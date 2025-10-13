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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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正常产后变化

正常产后变化

参数

第一个 24 小时

产后3～4天

5天–2周

2周后

4周后

临床表现

心率（次/min）

开始降低

降至基础水平

基础水平

基础水平

基础水平

体温

轻度上升

常为基础水平

基础水平

基础水平

基础水平

阴道分泌物

血性（血性恶露）

血性（血性恶露）

淡棕色（浆液性恶露）*

淡棕色到黄白色（白色恶露）

黄白色或正常

尿量

增多

增多

降至基础水平

基础水平

基础水平

子宫

子宫复旧开始

持续复旧

质地变硬，不再有压痛

宫底位于脐耻之间

腹部无法扪及

孕前大小

情绪

可能出现产后情绪低落

可能出现产后情绪低落

产后7～14天恢复正常

基础水平

基础水平

乳房（如果不哺乳）

轻度增大

肿胀

减小

基础水平

基础水平

排卵（如果不哺乳）

不太会发生

不太会发生

不太会发生

不太会发生但有可能

有可能发生；必要时采取避孕措施

实验室

白细胞计数

至20,000～30,000/mcL

减少

降至基础水平

基础水平

基础水平

血浆纤维蛋白原和ESR

升高

升高

产后7天降至正常

基础水平

基础水平

*胎盘部位焦痂脱落出血能够造成7~14天时约250mL的血液丢失。

ESR = 红细胞沉降率； WBC = 白细胞计数。

*胎盘部位焦痂脱落出血能够造成7~14天时约250mL的血液丢失。

ESR = 红细胞沉降率； WBC = 白细胞计数。

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