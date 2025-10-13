PALM-COEIN* 子宫平滑肌瘤（子宫肌瘤）亚分类系统
平滑肌瘤位置分类
类型
子宫内的特定位置
黏膜下型（与子宫内膜接触和/或突出到宫腔）
0
带蒂腔内
1
肌壁间< 50%
2
肌壁间≥ 50%
3
黏膜接触型，100% 肌壁间
其他：肌壁间（位于子宫肌层内）；浆膜下型（与浆膜接触和/或突入腹腔）；或其他位置（例如宫颈型、寄生型）
4
肌壁间
5
浆膜下型≥50%肌壁间
6
浆膜下 < 50% 壁内
7
浆膜下带蒂
8
其他（请具体说明，如宫颈型、寄生型）
混合（与子宫内膜和浆膜均接触）
2-5†
图片显示了一个例子：黏膜下肌瘤和浆膜下肌瘤，二者突入子宫内膜腔和腹膜腔内的部分直径均不足其总直径的一半。
*PALM-COEIN是异常出血的结构性病因（PALM）和非结构性病因（COEIN）的助记符（见图 PALM-COEIN 分类系统）。
† 混合性平滑肌瘤记录为用连字符分隔的 2 个数字。按照惯例，第一个数字指的是与子宫内膜的关系，第二个数字指的是与浆膜的关系。
定义：子宫内膜 = 子宫腔的腺体内膜（也称为子宫内膜腔）；子宫肌层 = 子宫平滑肌层，位于子宫内膜和浆膜之间；浆膜 = 子宫面向腹膜（腹部）腔的薄外层，由间皮和疏松结缔组织组成。
改编自 Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee.The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237].Int J Gynaecol Obstet.2018;143(3):393-408.doi:10.1002/ijgo.12666.