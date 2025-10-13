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HPV相关性口咽癌的病理分期*

HPV相关性口咽癌的病理分期*

分期

肿瘤（最大浸润度）†

区域淋巴结转移‡

远处转移§

I期

T0-2

pN0-1

M0

II期

T0-2

pN2

M0

T3-4

pN0-1

M0

III期

T0-4

pN2

M0

IV期

任何T

任何pN

M1

* p16阳性提示与HPV相关

头颈部癌的分期是根据原发肿瘤的大小和部位（T）、颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）来确定的。

† T0=未发现原发肿瘤; T1=肿瘤最大直径2cm; T2=肿瘤>2cm但≤4cm; T3=肿瘤>4cm或侵犯会厌舌面; T4=肿瘤侵犯喉部、舌外肌、翼内肌、硬腭、下颌骨或更远的部位

‡ pN=病理学N分期；pN0=无淋巴结转移；pN1=≤4个淋巴结转移；pN2=转移至>4个淋巴结。

§ M0=无；M1=有。

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

* p16阳性提示与HPV相关

头颈部癌的分期是根据原发肿瘤的大小和部位（T）、颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）来确定的。

† T0=未发现原发肿瘤; T1=肿瘤最大直径2cm; T2=肿瘤>2cm但≤4cm; T3=肿瘤>4cm或侵犯会厌舌面; T4=肿瘤侵犯喉部、舌外肌、翼内肌、硬腭、下颌骨或更远的部位

‡ pN=病理学N分期；pN0=无淋巴结转移；pN1=≤4个淋巴结转移；pN2=转移至>4个淋巴结。

§ M0=无；M1=有。

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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