†这些阿片受体激动剂可以与对乙酰氨基酚、阿司匹林或布洛芬合成为单片药剂。它们通常单独使用，以使对乙酰氨基酚，阿司匹林或布洛芬的剂量限制不会限制阿片类药物的剂量。如果需要联合治疗，可以分别添加对乙酰氨基酚，阿司匹林或布洛芬，同时最大程度地增加阿片类激动剂的剂量灵活性。