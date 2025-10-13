正常月经参数*
参数
正常值
备注
频率
≥ 24 至 ≤ 38 天
周期长度是指从一个月经周期的第一天到下一个月经期的第一天的天数。
规律性
≤ 7至9天
规律性定义为最长周期与最短周期之间的周期长度变化。
持续时间
每个周期的出血持续天数≤ 8 天
—
出血量
< 80 mL
在临床上，患者对出血的描述为正常量
临床上，精确测量出血量是不可行的。出血量的评估基于患者的描述（轻度、正常、重度）。
临床医生有时会通过询问一段时间内有多少卫生巾或卫生棉条被浸透来进行估计（如果患者在 3 小时或更短时间内浸透一块卫生巾或卫生棉条和/或排出直径大于 1 英寸 [2.5 厘米] 的血块，则可能出现大量出血）。
* Based on Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee.The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237. doi: 10.1002/ijgo.12709.]. Int J Gynaecol Obstet.2018;143(3):393-408.doi:10.1002/ijgo.12666