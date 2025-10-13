寡糖贮积症及相关疾病
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
涎酸贮积症 (256550*)
神经氨酸酶 1 （唾液酸酶）
I型（樱桃红黄斑斑点肌阵挛综合征，轻微型）
发作： 8–25岁
尿代谢： 唾液酸寡糖增加
临床特征： 樱桃红黄斑斑点、隐匿性视力丧失、白内障、进行性肌阵挛和共济失调、智力正常、深腱反射增强
治疗： 支持性治疗
II型（先天型、婴儿型、青少年型和儿童型）
发作： 先天型，出生前
婴儿型，出生至12个月
青少年型和儿童型，2-20岁
尿代谢： 唾液酸寡糖增加
临床特征： I型所有特征粗糙面容、肌张力低下、肝肿大、腹水、腹股沟疝、发育迟缓、肌肉萎缩、喉软骨软化症、多发性骨骼发育异常
治疗： 支持性治疗
半乳糖唾液酸沉积症 （Goldberg综合征， 结合神经氨酸酶和beta-半乳糖苷酶缺乏症； 256540*）
保护蛋白/组织蛋白酶A (PPCA)
发作： 新生儿型中， 出生到3个月
晚期婴儿型，第一年
青少年/成人型，青春期，但有很大变异性
尿代谢： 唾液酸寡糖增加，但没有游离唾液酸
临床特征： 粗糙面容、角膜混浊、樱桃红黄斑斑点、智力障碍、癫痫发作、多发性骨发育不良、听力丧失、血管瘤、心脏瓣膜病
治疗： 支持性治疗
唾液脂贮积症（磷脂贮积症、IV型粘脂贮积症、Berman病；252650*）
发作： 1岁
尿代谢： 无粘多糖
临床特征：严重型(Berman病)和轻型
发育迟缓、角膜混浊、视力缺陷、斜视、肌张力低下、腱反射亢进；无X线骨骼异常、巨头畸形或器官肿大
治疗： 支持性治疗
甘露糖苷贮积症
发作： I型，3–12个月
II型，1–4岁
尿代谢： 富含甘露糖的寡糖
临床特征： 粗糙面容、巨脑症、巨舌症、白内障、牙龈肥大、轻度肝脾肿大、多发性骨发育不良、肌张力低下、听力丧失、股骨弯曲、全血细胞减少症、复发性呼吸道感染、免疫缺陷和自身免疫、发育障碍
治疗： 支持性护理，考虑骨髓或干细胞移植
α-甘露糖苷贮积症(248500*)，I型（重型）或II型（轻型）
alpha-D-甘露糖苷酶
β-甘露糖苷贮积症(248510*)
β-D-甘露糖苷酶
发作： 1–6岁
尿代谢： 二糖、甘露糖基-(1-4)-N-乙酰氨基葡萄糖、硫酸肝素
临床特征： 粗糙面容、耳聋、语言发育迟缓、多动、生殖器血管角化瘤、结膜血管曲折
治疗： 支持性护理，考虑骨髓或干细胞移植
岩藻糖苷贮积症(230000*)
alpha-L-岩藻糖苷酶
发作： I型， 3–18个月
II型， 1–2岁
尿代谢物： 寡糖
临床特征： 身材矮小、生长迟缓、粗糙面容、巨舌、心脏肥大、反复呼吸道感染、多发性骨发育不良、疝、肝脾肿大、血管角质瘤、无汗症和汗液氯化物升高、发育障碍、肌张力低下转为肌张力增高、脑萎缩、癫痫发作、痉挛性四肢瘫痪、空泡淋巴细胞
多数患者来自于意大利或美国西南部
治疗： 支持性护理，考虑骨髓或干细胞移植
天冬氨酰葡糖胺尿症(208400*)
N-天冬氨酰氨基葡糖苷酶
发作： 2–6岁
尿液代谢物：天冬氨酰葡糖胺
临床特征： 生长迟缓、小头畸形、白内障、粗糙面容、巨舌、二尖瓣关闭不全、肝肿大、腹泻、疝、反复呼吸道感染、巨睾、轻度多发性骨发育不良、弥漫性躯体性血管角化瘤、痤疮、发育障碍、肌张力低下、强直、脑萎缩、癫痫发作、语言发育迟缓、声音嘶哑
高发于芬兰人群
治疗： 支持性护理，考虑骨髓或干细胞移植
Winchester综合征 (277950*)
金属蛋白酶-2
发作： 婴儿早期
尿液代谢物： 无
临床特征： 身材矮小、粗糙面容、角膜混浊、牙龈增生、关节挛缩、骨质疏松症、脊柱后侧凸、脊椎压缩、腕跗骨溶解、足部小关节强直、弥漫性皮肤增厚、色素沉着过度、多毛症
