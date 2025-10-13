非HPV相关性口咽癌的病理分期*
分期
肿瘤（最大浸润度）†
区域淋巴结转移‡
远处转移§
I期
T1
pN0
M0
II期
T2
pN0
M0
III期
T3
pN0
M0
T1-3
pN1
M0
IVA期
T4a
pN0-1
M0
T1-4a
pN2
M0
IVB期
T4b
任何pN
M0
任何T
pN3
M0
IVC期
任何T
任何pN
M1
* p16阳性提示HPV相关性。
†口咽部（p16-）原发肿瘤（T）的定义
Tis
原位癌
T1
肿瘤最大直径≤2cm
T2
肿瘤>2cm但≤4cm
T3
肿瘤>4cm或延伸至会厌舌面
T4a
中晚期局部疾病； 肿瘤侵犯喉部、舌外肌、翼内肌、硬腭或下颌骨（注：舌根和会厌谷的原发肿瘤向会厌舌面粘膜延伸，不构成对喉的侵袭）
T4b
极晚期局部疾病； 肿瘤侵犯翼外肌、翼突板、鼻咽侧壁或颅底，或包裹颈动脉
†下咽原发肿瘤（T）的定义
Tis
原位癌
T1
肿瘤仅限于下咽的一个亚区和/或≤2 cm
T2
肿瘤侵犯下咽多个亚区或相邻部位，或肿瘤>2 cm 但 ≤4cm 且无半喉固定
T3
肿瘤> 4 cm或伴有半喉固定或延伸至食道
T4a
中晚期局部疾病；肿瘤侵犯甲状软骨/环状软骨、舌骨、甲状腺或中央区软组织（包括喉前带状肌和皮下脂肪）
T4b
极晚期局部疾病； 肿瘤侵犯椎前筋膜，包裹颈动脉或累及纵隔结构
‡病理性N（pN）的定义-口咽（p16-）和下咽
N0
无区域淋巴结转移
N1
转移至同侧一个淋巴结，≤3 cm，无结外扩展
N2
转移至单个同侧淋巴结，≤3 cm，有结外侵犯；或> 3 cm但≤6cm，无结外侵犯； 或多个同侧淋巴结转移，<6cm且无结外侵犯； 或双侧或对侧淋巴结≤6 cm，无结外侵犯
N3
转移至淋巴结>6cm，无结外侵犯；或单个同侧淋巴结>3cm，有结外侵犯；或多个同侧、对侧或双侧淋巴结中，任一有结外侵犯
§远处转移（M）的定义-口咽（p16-）和下咽
M0
无远处转移
M1
远处转移
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.