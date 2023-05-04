子宫肌瘤（平滑肌瘤）是子宫的良性平滑肌肿瘤。子宫肌瘤通常会引起异常子宫出血、盆腔疼痛和压迫感、尿路和肠道症状、不孕症以及妊娠并发症。根据盆腔检查、超声或其他影像学检查进行诊断。患者的治疗取决于症状和生育意愿以及对手术治疗的偏好。治疗可能包括雌激素-孕激素避孕药、孕激素治疗、氨甲环酸和外科手术（例如子宫切除术、子宫肌瘤切除术）。

子宫肌瘤（平滑肌瘤）是最常见的盆腔肿瘤，在 50 岁之前，美国大约 70% 的白人女性和 80% 的黑人女性都会患子宫肌瘤（子宫肌瘤）（1)。不过，大多数肌瘤较小，没有症状。黑人女性以及初潮早、肥胖和高血压的女性患子宫肌瘤的风险增加；高胎次（3 胎或以上）与风险降低相关（2）。

纤维瘤是平滑肌肿瘤，通常发生在子宫肌层。子宫肌瘤的位置是

浆膜下

肌壁间

粘膜下

有时，肌瘤发生在阔韧带（韧带内）、子宫颈，或罕见的情况下，发生在输卵管。有些肌瘤是有蒂的，其他的是无柄的。粘膜下纤维瘤可以延伸到子宫腔（腔内粘膜下纤维肿瘤）。

国际妇产科联合会（FIGO）异常子宫出血原因分类系统（PALM-COIN系统) 对子宫肌瘤的位置和它们伸入子宫内膜腔的程度进行了分类 (3)。

PALM-COEIN* 子宫平滑肌瘤（子宫肌瘤）亚分类系统 *PALM-COEIN是结构性病因（PALM）和非结构性病因（COEIN）的助记符 异常出血（见图 PALM-COEIN 分类系统 ）。 † 混合性平滑肌瘤记录为用连字符分隔的 2 个数字。按照惯例，第一个数字指的是与子宫内膜的关系，第二个数字指的是与浆膜的关系。 定义：子宫内膜 = 子宫腔的腺体内膜（也称为子宫内膜腔）；子宫肌层 = 子宫平滑肌层，位于子宫内膜和浆膜之间；浆膜 = 子宫面向腹膜（腹部）腔的薄外层，由间皮和疏松结缔组织组成。 改编自 Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee.The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237].Int J Gynaecol Obstet.2018;143(3):393-408.doi:10.1002/ijgo.12666.

大多数患者患有多发性肌瘤。每个肌瘤均由单个平滑肌细胞发育而来，使其具有单克隆起源。由于肌瘤会受到雌激素的影响，因此育龄期肌瘤往往增大，而在绝经后缩小。

有时肌瘤的生长速度会超过血供能力而发生变性。肌瘤变性可分为玻璃样变、黏液瘤样变、钙化、囊性变，脂肪变性、红色样变（通常只在妊娠期发生），或坏死。虽然病人们非常关心肌瘤是否会恶变，但肉瘤样变较少见，发生率＜1%。

子宫肌瘤 图片 （美国海军照片）

参考文献 1.Baird DD, Dunson DB, Hill MC, et al: High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol 188(1):100-107, 2003.doi:10.1067/mob.2003.99 2.Pavone D, Clemenza S, Sorbi F, et al: Epidemiology and Risk Factors of Uterine Fibroids. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 46:3-11, 2018.doi:10.1016/j.bpobgyn.2017.09.004 3.Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee: The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237]. Int J Gynaecol Obstet 143(3):393-408, 2018.doi:10.1002/ijgo.12666

子宫肌瘤的诊断 影像学检查（超声、盐水灌注超声或MRI）。 双合诊时，如在耻骨联合上方摸到增大的、活动的、不规则的子宫，则可考虑诊断子宫肌瘤。 如果增大、不规则、移动的子宫是新发现，或者如果盆腔检查结果发生变化（例如，子宫增大、可能的附件包块、固定包块、新发现的压痛），则应进行影像学检查以评估肌瘤或其他妇科病理学（例如， 卵巢包块)。如果患者出现新症状（如出血、疼痛），也可以进行影像检查。 当需要进行影像学检查时，超声检查（通常是经阴道）通常是首选的一线检查。如果怀疑子宫异常出血导致粘膜下纤维瘤伴腔内成分，可以进行盐水灌注超声检查。生理盐水灌注超声，是指将生理盐水注入子宫内后行超声检查，使检查者能更明确子宫肌瘤的位置。 如果超声检查，包括生理盐水灌注超声（如果已做）仍不能明确诊断，那么通常要进行更精确的影像学检查，通常需行MRI。如果可行，应在子宫肌瘤切除术前对患者进行MRI检查，以定位肌瘤。宫腔镜可用于直接观察疑似黏膜下子宫肌瘤，并在需要时进行活检或切除小病变。 绝经后出血患者应接受子宫癌评估。