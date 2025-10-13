正常产后变化
参数
第一个 24 小时
产后3～4天
5天–2周
2周后
4周后
临床表现
心率（次/min）
开始降低
降至基础水平
基础水平
基础水平
基础水平
体温
轻度上升
常为基础水平
基础水平
基础水平
基础水平
阴道分泌物
血性（血性恶露）
血性（血性恶露）
淡棕色（浆液性恶露）*
淡棕色到黄白色（白色恶露）
黄白色或正常
尿量
增多
增多
降至基础水平
基础水平
基础水平
子宫
子宫复旧开始
持续复旧
质地变硬，不再有压痛
宫底位于脐耻之间
腹部无法扪及
孕前大小
情绪
可能出现产后情绪低落
可能出现产后情绪低落
产后7～14天恢复正常
基础水平
基础水平
乳房（如果不哺乳）
轻度增大
肿胀
减小
基础水平
基础水平
排卵（如果不哺乳）
不太会发生
不太会发生
不太会发生
不太会发生但有可能
有可能发生；必要时采取避孕措施
实验室
白细胞计数
至20,000～30,000/mcL
减少
降至基础水平
基础水平
基础水平
血浆纤维蛋白原和ESR
升高
升高
产后7天降至正常
基础水平
基础水平
*胎盘部位焦痂脱落出血能够造成7~14天时约250mL的血液丢失。
ESR = 红细胞沉降率； WBC = 白细胞计数。