应尽可能避免尿潴留和膀胱过度膨胀。可能发生一过性多尿，尤其是停用催产素后。必须鼓励和监控排尿，以免发生无症状性膀胱过度充盈。分娩过程中的阴部神经损伤可导致膀胱功能障碍，有时会导致患者感觉不到排尿的冲动。耻骨联合上触及包块，或宫底达脐上者提示膀胱过度充盈。如发生膀胱过度扩张，需进行导尿以立即缓解不适和防止远期排尿功能异常。如果过度膨胀复发，可能需要留置或间歇导管。产后尿潴留通常会在 1 至 14 天内解决。

鼓励产妇在出院前排便，尽管由于在产后短时间内即让患者出院，这个建议常不易实施。许多妇女在分娩后会出现便秘，尤其是剖腹产或需要服用阿片类药物止痛的妇女。 如果产后3天没有排便，可以给予缓泻剂（如蚤草、多库酯钠、比沙可啶）。避免便秘可预防或帮助减轻痔疮存在，这也可以用温水坐浴治疗。对于涉及直肠或肛门括约肌的大面积会阴裂伤修复的女性，应给予大便软化剂（例如多库酯）以防止便秘和随之而来的用力排便，而用力排便会对修复部位造成压力。

区域（脊髓或硬膜外）或全身麻醉可能通过延迟下床活动，推迟排便和自发排尿