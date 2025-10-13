HPV相关性口咽癌的病理分期*
分期
肿瘤（最大浸润度）†
区域淋巴结转移‡
远处转移§
I期
T0-2
pN0-1
M0
II期
T0-2
pN2
M0
T3-4
pN0-1
M0
III期
T0-4
pN2
M0
IV期
任何T
任何pN
M1
* p16阳性提示与HPV相关
头颈部癌的分期是根据原发肿瘤的大小和部位（T）、颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）来确定的。
† T0=未发现原发肿瘤; T1=肿瘤最大直径≤2cm; T2=肿瘤>2cm但≤4cm; T3=肿瘤>4cm或侵犯会厌舌面; T4=肿瘤侵犯喉部、舌外肌、翼内肌、硬腭、下颌骨或更远的部位
‡ pN=病理学N分期；pN0=无淋巴结转移；pN1=≤4个淋巴结转移；pN2=转移至>4个淋巴结。
§ M0=无；M1=有。
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.