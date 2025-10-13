skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

PALM-COEIN* 子宫平滑肌瘤（子宫肌瘤）亚分类系统

PALM-COEIN* 子宫平滑肌瘤（子宫肌瘤）亚分类系统
PALM-COEIN* 子宫平滑肌瘤（子宫肌瘤）亚分类系统

平滑肌瘤位置分类

类型

子宫内的特定位置

黏膜下型（与子宫内膜接触和/或突出到宫腔）

0

带蒂腔内

1

肌壁间< 50%

2

肌壁间≥ 50%

3

黏膜接触型，100% 肌壁间

其他：肌壁间（位于子宫肌层内）；浆膜下型（与浆膜接触和/或突入腹腔）；或其他位置（例如宫颈型、寄生型）

4

肌壁间

5

浆膜下型≥50%肌壁间

6

浆膜下 < 50% 壁内

7

浆膜下带蒂

8

其他（请具体说明，如宫颈型、寄生型）

混合（与子宫内膜和浆膜均接触）

2-5†

图片显示了一个例子：黏膜下肌瘤和浆膜下肌瘤，二者突入子宫内膜腔和腹膜腔内的部分直径均不足其总直径的一半。

*PALM-COEIN是异常出血的结构性病因（PALM）和非结构性病因（COEIN）的助记符（见图 PALM-COEIN 分类系统）。

† 混合性平滑肌瘤记录为用连字符分隔的 2 个数字。按照惯例，第一个数字指的是与子宫内膜的关系，第二个数字指的是与浆膜的关系。

定义：子宫内膜 = 子宫腔的腺体内膜（也称为子宫内膜腔）；子宫肌层 = 子宫平滑肌层，位于子宫内膜和浆膜之间；浆膜 = 子宫面向腹膜（腹部）腔的薄外层，由间皮和疏松结缔组织组成。

改编自 Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee.The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237].Int J Gynaecol Obstet.2018;143(3):393-408.doi:10.1002/ijgo.12666.

*PALM-COEIN是异常出血的结构性病因（PALM）和非结构性病因（COEIN）的助记符（见图 PALM-COEIN 分类系统）。

† 混合性平滑肌瘤记录为用连字符分隔的 2 个数字。按照惯例，第一个数字指的是与子宫内膜的关系，第二个数字指的是与浆膜的关系。

定义：子宫内膜 = 子宫腔的腺体内膜（也称为子宫内膜腔）；子宫肌层 = 子宫平滑肌层，位于子宫内膜和浆膜之间；浆膜 = 子宫面向腹膜（腹部）腔的薄外层，由间皮和疏松结缔组织组成。

改编自 Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee.The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237].Int J Gynaecol Obstet.2018;143(3):393-408.doi:10.1002/ijgo.12666.

在这些主题中