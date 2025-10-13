口服H1拮抗剂
药物
可用制剂
第一代*
溴苯那敏†
仅作为减充血剂或镇咳药的组合产品提供，不建议6岁以下的儿童使用
4，8，12mg片剂
2mg/5mL酏剂
8和12 mg片剂（缓释，单方）
氯苯那敏†
仅作为减充血剂或镇咳药的组合产品提供，不建议6岁以下的儿童使用
2mg咀嚼片
4，8，12mg片剂
缓释： 12 mg片剂或胶囊
2mg/5mL糖浆
氯马斯汀
1.34，2.68mg片剂
0.67mg/5mL糖浆
赛庚啶
4mg片剂
2mg/5mL糖浆
右氯苯那敏
2mg片剂
2mg/5mL糖浆
4，6mg缓释片
苯海拉明
25，50mg胶囊或片剂
12.5 mg咀嚼片
12.5mg/5mL酏剂
12.5mg/mL糖浆
羟嗪
25，50，100mg胶囊
10，25，50，100mg片剂
10mg/5mL糖浆
25mg/5mL口服混悬液
异丙嗪
儿童过敏性疾病首选更安全的替代品
12.5、25和50 mg片剂
6.25mg/5mL，25mg/5mL糖浆
第二代
阿伐斯汀/伪麻黄碱
8毫克的阿伐斯汀加60毫克伪麻黄碱胶囊
西替利嗪
5，10mg片剂
1mg/mL糖浆
地氯雷他定
5 mg片剂
0.5mg/mL糖浆
非索非那定
30，60，180mg片剂
30 mg口腔崩解片
6mg/mL口服混悬液
左西替利嗪（levocetirizine）
5 mg片剂
0.5 mg/mL口服液
氯雷他定
10 毫克片剂和胶囊
5mg咀嚼片
5 和 10 毫克口服崩解片
1mg/mL糖浆
1 毫克/毫升口服液
咪唑斯汀
10mg片剂
* 大多数第一代抗组胺药具有强烈的抗胆碱能作用。老年、青光眼、前列腺增生、便秘、谵妄、痴呆、体位性低血压患者一般不推荐选用第一代抗组胺药。这些药物通常会引起镇静、口干、视力模糊、尿潴留、便秘和直立性低血压。
在儿童中，考虑到第一代抗组胺药潜在的不良反应（尤其是与其他药物联用时），应仅在按需时使用；过敏性鼻炎优先选用第二代抗组胺药。
† 通常，溴苯那敏和氯苯那敏仅以与其他药物（如减充血剂、止咳药）的复方制剂形式提供。6岁以下儿童不应使用溴苯那敏和氯苯那敏与其他药物（如右美沙芬、去氧肾上腺素）的复方制剂。