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非HPV相关性口咽癌的病理分期*

非HPV相关性口咽癌的病理分期*

分期

肿瘤（最大浸润度）†

区域淋巴结转移‡

远处转移§

I期

T1

pN0

M0

II期

T2

pN0

M0

III期

T3

pN0

M0

T1-3

pN1

M0

IVA期

T4a

pN0-1

M0

T1-4a

pN2

M0

IVB期

T4b

任何pN

M0

任何T

pN3

M0

IVC期

任何T

任何pN

M1

* p16阳性提示HPV相关性。

†口咽部（p16-）原发肿瘤（T）的定义

Tis

原位癌

T1

肿瘤最大直径≤2cm

T2

肿瘤>2cm但≤4cm

T3

肿瘤>4cm或延伸至会厌舌面

T4a

中晚期局部疾病； 肿瘤侵犯喉部、舌外肌、翼内肌、硬腭或下颌骨（注：舌根和会厌谷的原发肿瘤向会厌舌面粘膜延伸，不构成对喉的侵袭）

T4b

极晚期局部疾病； 肿瘤侵犯翼外肌、翼突板、鼻咽侧壁或颅底，或包裹颈动脉

†下咽原发肿瘤（T）的定义

Tis

原位癌

T1

肿瘤仅限于下咽的一个亚区和/或≤2 cm

T2

肿瘤侵犯下咽多个亚区或相邻部位，或肿瘤>2 cm 但 ≤4cm 且无半喉固定

T3

肿瘤> 4 cm或伴有半喉固定或延伸至食道

T4a

中晚期局部疾病；肿瘤侵犯甲状软骨/环状软骨、舌骨、甲状腺或中央区软组织（包括喉前带状肌和皮下脂肪）

T4b

极晚期局部疾病； 肿瘤侵犯椎前筋膜，包裹颈动脉或累及纵隔结构

‡病理性N（pN）的定义-口咽（p16-）和下咽

N0

无区域淋巴结转移

N1

转移至同侧一个淋巴结，≤3 cm，无结外扩展

N2

转移至单个同侧淋巴结，≤3 cm，有结外侵犯；或> 3 cm但≤6cm，无结外侵犯； 或多个同侧淋巴结转移，<6cm且无结外侵犯； 或双侧或对侧淋巴结≤6 cm，无结外侵犯

N3

转移至淋巴结>6cm，无结外侵犯；或单个同侧淋巴结>3cm，有结外侵犯；或多个同侧、对侧或双侧淋巴结中，任一有结外侵犯

§远处转移（M）的定义-口咽（p16-）和下咽

M0

无远处转移

M1

远处转移

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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