治疗： 支持性治疗
Schindler病
N-乙酰-半乳糖胺酶
I型（婴儿严重型； 609241*)
发作： 8–15个月
尿代谢： 低聚糖和O连接唾液肽
临床特征： 皮质盲、视神经萎缩、眼球震颤、斜视、骨质减少、关节挛缩、肌肉萎缩、发育迟缓和倒退、肌阵挛、癫痫发作、强直、反射亢进、去皮质姿势、神经轴索营养不良
治疗： 支持性治疗
II型 （神崎病， 成年发作型； 609242*)
发病： 成年
尿代谢： 低聚糖和O连接唾液肽
临床特征： 粗糙面容、耳聋、结膜和视网膜血管迂曲、弥漫性躯体性血管角化瘤、毛细血管扩张、淋巴水肿、轻度智力受损、周围轴突神经病变
治疗： 支持性治疗
III型 （中间型； 609241*)
发病：儿童期
尿代谢： 低聚糖和O连接唾液肽
临床特征： 介于I型和II型之间，变异性，范围从癫痫和中度精神运动发育迟缓到伴有言语和语言发育迟缓的轻度自闭症特征
治疗： 支持性治疗
N-糖基化的先天性疾病（CDG）， I型（预高尔基体糖基化缺陷）
发病： 多数在婴儿期或儿童期
临床特征（以下的一些或大多数）： 生长障碍、前额突出和大耳朵、高拱形腭或腭裂、斜视、色素性视网膜炎、心包积液、心肌病、肝肿大、呕吐、腹泻、肝纤维化、原发性卵巢功能衰竭、肾囊肿、肾病、近端肾小管病、脊柱后凸、关节挛缩、异位脂肪垫、橘皮样皮肤、肌肉无力、肌张力低下、卒中样发作、癫痫发作、橄榄桥脑发育不全、周围神经病变、甲状腺功能减退、高胰岛素血症、凝血因子XI缺乏、抗凝血酶III缺乏、血小板增多症、IgA和IgG降低、白细胞粘附缺陷（IIc型中）、低白蛋白血症、低胆固醇血症、当进行血清转铁蛋白等电聚焦时二唾液酸转铁蛋白和去唾液酸转铁蛋白带增加
治疗： 支持性治疗
CDG Ia （单独神经系统和神经系统-脏器型； 212065*)
磷酸甘露糖变位酶-2
CDG Ib (602579*)
磷酸甘露糖异构酶
CDG Ic (603147*)
Dolichyl-P-Glc：Man(9)GlcNAc(2)-PP-多萜醇葡糖基转移酶
CDG Id (601110*)
Dolichyl-P-Man：Man(5)GlcNAc(2)-PP-多萜醇甘露糖基转移酶
CDG Ie (608799*)
多萜醇基-P-甘露糖合酶
CDG If (609180*)
甘露糖-P-多萜醇利用的蛋白质
CDG Ig (607143*)
多萜醇-P-甘露糖：Man-7-GlcNAc-2-PP-dolichyl-alpha-6-甘露糖基转移酶
CDG Ih (608104*)
多萜醇-P-葡萄糖：Glc-1-Man-9-GlcNAc-2-PP-多萜醇-alpha-3-葡萄糖基转移酶
CDG Ii (607906*)
alpha-1,3-甘露糖基转移酶
CDG Ij (608093*)
UDP-GlcNAc：磷酸多萜醇 N-乙酰氨基葡萄糖磷酸转移酶
CDG Ik (608540*)
beta-1,4-甘露糖基转移酶
CDG Il (608776*)
alpha-1,2-甘露糖基转移酶
N-糖基化的先天性疾病，II型（Golgi缺陷）
与I型相同，不同点在于血清转铁蛋白等电聚焦表现出单唾液酸转铁蛋白带、二唾液酸转铁蛋白带、三唾液酸转铁蛋白带和去唾液酸转铁蛋白带增加。
对于IIb型，模式正常
CDG IIa (212066*)
甘露糖基-α-1,6-糖蛋白-β-1,2-N-乙酰氨基葡萄糖转移酶
CDG IIb (606056*)
葡糖苷酶 I
CDG IIc （Rambam-Hasharon综合征； 266265*)
GDP-岩藻糖转运蛋白-1
CDG IId (607091*)
beta-1,4-半乳糖基转移酶
CDG IIe (608779*)
低聚高尔基复合物-7
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。