儿童无症状重度高血压的口服药物
药物（类别）
剂量
不良反应
注释
可乐定（中枢alpha-激动剂）
对于 <12 岁的儿童，使用基于体重的剂量：初始剂量为每 6 至 8 小时 2-5 微克/千克，调整至 10 微克/千克；最大剂量每天最多可给药 4 次
对于 12 岁以上的儿童，使用固定给药方案：0.1 mg，每天 2 次，根据需要每天增加 0.1 mg，直至 0.4 mg，每天 2 次
明显嗜睡、乏力、头晕、口干
可乐定不应突然停药。
肼苯哒嗪（血管扩张剂）
初始剂量 0.25 mg/kg 每 6 至 8 小时根据需要增加至每 6 小时最大 25 mg
心动过速、头痛
肼苯哒嗪具有可变的半衰期，这是由基因决定的。
有肾功能不全的儿童需要调整剂量。
伊拉地平（钙通道阻滞剂）
初始剂量 0.05 至 0.1 mg/kg，每 6 至 8 小时一次，使用速释胶囊最多 5 mg
常见不良反应：潮红、外周水肿
严重不良反应：血管性水肿
伊拉地平在服用唑类抗真菌药的患者中引起过度反应。
米诺地尔（直接血管扩张剂）
0.1 到 0.2 mg/kg，每天一次，最多 10 mg（可能增加到每 8 到 12 小时一次）
常见不良反应：头晕、长期低血压、体液潴留
严重不良反应：心力衰竭、肺水肿、史蒂文斯-约翰逊综合征
米诺地尔是最有效的口服血管扩张剂，作用时间很长，其作用难以逆转。
米诺地尔禁用于急性心肌梗塞或嗜铬细胞瘤。
这种药物会导致明显的反射性心动过速和液体潴留，因此可能需要与β受体阻滞剂和利尿剂一起使用。
有肾功能不全的儿童需要调整剂量。