头颈部癌的分期是根据原发肿瘤的大小和部位（T）、颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）来确定的。

† T0=未发现原发肿瘤; T1=肿瘤最大直径≤2cm; T2=肿瘤>2cm但≤4cm; T3=肿瘤>4cm或侵犯会厌舌面; T4=肿瘤侵犯喉部、舌外肌、翼内肌、硬腭、下颌骨或更远的部位