儿童大脑功能分类评价表*
评分
分类
描述
1
正常
与年龄相称的功能
学龄前儿童发育正常
学龄儿童参加常规班级的学习
2
轻度残疾
能有与年龄相称水平的反应
能控制的轻度神经系统疾患，不影响日常功能（如癫痫）
学龄前儿童可能有轻度发育迟缓，但日常生活发育里程碑有 > 75% 高于第10个百分位
学龄儿童在普通学校上学，但可能在与年龄不相适应的年级
3
中度残疾
在与年龄相称的功能水平以下
神经系统疾患未能控制并严重限制活动
学龄前儿童日常生活发育指标大部分低于第10个百分位
学龄儿童能参加日常活动，但由于认知困难或学习障碍而在特殊班级就读
4
严重残疾
学龄前儿童日常生活发育指标低于第10个百分位，日常生活严重依赖别人
学龄儿童可能存在严重损伤导致无法上学，且日常生活活动依赖他人
学龄前和学龄儿童可能出现异常运动，包括无目的性动作，或对疼痛的去皮质或去大脑强直反应
5
昏迷或植物状态
无意识
6
死亡
―
*以任何单项标准的最差表现作为分类的依据。仅对源自神经疾患的缺陷进行评分。评估基于医疗记录或与看护人员的访谈。
Adapted from Fiser DH.Assessing the outcome of pediatric intensive care. J Pediatr 121(1):68-74, 1992.doi:10.1016/s0022-3476(05)82544-2
ADLs = 日常生活活动。