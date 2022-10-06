过敏和过敏性疾病概述

当详尽的病史和体格检查都不能确定引起症状的原因时，可采用标准化浓度的抗原皮肤试验。相对于过敏性哮喘或食物过敏，皮肤试验对诊断过敏性鼻炎和结膜炎有较高的阳性预测值；此外，对食物过敏的阴性预测值高。

最常使用的过敏原主要包括花粉（树，牧草和野草）、真菌、屋尘螨粪便、动物皮屑和血清、昆虫毒液、食物和beta-内酰胺类抗生素。根据患者的病史和当地的流行情况选择皮试抗原。

有2种皮试方法：

经皮点刺

皮内试验

点刺试验可检测大多数过敏原，通常是最先做的。皮内试验更敏感，但是特异性不高，可用于评估点刺试验阴性或可疑的试验结果。

皮肤点刺试验的方法是在皮肤上滴一滴过敏原提取液，然后在该处挑刺或刺穿皮肤，通常用27号针尖或用商品化的皮肤点刺针以20°角挑起皮肤。

如果在点刺试验中未发现过敏原，则进行皮内试验。

皮内试验用0.5或1mL的注射器和27号短斜面针尖将足量的过敏原提取液注入皮内，产生1或2mm皮丘（一般是0.02mL）。

皮肤点刺和皮内试验均应设阴性对照（单独稀释液）和组胺阳性对照（点刺试验为10mg/mL，皮内试验1：1000稀释0.01mL）。如果患者在近期（1年内）对测试的过敏原有反应，起始浓度为标准试剂稀释100倍，然后用稀释10倍，最后用标准试剂浓度。

若在15～20分钟内出现风团和红斑，且风团直径比阴性对照组至少大3～5mm则为阳性。

假阳性见于皮肤划痕征阳性者（团和红斑是由擦拭或搔刮皮肤引起）。假阴性见于过敏原提取液保存不当或过期。

某些药物也能干扰试验结果，应当在停药后数日至1周后进行试验。这些药物包括非处方药和处方抗组胺药、三环类抗抑郁药、奥马珠单抗和单胺氧化酶抑制剂。服用beta阻断剂的患者应当避免进行该试验，因为这类患者更可能发生严重反应。这些风险因素往往预示心肺功能储备的有限，包括冠心病、心律失常或者年老。此外，beta-受体阻滞剂通过对beta-肾上腺素受体激动剂如肾上腺素的阻断作用，能干扰其对严重不良反应的治疗。

过敏原特异性血清IgE检测 是使用酶标记的抗IgE抗体，以检测与已知的过敏原结合的血清IgE。 当皮肤测试可能无效或存在风险的情况下，例如，干扰测试结果的药物不能暂时停服，或皮肤疾病如湿疹或银屑病使皮肤测试变得困难时，应进行这些试验。对过敏原特异性血清IgE的测试，过敏原被固定在合成表面。患者血清和酶标记抗IgE抗体孵育后，加入酶的底物；底物用于比色荧光或结合化学发光检测。过敏原特异性IgE检测已经取代了使用碘125标记的抗IgE抗体进行检测的放免检测（RAST）。虽然变应原特异性血清IgE测试不是放射性的，但是它们仍然有时被称为RAST。

激发试验包括口服激发，即将黏膜直接暴露于过敏原；它适用于必须记录其反应的患者（例如，职业或残疾索赔）以及排除被认为具有低过敏风险的患者的IgE介导的过敏。这种测试通常是为了排除食物和药物过敏。其他类型的刺激试验包括让患者通过运动来诊断运动诱发性哮喘。可以在办公室里进行各种针对身体荨麻疹的刺激性测试；它们包括在皮肤上放置冰块4分钟，以诊断感冒引起的荨麻疹，要求患者锻炼以提高体温，从而确认胆碱能性荨麻疹，以及在患者的手臂或手上放置涡流（实验室振动设备），以识别肥大细胞介导的振动性荨麻疹。

眼结膜激发试验并不比皮肤试验好，很少采用。

鼻和支气管激发试验主要用于研究，当皮试阳性的临床意义不明确，或者无合适的皮试试剂（如：职业相关性哮喘）时，可以应用支气管激发试验。