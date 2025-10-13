skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

口服H1拮抗剂

口服H1拮抗剂

药物

可用制剂

第一代*

溴苯那敏†

仅作为减充血剂或镇咳药的组合产品提供，不建议6岁以下的儿童使用

4，8，12mg片剂

2mg/5mL酏剂

8和12 mg片剂（缓释，单方）

氯苯那敏†

仅作为减充血剂或镇咳药的组合产品提供，不建议6岁以下的儿童使用

2mg咀嚼片

4，8，12mg片剂

缓释： 12 mg片剂或胶囊

2mg/5mL糖浆

氯马斯汀

1.34，2.68mg片剂

0.67mg/5mL糖浆

赛庚啶

4mg片剂

2mg/5mL糖浆

右氯苯那敏

2mg片剂

2mg/5mL糖浆

4，6mg缓释片

苯海拉明

25，50mg胶囊或片剂

12.5 mg咀嚼片

12.5mg/5mL酏剂

12.5mg/mL糖浆

羟嗪

25，50，100mg胶囊

10，25，50，100mg片剂

10mg/5mL糖浆

25mg/5mL口服混悬液

异丙嗪

儿童过敏性疾病首选更安全的替代品

12.5、25和50 mg片剂

6.25mg/5mL，25mg/5mL糖浆

第二代

阿伐斯汀/伪麻黄碱

8毫克的阿伐斯汀加60毫克伪麻黄碱胶囊

西替利嗪

5，10mg片剂

1mg/mL糖浆

地氯雷他定

5 mg片剂

0.5mg/mL糖浆

非索非那定

30，60，180mg片剂

30 mg口腔崩解片

6mg/mL口服混悬液

左西替利嗪（levocetirizine）

5 mg片剂

0.5 mg/mL口服液

氯雷他定

10 毫克片剂和胶囊

5mg咀嚼片

5 和 10 毫克口服崩解片

1mg/mL糖浆

1 毫克/毫升口服液

咪唑斯汀

10mg片剂

* 大多数第一代抗组胺药具有强烈的抗胆碱能作用。老年、青光眼、前列腺增生、便秘、谵妄、痴呆、体位性低血压患者一般不推荐选用第一代抗组胺药。这些药物通常会引起镇静、口干、视力模糊、尿潴留、便秘和直立性低血压。

在儿童中，考虑到第一代抗组胺药潜在的不良反应（尤其是与其他药物联用时），应仅在按需时使用；过敏性鼻炎优先选用第二代抗组胺药。

† 通常，溴苯那敏和氯苯那敏仅以与其他药物（如减充血剂、止咳药）的复方制剂形式提供。6岁以下儿童不应使用溴苯那敏氯苯那敏与其他药物（如右美沙芬、去氧肾上腺素）的复方制剂。

* 大多数第一代抗组胺药具有强烈的抗胆碱能作用。老年、青光眼、前列腺增生、便秘、谵妄、痴呆、体位性低血压患者一般不推荐选用第一代抗组胺药。这些药物通常会引起镇静、口干、视力模糊、尿潴留、便秘和直立性低血压。

在儿童中，考虑到第一代抗组胺药潜在的不良反应（尤其是与其他药物联用时），应仅在按需时使用；过敏性鼻炎优先选用第二代抗组胺药。

† 通常，溴苯那敏和氯苯那敏仅以与其他药物（如减充血剂、止咳药）的复方制剂形式提供。6岁以下儿童不应使用溴苯那敏氯苯那敏与其他药物（如右美沙芬、去氧肾上腺素）的复方制剂。

在这些主题中