一次，每次20 mg
20 mg
舒林酸
150–200mg bid
400 mg
托美丁
400 mg，每天 3 次
1800 mg
Cyclooxygenase-2 (COX-2) 选择性 NSAIDs
塞来昔布
每天一次或两次，每次200 mg
400 mg
* COX-2 特异性尚不清楚。